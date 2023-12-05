Бюджет Пермского края принят

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В Законодательном собрании 30 ноября состоялось очередное пленарное заседание. Центральной темой стал бюджет Пермского края на три года – депутаты приняли его во втором, окончательном чтении.Согласно принятому документу, плановый объем доходов в 2023 году составит 203 млрд рублей, а объем расходов – 226,4 млрд рублей. Плановый дефицит утвержден в размере 23,3 млрд рублей, что составит 12,1% к объему собственных доходов краевого бюджета.В целом главный финансовый документ сохранил социальную направленность. На образование, социальную поддержку граждан и здравоохранение направлено около 70% всех расходов. Средствами обеспечены все социальные обязательства региона, запланирована индексация льгот, стипендий, социальных выплат. В полном объеме предусмотрены средства на оплату труда работников бюджетной сферы, определенных «майскими» указами президента РФ.При подготовке проекта бюджета ко второму чтению депутаты рассмотрели более 50 поправок. Большинство из них было внесено главой региона.Так, после доработки проекта закона были предусмотрены дополнительные 300 млн рублей в резервный фонд краевого правительства. В итоге его объем составил 1,8 млрд рублей. Кроме того, увеличены субсидии для территорий Верхнекамья: на реализацию комплексных планов по развитию Березников и Соликамска дополнительно планируется направить 435 млн рублей.Также скорректирован объем средств на дотации муниципалитетам. Дело в том, что ряд территорий приняли решение заменить дотацию дополнительными отчислениями по налогу на доходы физлиц. В этом году число таких муниципалитетов увеличилось до девяти. Территории успешно наращивают свои доходы за счет налоговых поступлений, а это означает, что стимулирующий механизм работает.Как ранее отмечал председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих, бюджетная политика региона остается гибкой. «Итоговая редакция закона о бюджете соответствует долгосрочным приоритетам и в то же время способна адекватно реагировать на быстро меняющиеся конъюнктурные тренды. Губернатор, правительство и депутаты трезво оценивают внешнеэкономическую ситуацию и в случае необходимости будут готовы оперативно внести коррективы», – заявил спикер.Среди законопроектов социального блока повестки – новации в сфере поддержки детей-сирот. Парламентарии поддержали в первом чтении соответствующий законопроект. Среди ключевых изменений – дополнительные гарантии на образование и жилое помещение.Инициатива вносит поправки в региональный закон о мерах поддержки детей-сирот. Так, дети-сироты по достижении 23 лет смогут получить жилищный сертификат, который можно будет использовать на покупку благоустроенного жилого помещения или на погашение ипотечного кредита. Жилье можно будет приобрести в любом регионе РФ.Также, согласно изменениям, дети-сироты, участвовавшие в СВО, в приоритетном порядке смогут получать жилищные сертификаты и обеспечиваться жильем. Внесение изменений приводит региональное законодательство в соответствие с федеральным.Отметим, что в Пермском крае жилищные сертификаты применяются с 2020 года в формате пилотного проекта. За четыре года действия программы сертификаты получили 880 человек. С 2024 года правила получения сертификатов на покупку жилья для детей-сирот будут едиными на территории всей страны.В случае предоставления им жилого помещения регистрация по месту жительства может быть осуществлена по адресу местной администрации или территориального органа, на территории которого они проживают.Этот же законопроект предусматривает право детей-сирот, лиц из числа детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья (в том числе с различными формами умственной отсталости) на однократное прохождение обучения по программам переподготовки рабочих и служащих по очной форме обучения за счет средств бюджета Прикамья. В течение всего периода обучения по таким программам для них предлагается предусмотреть выплату пособия на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей.Также инициатива предусматривает зачисление на полное государственное обеспечение лиц из числа детей-сирот, а также лиц, потерявших в период обучения родителей, обучающихся по образовательным программам основного или среднего общего образования.Обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам на платной основе в случае потери родителей смогут перейти с платного обучения на бесплатное. Соответствующие изменения также вносятся в региональный закон. Порядок перехода с платного обучения на бесплатное утвержден федеральными нормативами.Законопроект будет доработан ко второму чтению профильным комитетом.Во втором чтении законотворцы утвердили инициативу губернатора Дмитрия Махонина о предоставлении бесплатных земельных участков героям специальной военной операции.Земли смогут получить участники специальной военной операции из числа военнослужащих, в том числе уволенных в запас, добровольцев и проходивших службу в войсках Национальной гвардии Российской Федерации, удостоенные звания Героя РФ или награжденные орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе участия в СВО. В случае их гибели мерой поддержки смогут воспользоваться члены семей.Как отметил глава региона Дмитрий Махонин, в Пермском крае расширяется система федеральных и региональных мер поддержки участников СВО и членов их семей, в том числе и бесплатное предоставление земельных участков особо отличившимся военнослужащим и добровольцам – участникам СВО, получившим за это ордена или звание Героя России. «У военнослужащих Прикамья и их семей есть запрос на предоставление земельных участков для строительства жилья, ведения личного подсобного хозяйства и садоводства. Поэтому наша ключевая задача, которую перед правительством региона поставил в том числе и президент России Владимир Путин, – комплексно подойти к земельному вопросу: не только предоставлять участки жителям, но и помогать осваивать их для комфортного проживания. Законопроект будет работать в этом направлении», – прокомментировал Дмитрий Махонин.Земельные участки будут предоставляться в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества и др. Новая мера поддержки вступит в силу с января 2024 года.Депутаты продлили действие льготы на оздоровление для бюджетников, поддержав соответствующий проект закона в двух чтениях. Инициатива принадлежит губернатору Пермского края.Льгота для работников государственных и муниципальных учреждений на приобретение путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление продлена до конца 2024 года. Кроме того, проектом закона предусмотрено, что приобретение путевок будет осуществляться в пределах Прикамья.Как отметил спикер краевого парламента Валерий Сухих, решение принято из-за высокой востребованности льготы. «Благодаря действию этой меры поддержки сотрудники бюджетных организаций имеют возможность приобретать путевки в санатории по льготной цене. За годы реализации закона льготой воспользовались тысячи жителей Пермского края», – подчеркнул Валерий Сухих.Напомним, льготой могут воспользоваться работники сферы здравоохранения, образования, социальной защиты населения, культуры и искусства, кинематографии, физической культуры и спорта, молодежной политики и государственной ветеринарной службы. Мера поддержки на санаторно-курортное лечение за счет средств краевого бюджета предоставляется не более одного раза в течение трех лет при условии наличия медицинских показаний, стажа работы в государственном учреждении не менее 3 лет, среднемесячной заработной платы в размере не более 50 тысяч рублей. Также необходимо оплатить часть стоимости санаторно-курортной путевки. Размер оплаты за счет личных средств – от 10% до 30% стоимости путевки – устанавливается в зависимости от среднемесячной заработной платы.