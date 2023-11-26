Возрастное ограничение 18+
На Крайнем Севере должны жить люди
«АН»
О возможностях человека выживать в суровых полярных условиях рассказал в интервью «Аргументам недели»член-корреспондент Российской академии наук, заслуженный деятель науки, участник антарктических экспедиций Аркадий Максимов.
Мы контролируем громадную территорию Севера, особенно экономически важные зоны. Например, Северный морской путь.
Огромные заполярные города построены только в Советском Союзе, теперь России. Например, Норильск или порт Дудинка, да тот же Мурманск или Североморск. Почему ничего подобного не существует в Канаде, на Аляске? По их северному морскому пути нечего возить, у них другая логистика. В наших краях огромное количество полезных ископаемых лежит на северном полярном краю земли, в том же Норильске. Там и гигантские запасы редкоземельных ископаемых, алюминия, золота, платины, а в приарктических зонах углеводородного сырья с прогнозными запасами на десятки лет. Всё это требует освоения, требует рабочих рук и, соответственно, инфраструктуры. В начале 90-х всё это едва не похоронили, Север едва не был потерян. Но сейчас снова его начали «закреплять». И делать это надо экономически.
Наша гигантская территория, наполненная огромными богатствами, не может быть пустой, без населения. Природа пустоты не терпит. Особенно это касается нашего Дальнего Востока. Его есть кому при случае занять, если вновь зазеваемся и решим, что мы тут лишние. Можно провести любые границы на карте, но если человек не стоит на территории ногой, то эта земля ничья. Как говорят военные – можно окружить город, разрушить его до основания, но пока туда не ступил сапог пехотинца, он не занят. Та же ситуация и с нашим Крайним Севером. Там должен стоять не только наш флаг. Там должны жить наши люди. И не просто приехавшие туда на минутку вахтовики, а выросшие там люди, уроженцы этих территорий.
На Севере множество городов и посёлков. Правда, полупустых, а некоторые и вовсе опустевшие. Поэтому сейчас возникают программы, цель которых - закрепить там европеоидное население, которое большей частью и составляло изначально население этих городов. Одним из пунктов этих программ является отбор гипоксически и холодоустойчивых популяций. При этом преференции должны работать не так, как это было в советские времена. Тогда человеку, едущему работать на Север, хорошо доплачивали в первые несколько лет, а потом эти доплаты уже не росли, а иногда даже снимались, и он уезжал обратно, в тёплые края. Сейчас это должно работать по-другому, чтобы мы закрепляли в полярных городах уроженцев Севера, северян в первом, втором, и тем более последующих поколениях.Тогда их уровень функциональных резервов и показатели здоровья не будут быстро истощаться с увеличением возраста, а эффекты так называемой «незавершённой адаптации» и синдром «отложенной жизни» перестанут играть свою отрицательную роль в формировании постоянного населения в северных регионах.
Нужна долговременная комплексная программа по закреплению в северных регионах жителей, особенно из числа уроженцев, чьи родители были в своё время мигрантами из более комфортных климатических зон.
Подробнее: Арктику нужно не только взять, но и удержать (argumenti.ru)
Мы контролируем громадную территорию Севера, особенно экономически важные зоны. Например, Северный морской путь.
Огромные заполярные города построены только в Советском Союзе, теперь России. Например, Норильск или порт Дудинка, да тот же Мурманск или Североморск. Почему ничего подобного не существует в Канаде, на Аляске? По их северному морскому пути нечего возить, у них другая логистика. В наших краях огромное количество полезных ископаемых лежит на северном полярном краю земли, в том же Норильске. Там и гигантские запасы редкоземельных ископаемых, алюминия, золота, платины, а в приарктических зонах углеводородного сырья с прогнозными запасами на десятки лет. Всё это требует освоения, требует рабочих рук и, соответственно, инфраструктуры. В начале 90-х всё это едва не похоронили, Север едва не был потерян. Но сейчас снова его начали «закреплять». И делать это надо экономически.
Наша гигантская территория, наполненная огромными богатствами, не может быть пустой, без населения. Природа пустоты не терпит. Особенно это касается нашего Дальнего Востока. Его есть кому при случае занять, если вновь зазеваемся и решим, что мы тут лишние. Можно провести любые границы на карте, но если человек не стоит на территории ногой, то эта земля ничья. Как говорят военные – можно окружить город, разрушить его до основания, но пока туда не ступил сапог пехотинца, он не занят. Та же ситуация и с нашим Крайним Севером. Там должен стоять не только наш флаг. Там должны жить наши люди. И не просто приехавшие туда на минутку вахтовики, а выросшие там люди, уроженцы этих территорий.
На Севере множество городов и посёлков. Правда, полупустых, а некоторые и вовсе опустевшие. Поэтому сейчас возникают программы, цель которых - закрепить там европеоидное население, которое большей частью и составляло изначально население этих городов. Одним из пунктов этих программ является отбор гипоксически и холодоустойчивых популяций. При этом преференции должны работать не так, как это было в советские времена. Тогда человеку, едущему работать на Север, хорошо доплачивали в первые несколько лет, а потом эти доплаты уже не росли, а иногда даже снимались, и он уезжал обратно, в тёплые края. Сейчас это должно работать по-другому, чтобы мы закрепляли в полярных городах уроженцев Севера, северян в первом, втором, и тем более последующих поколениях.Тогда их уровень функциональных резервов и показатели здоровья не будут быстро истощаться с увеличением возраста, а эффекты так называемой «незавершённой адаптации» и синдром «отложенной жизни» перестанут играть свою отрицательную роль в формировании постоянного населения в северных регионах.
Нужна долговременная комплексная программа по закреплению в северных регионах жителей, особенно из числа уроженцев, чьи родители были в своё время мигрантами из более комфортных климатических зон.
Подробнее: Арктику нужно не только взять, но и удержать (argumenti.ru)
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Начало недели в Свердловской области будет тёплым
26 ноября 2023
26 ноября 2023
Синоптики предупреждают о похолодании в Свердловской области
22 ноября 2023
22 ноября 2023