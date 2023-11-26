Возрастное ограничение 18+

На Крайнем Севере должны жить люди

11.09 Вторник, 28 ноября 2023
«АН»
О возможностях человека выживать в суровых полярных условиях рассказал в интервью «Аргументам недели»член-корреспондент Российской академии наук, заслуженный деятель науки, участник антарктических экспедиций Аркадий Максимов.

Мы контролируем громадную территорию Севера, особенно экономически важные зоны. Например, Северный морской путь.

Огромные заполярные города построены только в Советском Союзе, теперь России. Например, Норильск или порт Дудинка, да тот же Мурманск или Североморск. Почему ничего подобного не существует в Канаде, на Аляске? По их северному морскому пути нечего возить, у них другая логистика. В наших краях огромное количество полезных ископаемых лежит на северном полярном краю земли, в том же Норильске. Там и гигантские запасы редкоземельных ископаемых, алюминия, золота, платины, а в приарктических зонах углеводородного сырья с прогнозными запасами на десятки лет. Всё это требует освоения, требует рабочих рук и, соответственно, инфраструктуры. В начале 90-х всё это едва не похоронили, Север едва не был потерян. Но сейчас снова его начали «закреплять». И делать это надо экономически.

Наша гигантская территория, наполненная огромными богатствами, не может быть пустой, без населения. Природа пустоты не терпит. Особенно это касается нашего Дальнего Востока. Его есть кому при случае занять, если вновь зазеваемся и решим, что мы тут лишние. Можно провести любые границы на карте, но если человек не стоит на территории ногой, то эта земля ничья. Как говорят военные – можно окружить город, разрушить его до основания, но пока туда не ступил сапог пехотинца, он не занят. Та же ситуация и с нашим Крайним Севером. Там должен стоять не только наш флаг. Там должны жить наши люди. И не просто приехавшие туда на минутку вахтовики, а выросшие там люди, уроженцы этих территорий.

На Севере множество городов и посёлков. Правда, полупустых, а некоторые и вовсе опустевшие. Поэтому сейчас возникают программы, цель которых - закрепить там европеоидное население, которое большей частью и составляло изначально население этих городов. Одним из пунктов этих программ является отбор гипоксически и холодоустойчивых популяций. При этом преференции должны работать не так, как это было в советские времена. Тогда человеку, едущему работать на Север, хорошо доплачивали в первые несколько лет, а потом эти доплаты уже не росли, а иногда даже снимались, и он уезжал обратно, в тёплые края. Сейчас это должно работать по-другому, чтобы мы закрепляли в полярных городах уроженцев Севера, северян в первом, втором, и тем более последующих поколениях.Тогда их уровень функциональных резервов и показатели здоровья не будут быстро истощаться с увеличением возраста, а эффекты так называемой «незавершённой адаптации» и синдром «отложенной жизни» перестанут играть свою отрицательную роль в формировании постоянного населения в северных регионах.

Нужна долговременная комплексная программа по закреплению в северных регионах жителей, особенно из числа уроженцев, чьи родители были в своё время мигрантами из более комфортных климатических зон.

Подробнее: Арктику нужно не только взять, но и удержать (argumenti.ru)

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
«АН» © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Начало недели в Свердловской области будет тёплым
26 ноября 2023
В Свердловскую область идёт потепление, а вместе с ним снегопады и метели
19 ноября 2023
В выходные в Свердловской области ожидаются сильные перепады температуры
24 ноября 2023
Синоптики предупреждают о похолодании в Свердловской области
22 ноября 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Эдуард Соснин официально вступил в должность главы Перми
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
10:27 В ГУФССП по Пермскому краю функционирует «телефон доверия»
13:10 Ученые ПНИПУ изучили, как очистить почву от гербицидов
10:52 В Перми судебные приставы помогли молодой матери вернуть работу
14:26 В 2024 году упростится порядок выдела машино-мест
14:23 Матадоры с красными ценниками: в Пермском политехе рассказали об опасностях распродаж
09:57 Судебные приставы Перми передали объекты недвижимости в собственность государства
15:08 Установка ученых ПНИПУ усовершенствует защиту малогабаритных летательных аппаратов от обледенения
15:03 В «Горьковке» состоится фестиваль игрушки
11:12 С жителя Пермского края взыскано 600 тысяч уголовного штрафа за незаконную вырубку
14:25 Ученые Пермского политеха разработали термоиндикаторное покрытие для аэрокосмической техники
14:24 Росреестр Прикамья разъясняет, как снять арест с недвижимости, если суд отменил обеспечительные меры
11:35 Жительница Перми вернула себе должность и утраченный заработок с помощью судебных приставов
15:47 Валерий Сухих: «Таланты есть в каждом уголке Пермского края»
13:43 Ученые Пермского политеха предлагают экологичный способ утилизации загрязненных полимерных отходов
13:35 Культурная осень в Перми: рассказываем, как провести холодные вечера
10:59 Общественно-полезный труд убедил соликамца в необходимости заботы о ребенке
14:19 Более 6 тысяч прикамцев обратились в Росреестр, чтобы обезопасить свое имущество от мошенников
13:53 Валерий Сухих: «Важно, чтобы молодое поколение знало о славных страницах истории нашей страны»
10:47 В Пермском крае судебные приставы взыскали моральный вред из доходов должника
14:47 Ученые ПНИПУ разработали приборы для эффективной эвакуации людей при пожарах
14:45 Росреестр Прикамья ответил на вопросы землепользователей о проведении комплексных кадастровых работ
Все новости
13:32 В ХМАО глава района признался жителям, что его задержали за пьяное вождение
12:42 Суд в Москве продлил арест Эвану Гершковичу до конца января
12:24 Генпрокуратура РФ проверяет сообщения о росте цен на дрова в регионах
11:31 Во Владивостоке полицейские, избившие подозреваемого, получили по три года колонии
10:50 МЧС: в 15 регионах из-за сильного ветра ожидаются проблемы с транспортом и энергоснабжением
17:55 В Сбербанке сообщили о смерти старшего вице-президента Николая Васёва
17:18 В нескольких регионах России бушует непогода. Что известно к этому часу
15:26 Журналистку Александру Баязитову приговорили к пяти годам колонии
15:12 В Татарстане новорожденную назвали Россия-Святосия-Святороссия
14:45 В Великобритании бастуют работники, обслуживающие газоперерабатывающие заводы
12:58 В Севастопольском аквариуме-музее из-за затопления погибли более 500 животных
12:21 Исследование: в России почти втрое вырос спрос на многозадачных сотрудников
11:50 В Чехии началась крупнейшая за последние 30 лет забастовка
10:48 Возле Анапы мощный шторм выбросил на мель сухогруз под флагом Белиза
19:06 В Пермском крае обнаружили фламинго
16:30 В России в прошлом году 80 детей были убиты родителями
15:15 Глава Кисловодска пристыдил жителей, чьи коровы пасутся на городских газонах
14:27 Лишенного полномочий красноярского депутата от «ЕР» объявили в розыск
13:37 В Псковской области мать заподозрили в убийстве троих детей, женщина задержана
13:03 В Подмосковье полиция задержала 16 иностранных граждан
12:08 В Перми за попытку поджечь военкомат задержали 82-летнего худрука ансамбля, пишут СМИ
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK