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Человек, как двигатель внутреннего сгорания, выделяет угарный газ

14.09 Понедельник, 27 ноября 2023
«АН»
Что такое «медицинские газы»? Об этом рассказал академик РАН, основатель НИИ пульмонологии, профессор, доктор медицинских наук Александр Чучалин.

- Под ними мы понимаем те газы, которые участвуют в обмене веществ человека. Ну, скажем, кислород. Он обеспечивает энергетический баланс человеческого организма.

Второй газ, который участвует в циркуляции крови, – это оксид азота. Он регулирует движение крови через артериолы, капилляры и венулы. Это очень важная функция. В случае с ковидом одна из причин, которая приводила к такой большой смертности, заключалась в том, что в мелких сосудах образовывались тромбы и нарушалось кровообращение именно в микроциркуляторном русле. Оксид азота также регулирует склонность крови к коагуляции, то есть к образованию тромбов.

Третий газ, который можно назвать медицинским, – это водород. Он вырабатывается в организме человека. В первую очередь в желудочно-кишечном тракте. Водород играет очень важную роль в регуляции кислотно-щелочного баланса. Он определяет уровень гомеостаза, обладая ярко выраженными антиоксидантными свойствами. Это один из самых совершенных из созданных природой антиоксидантов. Равных ему по таким свойствам не существует.

Есть ещё два газа, которые вырабатываются в организме человека, но не являются лечебными. Это монооксид углерода, то есть угарный газ. Он образуется в организме при распаде эритроцитов. Эритроцит живёт приблизительно сто дней и гибнет. При его распаде выделяется небольшое количество угарного газа. Но есть люди, у которых выделение угарного газа находится на высоком уровне. Это токсичные люди в прямом, а не переносном смысле слова. Соответственно, медицинским газом угарный не является. Наконец, последний газ, который вырабатывается нашим организмом, это сероводород. Он также не применяется в медицинских целях. Это продукт работы микробиоты кишечника, которая активно участвует в образовании этого газа, необходимого для функций желудочно-кишечного тракта.

- Сегодня, когда проблема применения ядерного оружия стоит очень остро, нужно располагать эффективными методами защиты человека от окислительного стресса. Поэтому ингаляции водорода имеют большую перспективу для применения. Японские коллеги широко используют этот метод и при химиотерапии. Мы его только-только начинаем разрабатывать. Зато мы решили соединить работу с тремя газами воедино. Но и это ещё не всё.

Гелий – замечательный проводник кислорода. Там, где по каким-то причинам лёгочная альвеольно-капиллярная мембрана не пропускает кислород, гелий в силу своей вездесущности кислород протащит. Но надо его как-то подогреть, чтобы он не обмораживал органы. Над этим много работал Александр Андреевич Панин и достиг больших результатов. В результате его работы мы создали термический гелий и применили для лечения тяжёлых больных с ковидом. Мы показали, что термический гелий убивает вирус в течение полутора-двух суток. Исследование проводилось в реанимационном блоке института Склифосовского.

Подробнее: Академик РАН Александр Чучалин: как астматики из Норвегии становятся олимпийскими чемпионами - Аргументы Недели (argumenti.ru)

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