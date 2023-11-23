Бюджет Перми принят в первом чтении

Марина ТУШИНА © Вечерние ведомости

Главной темой ноябрьской повестки Пермской городской Думы стал бюджет на предстоящую трехлетку. Также депутаты рассмотрели ряд корректировок в действующий бюджет и текущие вопросы.В рамках Часа депутата на пленарном заседании городской Думы оценили итоги дорожного сезона. По данным администрации, в этом году были проведены работы по капитальному ремонту Комсомольского проспекта от ул. Монастырской до ул. Чкалова, ул Сибирской от ул. Монастырской до площади Карла Макса, площади Трёх столетий, площади Карла Маркса, ул. Петропавловской от ул. Попова до Комсомольского проспекта. Также был начат капремонт на ул. Самаркандской, завершается строительство четырехполосной дороги по улице Сапфирной на Иве-1.В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2023 году был организован ремонт 22 объектов улично-дорожной сети, модернизовано 3 светофорных объекта. По проекту «Малые дела» отремонтировано более 85,9 тысячи кв. метров дорожного покрытия. Среди них - улицы Малкова, Энгельса, Локомотивная, Коминтерна, Спешилова, мостовой переход через Мулянку. По проекту «Пермь 300» выполнен комплексный ремонт ул. Ленина и шоссе Космонавтов.Депутат Даниил Морозов поинтересовался, с чем связано снижение финансирования программы «Малые дела». По данным администрации, большой объем работ закрывает нацпроект «Безопасные качественные дороги». Но и по городской программе на следующий год планируется 10 объектов. На вопрос Николая Булатова, планируется ли ремонт ул. Героев Хасана в связи с дефектами дорожного полотна в ряде мест, представитель мэрии пояснил, что участок от Хлебозаводской до Белинского включен в перечень работ по ремонту.Владимир Манин напомнил, что зимой необходимо обращать особое внимание на деревянные лестницы. Дмитрий Малютин считает, что в формате Часа депутата следует рассмотреть вопрос обеспечения нормативного состояния и модернизации системы ливневой канализации в городе Перми. Он также указал на негативную статистику роста ДТП.«Мы ежегодно направляем огромные средства из городского и вышестоящих бюджетов на ремонт и реконструкцию дорог и тротуаров. И это делается не только в рамках общей задачи по созданию комфортной городской среды, но и для безопасности граждан. Связь здесь прямая. Мы в ходе ремонта улиц устраняем очаги аварийности, а если этого не происходит – то в чем причина? Необходимо обсудить ситуацию вместе с госавтоинспекцией, краевыми коллегами и принять необходимые меры», - подчеркнул председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин.Депутаты рассмотрели в первом чтении проект решения о бюджете города Перми на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. Об особенностях и приоритетах главного финансового документа рассказали глава Перми Эдуард Соснин, и.о. замглавы администрации Яна Фурман.Бюджет города на ближайший период формируется с применением базового сценария социально-экономического развития. Он обеспечивает в полном объеме исполнение всех принятых обязательств, социально ориентирован и направлен на дальнейшее развитие города, повышение его комфортности для улучшения жизни горожан.«При формировании проекта бюджета мы придерживались прагматичного подхода. Безусловно, будем продолжать привлекать средства вышестоящих бюджетов в рамках федеральных и региональных проектов, участие в которых направлено на инфраструктурное и экономическое развитие Перми. Приоритетом остается реализация мероприятий по благоустройству города. В нашем городе должно быть комфортно жителям. Именно это позволит сделать так, чтобы люди не только не уезжали в другие регионы из Перми, но и, наоборот, приезжали из других муниципалитетов к нам», – сообщил Эдуард Соснин.Доходы городского бюджета в 2024 году запланированы в объеме 50,8 млрд рублей, в 2025 году – 49,3 млрд, в 2026 году – 49,8 млрд. Расходы в 2024 году запланированы в объеме около 50,3 млрд рублей, в 2025 и 2026 годах – около 49 млрд рублей ежегодно. Профицит бюджета предусмотрен в объеме 500-600 млн рублей ежегодно. Бюджет развития в 2024 году составит свыше 13 млрд рублей, или 26% от общего объема расходов. В 2025 и 2026 годах капитальные расходы запланированы в объеме 10 млрд рублей ежегодно.Кроме того, в 2024 году планируется рост доходов на 3 млрд рублей. Объём налоговых доходов относительно текущего года увеличится на 2,3 млрд рублей. В структуре доходов бюджета объем неналоговых и налоговых доходов составит в 2024 году – 28,7 млрд рублей, в 2025 году – 30,6 млрд, в 2026 году - 32,5 млрд рублей.Также планируется рост заработной платы работников бюджетной сферы с 1 октября 2024 года на 4,9%, дальнейшее строительство и реконструкция автомобильных дорог, городских скверов и парков, общественных центров, расселение аварийного жилья, обустройство остановочных комплексов, комплексное развитие электрического транспорта в рамках реализации концессионного соглашения.В целом структура расходов бюджета сохраняет свою стабильность. В 2024 году на сферу образования приходится 21 млрд рублей, на дорожное хозяйство и транспорт - 14,5 млрд рублей, на жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство - 6 млрд рублей.Проект бюджета сформирован на основе 20 муниципальных программ. Доля программных расходов составляет 92%. Объем бюджетных инвестиций в 2024-2026 годах составит 14 млрд рублей. На переселение из аварийного жилья планируется направить 4,1 млрд, строительство объектов образования - около 5,6 млрд рублей, на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры и благоустройства предусмотрено 1,4 млрд, на строительство общественных центров - 152 млн рублей.Депутат Илья Власов отметил, что в проекте бюджета недостаточно средств заложено на строительство спортивных объектов, и предложил дополнительно проанализировать этот момент.Депутат Михаил Бесфамильный поинтересовался, планирует ли город взять кредиты на крупные инфраструктурные проекты. «Я смотрю на это положительно. Краю и городу необходимо привлекать кредитные источники для реализации крупных проектов. Естественно, учитывая все бюджетные ограничения », - пояснил Эдуард Соснин.Депутат Владимир Манин попросил обратить внимание на благоустройство территорий общего пользования микрорайонов индивидуальной жилой застройки. Депутат Александр Ивонин отметил, что городу не хватает спортобъектов и сооружений для маломобильных групп населения.«Сегодня мы рассмотрели основные параметры бюджетной политики, цели и приоритеты. Проведена большая экспертная, аналитическая работа, состоялись публичные слушания и обсуждение документа. По основным параметрам бюджета, общему курсу городской бюджетной политики мы определились. Мы движемся поэтапно и надеемся в декабре принять проект бюджета с учетом всех замечаний в окончательном чтении», - отметила первый заместитель председателя Пермской городской Думы Наталья Мельник«Безусловно, мы получаем серьезную поддержку из федерального центра и краевого бюджета. Задач и событий много, и нужно максимально продуктивно отработать по всем направлениям», - подчеркнул председатель гордумы Дмитрий Малютин.В ходе заседания была создана рабочая группа по подготовке проекта бюджета Перми на 2024-2026 годы к рассмотрению во втором чтении. В нее вошли депутаты Думы, специалисты Контрольно-счётной палаты, заместители главы администрации Перми, а также руководители профильных ведомств мэрии. Рассмотрение проекта бюджета Перми на 2024-2026 годы во втором чтении запланировано на 19 декабря.Что касается бюджета текущего года, и.о. замглавы администрации города Яна Фурман представила проект решения по его корректировке. Она пояснила, что расходы на строительство крематория на кладбище «Восточное» в сумме 68 млн рублей переносятся с 2023-2024 годов на 2025 год, 50 млн рублей на обустройство долины реки Данилихи - с 2023 на 2024 год. Высвобожденные средства будут направлены на выкуп нежилых помещений аварийного дома по ул. Куйбышева, 143, увеличение резервного фонда, дополнительное финансирование спортшкол города.Кроме того, депутаты утвердили Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2024-2026 годы. В него вошли 7 отдельно стоящих зданий с земельными участками, 40 встроенных нежилых помещений, доли в праве собственности на земельные участки. Ожидаемый доход от реализации имущества в 2024 году - 95 млн рублей.Также депутаты рассмотрели вопрос, касающийся расходных обязательств города в сфере образования. Проектом решения предлагается продлить до конца 2026 года расходное обязательство по оснащению оборудованием пермских школ. Кроме того, было предложено расширить перечень учреждений образования, куда будет закуплено оборудование.Так, по 2024 году планируется включить в перечень школу №55 имени дважды Героя Советского Союза Г.Ф. Сивкова на ул. Ветлужской, в 2025 году – школу №146 с углубленным изучением математики, физики и информатики на ул. Уральской, 110, в 2026 году – здание образовательного учреждения в Индустриальном районе. Планируется, что оно будет закреплено за лицеем №3. Депутаты проект решения поддержали.«Мы понимаем, что есть ряд микрорайонов, где действительно численность детей в образовательных учреждениях превышает норму. Поэтому сегодня мы очень активно ведем строительство школ, пристроек к образовательным учреждениям и продлеваем наш расходник до 2026 года. Делаем это, исходя из того, сколько мест вводится в эксплуатацию. Из нашего местного бюджета Думой выделяются деньги на приобретение оборудования в пермские школы, для того, чтобы образовательный процесс был в полной мере обеспечен всем необходимым, будь то оборудование, мебель или другой инвентарь», - рассказала председатель комитета городской Думы по социальной политике Наталья Рослякова.Также в ходе заседания депутаты одобрили установление расходного обязательства по обустройству контейнерных площадок нового образца. В городском бюджете на эти цели запланировано 32,5 млн рублей. В 2023 году планируется обустроить 54 площадки, в 2024 году – 36. Контейнерные площадки нового образца будут иметь стенки в виде реек.Депутат Алексей Овчинников отметил, что стоимость одной площадки достаточно большая. Он поинтересовался, что входит в эту стоимость и кто будет заниматься оборудованием новых площадок.«Сейчас указана общая цена, по факту работ стоимость будет разная: где-то нужно будет делать твердое покрытие, где-то нет. Также итоговая стоимость зависит от количества баков. Каждая площадка будет индивидуальна, но к каждой должен быть оборудован подъезд, ограждение, крыша, калитки», - пояснил заместитель главы администрации Перми Игорь Субботин.«В рамках создания комфортной городской среды мы приняли расходное обязательство по установке новых контейнерных площадок и предложили администрации ежеквартально отчитываться о ходе работ. Субсидии будут выделяться по заявкам жителей и по итогам ранжирования», - рассказал заместитель председателя Пермской городской Думы Максим Спиридонов.