Возрастное ограничение 18+
Увлечение органикой – модное течение для вытягивания денег из богатых
«АН»
Если бы не средства защиты растений, то нынешних урожаев мы бы и в помине не видели. О тенденциях и «подводных камнях» использования удобрений «Аргументам недели» рассказал доктор химических наук, академик РАН, специалист по биотехнологиям и защите растений, генеральный директор компании «Щёлково-Агрохим» Салис Каракотов.
Применение удобрений и средств защиты растений нормируется требованиями МДУ – максимально допустимыми уровнями присутствия того или иного конкретного вещества в еде. Также нормируется безопасность по применению в граммах и даже миллиграммах на гектар. Есть гербициды, которые применяются в концентрации 5 граммов на гектар. Они потом распадаются в почве, и в итоге в продукте его днём с огнём в микроскоп не отыщешь. Поэтому не нужно опасаться, что к тучности приводит еда, полученная с применением удобрений или средств защиты растений. К тучности приводит количество съеденного.
Удобрения и средства защиты растений занимают немалую долю себестоимости продукции. Для удобрений это от 20 до 40%. Но без этого урожайность резко упадёт, продукции станет меньше, и, соответственно, резко вырастет её цена. Приходится выбирать. А вот средства защиты растений занимают долю в 10–12% от стоимости продукции в массовых культурах. В сахарной свёкле и картофеле чуть больше.
В России сейчас 79 миллионов гектаров пашни. Ни в наших южных областях, ни в Центрально-чернозёмном районе, ни в Поволжье практически нет свободной земли. Всю пригодную для сельского хозяйства землю уже ввели в оборот. Остались Сибирь, Южный Урал, Забайкалье. Земли не хватает! Моё мнение – осваивать целину и вводить новые пахотные земли нам сейчас нет необходимости. Нам нужно оберегать почвенное плодородие, которое требует борьбы с эрозией – и водной, и ветровой, и солнечной. Вместо осваивания новых земель нужно развивать технологии. Тогда мы сохраним и страну в её первозданной красоте, и сельхозпроизводство, и накормим больше народу с меньшего количества земель.
В Европе очередная тенденция – там к 2030 году планируют вдвое сократить применение химических средств защиты растений и перейти на биологические заменители. Бактерии, грибные препараты, можно использовать ту же тёртую ромашку для борьбы с вредителями, как делали наши дедушки и бабушки. Или для той же цели можно использовать настоянную табачную пыль, чесночный отвар или мыльный раствор.
И чтобы сертифицировать свою продукцию, фермеры должны будут использовать только такие методы. Только тогда он получит «зелёную» бумажку, которая даст ему право выкладывать продукцию на полки как органическую. Но всё это, я считаю, не закономерное явление, а только модное течение. Баловство для вытягивания денег из богатых, но не очень умных людей.
Подробнее: Академик РАН Салис Каракотов: При Горбачёве СССР получил стопудовый урожай - Аргументы Недели (argumenti.ru)
Применение удобрений и средств защиты растений нормируется требованиями МДУ – максимально допустимыми уровнями присутствия того или иного конкретного вещества в еде. Также нормируется безопасность по применению в граммах и даже миллиграммах на гектар. Есть гербициды, которые применяются в концентрации 5 граммов на гектар. Они потом распадаются в почве, и в итоге в продукте его днём с огнём в микроскоп не отыщешь. Поэтому не нужно опасаться, что к тучности приводит еда, полученная с применением удобрений или средств защиты растений. К тучности приводит количество съеденного.
Удобрения и средства защиты растений занимают немалую долю себестоимости продукции. Для удобрений это от 20 до 40%. Но без этого урожайность резко упадёт, продукции станет меньше, и, соответственно, резко вырастет её цена. Приходится выбирать. А вот средства защиты растений занимают долю в 10–12% от стоимости продукции в массовых культурах. В сахарной свёкле и картофеле чуть больше.
В России сейчас 79 миллионов гектаров пашни. Ни в наших южных областях, ни в Центрально-чернозёмном районе, ни в Поволжье практически нет свободной земли. Всю пригодную для сельского хозяйства землю уже ввели в оборот. Остались Сибирь, Южный Урал, Забайкалье. Земли не хватает! Моё мнение – осваивать целину и вводить новые пахотные земли нам сейчас нет необходимости. Нам нужно оберегать почвенное плодородие, которое требует борьбы с эрозией – и водной, и ветровой, и солнечной. Вместо осваивания новых земель нужно развивать технологии. Тогда мы сохраним и страну в её первозданной красоте, и сельхозпроизводство, и накормим больше народу с меньшего количества земель.
В Европе очередная тенденция – там к 2030 году планируют вдвое сократить применение химических средств защиты растений и перейти на биологические заменители. Бактерии, грибные препараты, можно использовать ту же тёртую ромашку для борьбы с вредителями, как делали наши дедушки и бабушки. Или для той же цели можно использовать настоянную табачную пыль, чесночный отвар или мыльный раствор.
И чтобы сертифицировать свою продукцию, фермеры должны будут использовать только такие методы. Только тогда он получит «зелёную» бумажку, которая даст ему право выкладывать продукцию на полки как органическую. Но всё это, я считаю, не закономерное явление, а только модное течение. Баловство для вытягивания денег из богатых, но не очень умных людей.
Подробнее: Академик РАН Салис Каракотов: При Горбачёве СССР получил стопудовый урожай - Аргументы Недели (argumenti.ru)
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Екатеринбуржцы рискуют остаться без автобусов
23 ноября 2023
23 ноября 2023