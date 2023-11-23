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Через почку проходит тонна крови в сутки

13.16 Пятница, 24 ноября 2023
«АН»
Чем выше интеллектуальное развитие организма, тем более значителен в нём кровоток почек. Об уникальности этого органа «Аргументам недели» рассказал советский и российский учёный, доктор биологических наук, специалист в области физиологии почек и водно-солевого обмена, почётный профессор Санкт-Петербургского государственного университета, академик РАН Юрий Викторович Наточин.

– В том, что делает для человека почка, выделение токсинов – это «детские игрушки». Почка умеет различать все вещества, которые имеются в природе и требуются организму. Каждое! Почка фильтрует всё, что в неё «входит по сосуду с кровью», а возвращает в кровь организма идеальную жидкость. В смысле её состава, в котором есть всё, что нужно каждой клетке организма. Чем больше кровоток, тем точнее почка поддерживает в крови эти константы, и потому голова будет лучше работать. Вот вам и прямая связь между умом и почкой.

Каждую минуту к вашей почке притекает более литра крови. Работу почки никакая статистика оценить не может. Литр в минуту, тонна в сутки.

Для чего нужна почка? Во-первых, чтобы кровь была идеальной по составу. Почка обеспечивает постоянство осмотического давления крови. От этого зависит объём каждой клетки организма. Если вы выпили излишнее количество воды, осмотическое давление в крови уменьшается. При этом в клетках остаётся прежнее количество солей и других веществ. Тогда может возрасти давление в мозгу, поскольку вода войдёт по градиенту в клетку, она набухнет, увеличится объём клеток в замкнутой полости, у человека появится головная боль.

Во-вторых, почка обеспечивает постоянный объём крови в организме. Если крови будет мало, то человек может упасть в обморок. Если слишком много, будет повышенное давление крови.

Третье – почка поддерживает постоянную концентрацию в крови каждого нужного для жизни химического элемента. Это половина таблицы Менделеева. Для этого требуется иметь «датчик», рецептор на каждое такое вещество. Иначе откуда клетки почки будут знать, что возвращать в кровь, а что не возвращать?

Четвёртое – почке нужно поддерживать постоянную кислотность крови. Тот самый «уровень pH». Это она делает с исключительной точностью. Уровень pH крови должен быть ровно 7, 4. Смещение влево-вправо на одну десятую недопустимо, человеку сразу станет плохо.

Пятое – почка не всасывает, а выбрасывает ненужные органические вещества. Они выходят вместе с мочой. Скажем, если она не выбросит лишнюю мочевую кислоту, ураты – у человека может начаться их отложение в тканях, подагра.

Шестое – почка поддерживает стандартную концентрацию белков в крови. Если этого не будет, то образуется неправильное соотношение между жидкой частью крови и той её частью, где находятся коллоиды. Почка ощупывает каждый белок, который к ней попадает, оценивая, нужен он или не нужен. Если у белка нормальная форма, то он остаётся в крови. Если почка нащупает некую аномалию белка, она отфильтрует его прямо на входе и расщепит на элементарные аминокислоты. По сути, почка восстанавливает нормальный белковый состав крови, что бы вы при этом ни съели или ни выпили.

Из этого проистекает ещё одна очень важная вещь – почка сохраняет в крови возможность иммунного ответа. Она так же осматривает антитела. Хорошие отправляет в кровь работать с нашествием вирусов, а дефектные отправляет в канальцы, где дробит их на аминокислоты. То есть почка выполняет большую иммунную работу.

Кроме того, почка вырабатывает и регулирует концентрацию многих гормонов в крови. Поддержание артериального давления – тоже «дело рук» почки. Почка вырабатывает ренин, который повышает концентрацию ангиотензина, почка секретирует простагландины, а некоторые из них и понижают артериальное давление.

Подробнее: Академик РАН Юрий Наточин: Если удалить одну почку, человек этого не заметит - Аргументы Недели (argumenti.ru)

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