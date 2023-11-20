На поверхности Земли открыто почти всё

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Чем сейчас занимается география как наука? «Аргументам недели» рассказал президент географического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, первый вице-президент Русского географического общества, доктор географических наук, профессор, заслуженный географ Российской Федерации, академик РАН Николай Касимов.География – это наука о пространственных явлениях. И для неё осталось большое поле работы. Это не просто объекты на поверхности планеты, которые когда-то открывались великими путешественниками. Это процессы и явления, происходящие в географической оболочке Земли в разных масштабах измерения - от глобального до локального.Наша работа связана с изучением того, чего мы раньше не знали, с применением самых новейших методов исследования, ранее нам недоступных.География сегодня – это целый цикл более специальных наук. Первое очевидное разделение – на физическую и социально-экономическую географию. Физическая география, в свою очередь, делится на массу научных направлений, по сути, самостоятельных наук – геоморфология, палеогеография, мерзлотоведение, гляциология, география почв, биогеография, большой пласт гидрометеорологических наук, океанология и масса других.Последние десятилетия очень много приходится заниматься водой. Я могу сказать, что она до сих пор недоизмерена. Чаще всего её оценивают как раствор. Тогда как вода состоит из собственно воды и твёрдых взвешенных частиц, которые в ней находятся. Химические элементы при этом периодически переходят из растворённого состояния во взвешенное и наоборот. В паводок, когда воды много, с водосборов идёт больше взвеси, а летом многие элементы переходят в растворённые формы. Поэтому первое, что нужно делать, – это правильно мерить. Кроме того, имеется масса химических соединений, в которых находятся те или иные элементы – карбонаты, сульфаты и т.п. Что касается малых рек, то это, конечно, начало всего, начало начал, откуда берут свой путь потоки, несущие воды как в моря и океаны, так и в озёра и другие замкнутые водные объекты. Поэтому так важно их состояние.Большую реку загрязнить очень трудно, слишком много в ней воды, слишком большое будет разбавление, чтобы загрязнение радикально сказалось на её чистоте. А вот малую реку загрязнить очень просто.- В нашей науке существует закон, который называется «Закон Вернадского». Вернадский говорил о глобальном рассеянии, или, его словами, «всюдности» элементов. То есть все элементы есть везде. Нет такой точки земной поверхности, где бы полностью отсутствовал какой-либо элемент. Их определение в окружающей среде зависит только от наших технологических возможностей. Поэтому и свинец есть абсолютно везде. Как и уран, торий, золото и любые редкоземельные металлы. Вопрос в количестве. Есть нормальное количество, присущее данной территории и в целом миру. Среднее значение, например, свинца – 16 миллиграмм на один килограмм, или 10 в минус четвёртой степени процента. Для человека такое количество – норма. Он родился в среде, содержащей такое количество свинца, и полностью адаптирован к таким условиям жизни. То же касается и других элементов. Проблемы могут начаться, если содержание чего-либо превысит предельно допустимую концентрацию – ПДК.Данные по Лондону я, например, показываю своим студентам с чувством геохимического патриотизма. Он хорошо изучен, и пробы его почвы просто потрясают. К примеру, очень много кадмия.Откуда он там? Камины! Они дымят в Лондоне сотни лет! Когда-то весь Лондон отапливался исключительно углём и круглый год был окутан чёрным угольным дымом. Лондонский смог вошёл в легенды. Москва в списке грязных городов мира где-то глубоко внизу.