Связь в Прикамье всегда на высоте

Марина Осипова © Вечерние ведомости

За последний год в Пермском крае увеличилось потребление видеоконтента. Максимальная динамика была зафиксирована по доступу на Rutube – объем передачи данных здесь вырос сразу более чем в 3 раза. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав мобильную активность пользователей в регионе.Мобильный трафик на YouTube, наоборот, показал снижение на 10%. При этом по общему объему передачи данных эта платформа по-прежнему удерживает лидерство.Жители Пермского края также стали намного больше времени проводить за аудио- и видеоразговорами в мессенджерах. Так, за последние 12 месяцев голосовое общение в Telegram выросло в 2 раза, а на видеозвонки в сервисах мгновенных сообщений стало уходить на 20% больше интернет-трафика.На третьем месте по динамике в Пермском крае оказались онлайн-кинотеатры. Интерес к фильмам и сериалам вырос на 18%. Ежемесячный объем передачи данных в этой категории сравним с просмотром более чем 350 тысяч часов контента в Full HD-формате.Для комфортной загрузки видео жители региона все чаще используют сеть четвертого поколения. Через нее проходит уже свыше 80% всего объема передачи данных.«Пермяки стали чаще смотреть тяжелый контент и более активно пользоваться видеозвонками. Такое изменение пользовательского поведения влияет на нагрузку базовых станций и требует от нас оперативной реакции. С помощью аналитических инструментов мы определяем локации с повышенной нагрузкой и проводим расширение ёмкости сети. Такая точечная работа обеспечивает высокий уровень телеком-услуг для растущего числа пользователей и приносит положительный результат. В этом году мы провели серьезную модернизацию оборудования в 45 населенных пунктах региона, где прогнозировался рост трафика, а также построили новые базовые станции в Перми и туристических местах региона», - отмечает Павел Фомин, директор МегаФона в Пермском крае.Так, в пяти районах Перми оператор модернизировал телеком-оборудование и установил новые базовые станции в местах растущей нагрузки на сеть. Жители и гости краевой столицы будут обеспечены уверенным сигналом и мобильным интернетом даже при увеличении пользовательского трафика в праздники или вечернее время.Инженеры оператора провели работы в Дзержинском, Индустриальном, Ленинском, Мотовилихинском и Свердловском районах Перми.Технические работы проводились в жилых кварталах, парковых зонах, в местах расположения муниципальных учреждений, промышленных и торговых предприятий – там, где фиксировались растущие объемы трафика и увеличение количества интернет-пользователей.Новое качество связи смогут оценить покупатели ТРЦ «Столица», ТРЦ «Облака», ТЦ «Кит», ТД «Чкалова, 9», врачи и пациенты больницы №2 им. Ф.Х. Граля и медицинских учреждений, расположенных в микрорайоне Балатово, посетители Дворца молодежи и музея кукол. Улучшения почувствуют и жители микрорайонов Новоплоский, Крохалева, Южный, Комсомольский и Парковый.Также устойчивый сигнал и мобильный 4G-интернет появился в районе Пермского института ФСИН России и микрорайоне Юбилейный. Современные услуги связи стали доступны на территории коттеджного поселка Рассохино, расположенного на берегу Камского водохранилища. Новое качество связи оценили и жители поселка Сокол, который находится рядом с аэропортом «Большое Савино». В этих локациях оператор установил новые базовые станции.Кстати, на одной из горных вершин Пермского края заработал 4G интернет. В знаковой точке - на горе Полюд появился устойчивый сигнал. Покрытие сети четвёртого поколения обеспечил МегаФон.Теперь тысячи пермяков и туристов со всей России смогут отправлять фото и видео с горной вершины, геологический возраст которой насчитывает 250 млн лет.Гора Полюд находится в 3 км от Красновишерска, она является охраняемым ландшафтом и памятником природы Пермского края. Полюд популярен у туристов круглый год. Более половины туристов приезжают из других регионов - из Москвы, Санкт Петербурга, Башкирии, Татарстана, Свердловской области и других уголков страны.Оператор запустил дополнительный низкочастотный слой сети на оборудовании в Красновишерске. Такое решение обеспечивает расширенный радиус действия, что особенно актуально для природных парков и больших территорий.«Наличие мобильной связи в популярных природных местах - это, прежде всего, вопрос безопасности туристов. На вершине горы обеспечен устойчивый сигнал сети и мобильный Интернет на скорости до 30 Мбит⁄с. Благодаря этому путешественники будут на связи в любой ситуации, а также смогут поделиться впечатлениями от подъёма и открывающихся видов в аудио-, фото- или видеоформате», - считает Павел Фомин.Таким образом, Полюд стал ещё одной локацией на туристической карте края, где доступны современные услуги мобильной связи. Ранее оператор обеспечил скоростной выход в интернет в Каменном городе, музее Хохловка, Кунгурской пещере и на других знаковых объектах.