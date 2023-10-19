Валерий Сухих: Важно обезопасить граждан от негативных экономических процессов

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Первое чтение проекта бюджета на следующие три года анонсировал председатель Законодательного собрания Валерий Сухих. Он отметил, что, несмотря на сложную экономическую конъюнктуру, региональному правительству удалось не только обеспечить финансированием социальные обязательства властей перед жителями края, но и сформировать внушительный бюджет развития.«По поручению главы Прикамья Дмитрия Махонина расходы казны в предстоящем периоде сохраняют социальную направленность, - отмечает Валерий Сухих. - На соответствующие программы предусмотрено 70% всех расходов региона. Благодаря этому были заложены средства на индексацию мер социальной поддержки и стипендий, зарплат работников бюджетной сферы по «майским» указам президента РФ. Также планируется увеличить фонд оплаты труда и тех, на кого не распространяется действие «майских» указов. В нынешних условиях индексация льгот, заработных плат и прочих государственных затрат стала неотъемлемой частью бюджетной политики региона. По-прежнему важно контролировать ситуацию, чтобы обезопасить граждан от негативных последствий экономических процессов».Бюджет развития составляет почти треть краевой казны. В ближайшие три года в планах правительства - реализовать как крупномасштабные стройки, так и объекты местного значения, которые призваны обеспечить комфортную жизнь в территориях Прикамья. В рамках адресной инвестиционной программы (АИП) в ближайшую трехлетку планируется возвести Межвузовский кампус мирового уровня на пять тысяч человек, а также Центр выявления и поддержки одаренных детей «Академия первых» по типу федерального «Сириуса». Свыше 4,7 млрд рублей заложено на строительство девяти поликлиник в шести территориях региона. Всего в рамках АИП запланировано финансирование 77 объектов строительства, 62 из которых планируется к вводу в предстоящий трехлетний период.Помимо этого, на оказание финансовой поддержки муниципальных образований предлагается предусмотреть порядка 102 млрд рублей. А значит, ежегодно более 30 млрд рублей будут направляться в местные бюджеты. В целом доходы краевой казны в 2024 году сохранятся на отметке более 200 млрд и составят 207,4 млрд рублей. Расходы запланированы на уровне 230,8 млрд рублей. В 2024 году основные показатели составят 213,8 млрд рублей и 230,4 млрд рублей, соответственно, в 2025 году – 211,5 млрд рублей и 222,5 млрд рублей, соответственно.«Доходность краевого бюджета во многом зависит от грамотной налоговой политики, - напоминает спикер. - К рассмотрению депутатами краевого парламента предлагается законопроект о совершенствовании системы налоговых преференций для разных категорий налогоплательщиков. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин предложил продлить действие налоговых каникул для предпринимателей-новичков и зафиксировать размер пониженных ставок для инвесторов».Очередные корректировки налоговых льгот ещё раз подтверждают их востребованность среди регионального бизнеса и эффективность для экономики Прикамья. Активное использование этих механизмов началось в период пандемии и продолжилось в период санкций. Пакетный принцип налоговых льгот изначально предполагал изменения под определенные условия, в зависимости от потребностей предпринимательского сообщества и одновременно региональной экономики.Например, законопроектом предлагается вновь продлить «нулевую» ставку для впервые зарегистрированных предпринимателей производственной, социальной и научной сфер, а также сферы оказания бытовых услуг в рамках патентной и упрощенной систем налогообложения, для бизнеса в сфере предоставления мест для временного проживания – по УСН.