Возрастное ограничение 18+

Валерий Сухих: Важно обезопасить граждан от негативных экономических процессов

17.18 Понедельник, 23 октября 2023
zsperm.ru
Первое чтение проекта бюджета на следующие три года анонсировал председатель Законодательного собрания Валерий Сухих. Он отметил, что, несмотря на сложную экономическую конъюнктуру, региональному правительству удалось не только обеспечить финансированием социальные обязательства властей перед жителями края, но и сформировать внушительный бюджет развития.

«По поручению главы Прикамья Дмитрия Махонина расходы казны в предстоящем периоде сохраняют социальную направленность, - отмечает Валерий Сухих. - На соответствующие программы предусмотрено 70% всех расходов региона. Благодаря этому были заложены средства на индексацию мер социальной поддержки и стипендий, зарплат работников бюджетной сферы по «майским» указам президента РФ. Также планируется увеличить фонд оплаты труда и тех, на кого не распространяется действие «майских» указов. В нынешних условиях индексация льгот, заработных плат и прочих государственных затрат стала неотъемлемой частью бюджетной политики региона. По-прежнему важно контролировать ситуацию, чтобы обезопасить граждан от негативных последствий экономических процессов».

Бюджет развития составляет почти треть краевой казны. В ближайшие три года в планах правительства - реализовать как крупномасштабные стройки, так и объекты местного значения, которые призваны обеспечить комфортную жизнь в территориях Прикамья. В рамках адресной инвестиционной программы (АИП) в ближайшую трехлетку планируется возвести Межвузовский кампус мирового уровня на пять тысяч человек, а также Центр выявления и поддержки одаренных детей «Академия первых» по типу федерального «Сириуса». Свыше 4,7 млрд рублей заложено на строительство девяти поликлиник в шести территориях региона. Всего в рамках АИП запланировано финансирование 77 объектов строительства, 62 из которых планируется к вводу в предстоящий трехлетний период.

Помимо этого, на оказание финансовой поддержки муниципальных образований предлагается предусмотреть порядка 102 млрд рублей. А значит, ежегодно более 30 млрд рублей будут направляться в местные бюджеты. В целом доходы краевой казны в 2024 году сохранятся на отметке более 200 млрд и составят 207,4 млрд рублей. Расходы запланированы на уровне 230,8 млрд рублей. В 2024 году основные показатели составят 213,8 млрд рублей и 230,4 млрд рублей, соответственно, в 2025 году – 211,5 млрд рублей и 222,5 млрд рублей, соответственно.

«Доходность краевого бюджета во многом зависит от грамотной налоговой политики, - напоминает спикер. - К рассмотрению депутатами краевого парламента предлагается законопроект о совершенствовании системы налоговых преференций для разных категорий налогоплательщиков. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин предложил продлить действие налоговых каникул для предпринимателей-новичков и зафиксировать размер пониженных ставок для инвесторов».

Очередные корректировки налоговых льгот ещё раз подтверждают их востребованность среди регионального бизнеса и эффективность для экономики Прикамья. Активное использование этих механизмов началось в период пандемии и продолжилось в период санкций. Пакетный принцип налоговых льгот изначально предполагал изменения под определенные условия, в зависимости от потребностей предпринимательского сообщества и одновременно региональной экономики.

Например, законопроектом предлагается вновь продлить «нулевую» ставку для впервые зарегистрированных предпринимателей производственной, социальной и научной сфер, а также сферы оказания бытовых услуг в рамках патентной и упрощенной систем налогообложения, для бизнеса в сфере предоставления мест для временного проживания – по УСН.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Доходы Екатеринбурга выросли на 7,5%
19 октября 2023
В Музее истории Екатеринбурга научат изучать свой род
22 октября 2023
В Екатеринбурге возле ЖК «Свобода Residence» установили арт-объект
18 октября 2023
В Ревде предлагают обсудить рост тарифов ЖКХ на депутатских слушаниях
20 октября 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Эдуард Соснин официально вступил в должность главы Перми
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
15:18 Маткапитал и микродоли: Росреестр Прикамья разъясняет, как оформить договор
15:16 Ученые Пермского политеха построили математическую модель образования повреждений в титановом сплаве
11:34 Под угрозой лишения свободы любитель пьяной езды выплатил уголовный штраф
12:22 Пермский край и Федерация кикбоксинга России подписали соглашение о сотрудничестве
12:20 Турнир Ural FC 4 в Перми завершился победой российской сборной
14:31 Валерий Сухих: «Парламентские уроки – не просто образовательная традиция, а рабочая площадка»
14:17 Технология ученых Пермского политеха повысила эксплуатационные характеристики изделий, полученных 3D-печатью
09:55 Судебные приставы помогли бывшим супругам договориться о порядке общения с детьми
15:28 Методика ученых ПНИПУ и специалистов завода «Машиностроитель» защитит детали авиадвигателей от резонансного разрушения
15:24 Росреестр Прикамья разъясняет, можно ли оформить право собственности на земельный участок под гаражом, если нет технического паспорта на гараж
11:30 Прикамский судебный пристав уверенно покоряет спортивные вершины
17:06 Валерий Сухих: «Это действительно важные и долгожданные объекты»
14:04 В Передовой инженерной школе ПНИПУ повышают эффективность обработки полимерных композитов нового поколения
14:01 Росреестр Прикамья разъясняет, почему номер СНИЛС должен быть внесен в ЕГРН
10:53 Красновишерец отбыл 180 часов обязательных работ из-за сомнительных подходов к воспитанию
14:27 Ученые Пермского политеха выяснили, как предотвратить поломки стеклопластиковых труб
14:24 КостАрята или КостОрята – знает Росреестр Пермского края
10:27 Благодаря мерам принудительного исполнения прикамец вместе с семьей отпраздновал новоселье
14:22 Ученые Пермского политеха разработали материал для очистки вод от марганца
14:20 Росреестр Прикамья разъясняет, почему на автомастерскую в гараже не действует «гаражная амнистия»
10:24 Пермячка рискует лишиться Porsche Macan из-за многочисленных долгов
Все новости
18:25 Житель Магнитогорска, проваливший экзамен на права, брызнул в сотрудника ГИБДД из перцового баллончика
17:34 Суд арестовал бойца ММА Якубова по делу об оправдании терроризма
17:18 Власти Краснодара рекомендовали не праздновать Хэллоуин из-за Дня памяти жертв политических репрессий
16:36 Басманный суд арестовал двух следователей по особо важным делам СК
16:06 Минстрой: в РФ в сфере строительства заняты около 800 тысяч мигрантов
15:33 Гинцбург: «Спутник V» перестал защищать от ковида
15:00 Из-за взрыва газа в жилом доме в Котельниково погиб человек, двое ранены
14:37 В Волгоградской области в жилой пятиэтажке произошел взрыв и пожар
13:40 Суд в Казани отправил в СИЗО редактора «Радио Свобода»*
13:28 СК проверяет хабаровскую школу после видео с избиением в кадетском классе
12:51 Рынок труда в РФ ежегодно «теряет» около 100 тысяч молодых работников
11:59 Исследование: 13% россиян, имеющих кредит, обращаются к микрозаймам
11:38 Власти Бурятии намерены в 5-10 раз увеличить штрафы за жестокое обращение с животными
10:46 В Аргентине во второй тур президентских выборов выходят Серхио Масса и Хавьер Милей
10:10 Опрос: 45% россиян заявили, что им не хватает зарплаты на основные нужды
20:38 В московском автосалоне МАС Моторс можно купить новый Kia Rio
18:14 Посол: число россиян, погибших в ходе палестино-израильского конфликта, выросло до 20
17:34 Жительница Башкирии нашла белый гриб весом почти в килограмм
16:41 В Москве полицейский борец с коррупцией арестован по делу о крупной взятке
15:37 В Самаре после нескольких драк подростков и мигрантов задержаны 7 человек
14:50 МИД РФ: около тысячи россиян и граждан стран СНГ запросили эвакуацию с Ближнего Востока
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK