Так пишут историю успеха

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Дмитрий Махонин презентовал Владимиру Путину результаты развития Прикамья в рамках программы «Пермь-300»

14.19 Понедельник, 23 октября 2023
permkrai.ru
В рамках рабочего визита президента России Владимира Путина в Пермский край губернатор Дмитрий Махонин представил ему итоги инфраструктурной и событийной программы «Пермь-300». Доклад прошел в рамках осмотра стенда «Спорт – стране» в рамках форума «Россия – спортивная держава».

Участие в мероприятии также приняли вице-премьер правительства РФ, руководитель федерального оргкомитета по празднованию 300-летия Перми Дмитрий Чернышенко и полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров.

Дмитрий Махонин отметил, что программа стартовала в 2018 году по Указу главы государства. Тогда в ней было 90 проектов. Сегодня в программу «Пермь-300» включено 240 проектов – от инфраструктурных объектов до обновления облика города.

Более подробно губернатор остановился на нескольких ключевых направлениях, реализуемых в ходе программы 300-летнего юбилея краевой столицы.

Серьезное внимание было уделено транспортной инфраструктуре: обновился парк транспорта на муниципальных и межмуниципальных маршрутах – появилось 1 200 автобусов, в Перми обновилось порядка 800 автобусов. Сейчас средний возраст транспортных средств – три года. Кроме того, региональные власти нацелены в ближайшее время полностью заменить трамваи на низкопольные. Также в регионе активно развивается наземное метро. В планах – в 2024 году запустить по Каме первый электротранспорт.

Еще одно направление в работе краевых властей в рамках программы «Пермь-300» – обновление общественных пространств города. Это реконструкция действующих и строительство новых парков, скверов и других мест отдыха – всего порядка 47 объектов во всех районах Перми. В том числе преображены основные улицы Перми: Комсомольский проспект, улицы Сибирская и Ленина. «Жители это оценивают по достоинству. За время подготовки к юбилею Пермь поднялась с 14 на 7 место среди городов-миллионников по показателю индекса качества городской среды», – подчеркнул Дмитрий Махонин.

Губернатор отметил, что все эти преобразования помогли Пермскому краю на достойном уровне принять международные и всероссийские события в рамках юбилея. Всего состоялось более 300 мероприятий. В числе флагманских – национальный финал фестиваля «Российская студенческая весна», летний фестиваль «Город встреч», Всероссийский фестиваль детского, семейного кино и анимации «Медвежонок» и Пермский международный марафон. Их посетили более 800 тысяч жителей и гостей столицы Прикамья, еще свыше 8 млн человек смотрели трансляции онлайн.

«Нам было очень важно провести мероприятия масштабного уровня для жителей, нашей молодежи, а также гостей краевой столицы. Это позволило показать, что в Перми есть своя история успеха, здесь можно расти и развиваться», – сказал глава Прикамья.

Дмитрий Махонин подчеркнул, что Пермский край – регион с большими спортивными традициями. В год 300-летнего юбилея в Прикамье состоялся ряд крупных спортивных мероприятий разного уровня. Этого удалось достичь благодаря развитию инфраструктуры для спорта.

Сейчас в краевой столице идет масштабная реконструкция многофункционального спортивного комплекса «Энергия» площадью почти 17 тысяч кв. метров. Аналогов ему в Пермском крае на сегодня нет. Объект уникален тем, что в нем разместится первый в регионе зал для гандбола и зал спортивной гимнастики. Также началась реконструкция стадиона «Юность», где можно будет, в зависимости от времени года, проводить занятия конькобежным спортом, хоккеем, шорт-треком. Также планируется строительство многофункциональной арены на 10,5 тысячи мест.

Помимо возведения крупных проектов, в регионе развивается инфраструктура для массовых занятий спортом по всему Пермскому краю. В этом году строится порядка 90 открытых универсальных спортивных площадок в 40 территориях Прикамья. Это площадки для игровых видов спорта, скейт-парки, стадионы, площадки ГТО. На сегодня 84 объекта уже открыты.

«Такие темпы развития спортивной инфраструктуры невозможно обеспечить без федеральной поддержки, – подчеркнул Дмитрий Махонин. – Один из таких инструментов – федеральный проект «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)», направленный на реализацию инициатив частных инвесторов по строительству спортивных объектов. В рамках него удалось к форуму «Россия – спортивная держава» завершить строительство лыжероллерной трассы протяженностью 3 км в Пермском муниципальном округе».

В завершении доклада Дмитрий Махонин поблагодарил федеральные власти и лично Владимира Путина за помощь в развитии края, а также за возможность принять на пермской земле Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава».

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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