Валерий Сухих: «Будущее сельских территорий во многом зависит от молодых людей»

Марина Осипова © Вечерние ведомости

3 октября в Кирове прошло заседание Ассоциации молодежных парламентов ПФО. Основными вопросами обсуждения стали развитие агропромышленного комплекса, поддержка молодежи в сельских территориях, а также патриотическое воспитание молодого поколения.Участие в заседании приняли заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Олег Машковцев, координатор Ассоциации законодательных органов ПФО, председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин, первый заместитель председателя Законодательного сбрания Пермского края Вячеслав Григорьев и другие руководители региональных парламентов Приволжья, а также руководители органов исполнительной власти Кировской области.Молодые парламентарии представили доклады, в ходе которых обсудили предложения по нормативно-правовому регулированию системы воспитания молодёжи и военно-патриотической работы с населением в современных условиях, затронули проблемы сохранения здоровья молодежи в территориях, а также обменялись успешными практиками по привлечению специалистов в сельские территории и решению кадрового вопроса.Среди предложений молодых парламентариев – повышение информированности о существующих программах и возможностях поддержки молодых людей на селе. Также участники заседания предложили старшим коллегам рассмотреть несколько дополнительных мер поддержки, позволяющих решить жилищные проблемы молодых специалистов.Кроме того, молодые парламентарии рассмотрели и поддержали модельный закон «О патриотическом воспитании в субъекте Российской Федерации», который был разработан участниками специального направления «Голос молодежи» в рамках форума Приволжского федерального округа «iВолга-2023» в июле этого года. Данный закон может стать основой для принятия региональных законопроектов, регламентирующих патриотическое воспитание в регионе.«В Пермском крае уже принят закон, который является основой для работы по патриотическому воспитанию. Молодежный парламент проведет работу по его актуализации и выйдет с предложениями к старшим коллегам», – отметил председатель Молодежного парламента Пермского края Арсений Коротовских.Также на заседании молодые парламентарии утвердили Стандарт деятельности молодежного парламента и приняли регламент Ассоциации молодежных парламентов Приволжья.«В Кирове проходит 5-е заседание Ассоциации молодёжных парламентов ПФО, первой в России окружной молодёжной парламентской структуры. Работая под патронажем Ассоциации законодателей субъектов РФ ПФО, молодёжный актив привлекается к обсуждению самых важных и актуальных на сегодняшний день вопросов. Прежде всего, это патриотическое воспитание, а также темы поддержки молодых кадров, привлечения на село молодых специалистов сферы здравоохранения и многое другое. Вчера члены Ассоциации молодёжных парламентов приняли участие в первом слёте сельской молодёжи ПФО, а сегодня вместе с экспертами, депутатами, представителями органов исполнительной власти идёт предметный деловой разговор, касающийся лучших региональных практик и их правового оформления. Результатом этой работы должны стать инициативы, которые лягут в основу региональных законопроектов, а также проектов изменения существующих государственных программ поддержки и разработки новых», – отметил координатор Ассоциации законодателей ПФО, спикер парламента Нижегородской области Евгений Люлин.На этом работа молодежной Ассоциации в Кирове не заканчивается. В планах парламентариев – встреча с участниками первого Слета сельской молодежи ПФО, в которой также примут участие председатели приволжских парламентов.Напомним, в столице Кировской области с 1 по 4 октября проходит первый Слет сельской молодежи Приволжского федерального округа. Его участниками стали молодые люди из регионов, которые работают в области образования, здравоохранения, а также представители бизнеса, молодые парламентарии и студенты. Главная цель форума – обмен успешными практиками по развитию сельских территорий, привлечению молодых специалистов и реализации молодежной политики в малых населенных пунктах регионов.Как ранее отметил спикер парламента Прикамья Валерий Сухих, развитие сельских территорий невозможно без участия молодежи. «Будущее сельских территорий во многом зависит от молодых людей. Задача властей – создать комфортные условия для жизни и работы на селе. Именно это позволит молодежи сделать выбор в пользу своей малой родины. Именно молодые специалисты могут дать толчок в развитии небольших населенных пунктов: будь то работа на агропредприятии или открытие собственного дела», – подчеркнул Валерий Сухих.4 октября состоится заседание Ассоциации законодательных органов субъектов Приволжского федерального округа. Его участники также обсудят опыт нормативно-правового регулирования системы патриотического воспитания в регионах и развитие основных направлений молодежной политики в регионах Приволжского федерального округа.Напомним, Соглашение о создании первой в России Ассоциации молодежных парламентов при законодательных органах государственной власти было заключено в июне 2022 года. В состав Ассоциации вошли все 14 молодежных парламентов субъектов ПФО. Основной задачей работы Ассоциации является обмен опытом, а также выработка единой позиции по реализации государственной молодежной политики.