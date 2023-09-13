Документалисты сняли фильм о том, как русский и украинец ремонтировали финскую усадьбу

Светлана Хохрякова, mk.ru © Вечерние ведомости

На проходящем в Перми Международном фестивале документального кино «Флаэртиана» вновь встал вопрос о границе между игровым и документальным кино. Художественные фильмы все чаще снимают под документ. Зритель теряется - подлинные это герои или выдуманные. Документалисты отстаивают право на постановочные сцены.В фильме «Кого люблю…» (Финляндия - Россия), включенном в международный конкурс, гастарбайтеры - русскоязычный житель Литвы Сергей Федорович пенсионного возраста с армейской карьерой за плечами и его 33-летний напарник Миша из пограничного украинского Конотопа - возрождают пришедшую в упадок усадьбу в Финляндии. Ее хозяин Марти предпочитает жить в старом отремонтированном доме, а не в новоделе. Финские рабочие дорогие и требовательные, поэтому проще нанять выходцев из СССР. В Финляндии, как выяснится, обои прибивают гвоздями, и это изумляет всякое повидавшего Сергея Федоровича. Теперь содружество русского и украинца выглядит как некий раритет, а современные реалии придают фильму новые смыслы.«Я снимала картину в начале 2020 года», - говорит режиссер Анна Бергер. Она родилась в Хельсинки, там же окончила школу сценических искусств, получила в Оксфордском университете степень бакалавра по французской литературе. В 2018-м отправилась в Москву поступать во ВГИК, училась в мастерской документалиста Сергея Мирошниченко. Марти - ее отец. Его бабушка - русская из Санкт-Петербурга, покинувшая Россию в 1918 году. Марти, по словам дочери, ностальгирует по своим русским корням. Он неплохо говорит по-русски, знает несколько языков. Сама Анна владеет восемью языками, хорошо горит по-русски с легким акцентом, выдающим в ней иностранку. В фильме звучат песни в исполнении певца и исследователя русского зарубежья Виктора Леонидова, с которым Марти знаком. Миша предпочитает много не рассуждать. Съемки его немного раздражают. Он предпочитает, чтобы хотя бы вечером его оставили в покое. А старший напарник любит пофилософствовать, поговорить с Марти о русской культуре, наслаждается своим появлением в кадре.Анна и сама снялась в фильме, причем в смелых сценах, поскольку уверена, что режиссер, если он еще и персонаж, должен быть на равных с другими. Если твои герои голые в бане, то и ты должен последовать их примеру. Поскольку ситуация радикально поменялась, то зрителя волнует вопрос, что стало с Мишей из Конотопа. Выяснилось, что с ним все хорошо, работает в Германии.Европейские режиссеры вопреки санкциям не отказываются отдавать свои картины в конкурс «Флаэртианы» - сказывается годами нажитая репутация. В Перми состоялась российская премьера «Приключений Джиджи, представителя закона» итальянского режиссера Алессандро Комодина (спецприз Международного кинофестиваля в швейцарском Локарно). Его герой - сельский полицейский, который целыми днями патрулирует свой район на машине, отправляясь туда, откуда поступает тревожный сигнал. Но это случается редко. Жизнь в итальянской провинции спокойная. Разве что девушка бросилась под поезд. Джиджи, расследуя обстоятельства трагедии, уходит в параллельную реальность, и уже не понять, где его воображаемый мир, а где правда жизни. Сад около его дома напоминает джунгли. По вечерам чувствительный полицейский лазит по кустам, пререкается с недовольным соседом, требующим обрезать свисающие над его участком ветви деревьев. Все это родные места режиссера, бабушкин сад, где он провел свое детство. Сейчас Алессандро живет в Париже, режиссуре учился в Брюсселе, но снимать предпочитает на родине, между Венецией и Триестом. Там особенная жизнь и отдельный диалект.В сельском захолустье полицейскому является дама сердца, почти как рыцарю печального образа Дон Кихоту. Паола - новая сотрудница полиции, диспетчер, с ней приятно поболтать. А романтики добавляет то, что они еще не виделись. Брюнетка она или блондинка, как сама утверждает, - этого мы не знаем. «Главный герой - младший брат моей мамы, - рассказывает Алессандро в онлайн-разговоре. - Джиджи я знаю с детства. У нас не очень большая разница в возрасте. Когда я был ребенком, он был подростком. В детстве Джиджи учил меня не следовать правилам. Забавно, что с таким отношением к жизни он стал полицейским. В наше время невозможно найти такого полицейского, как он. Дядя живет в моей родной деревне, где никогда и ничего не происходит. Я подумал, что это идеальные условия для съемок. Здесь все правда, несмотря на то, что это кино. Для меня стало неожиданностью, что дядя начал выходить за пределы моего замысла, пригласил Паолу на ужин. Его восприятие происходящего привело к тому, что зритель начал спрашивать: «Так это было на самом деле или нет?» Ужина на самом деле не было. Но мы решили сохранить загадку, двойственность ощущений. Получился портрет человека, который отправляет свои желания во Вселенную. Паола, возможно, и есть такое тайное желание. Я горжусь тем, что вы познакомились с моим дядюшкой. Его уволили из полиции, когда мы начали съемки. Фильм стал маленьким событием в Италии и в его жизни. Теперь все моего дядю обожают».Вновь возникает вопрос, можно ли считать фильм документальным, тем более что героя уволили из полиции, а он продолжал делать вид, что является ее сотрудником. Ничего подобного режиссер, наверное, не смог бы снять, не будь герой его близким родственником. Поскольку все происходит в автомобиле, и лишь изредка полицейский его покидает, то возникает вопрос, как это удалось снять. Алессандро поясняет: «Камеру мы укрепляли на штативе за стеклом. Я сидел на заднем сиденье».