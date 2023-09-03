Возрастное ограничение 18+

В Прикамье впервые произвели съемку пещеры «Вишерская 2»

Это одна из карстовых пещер, расположенных в Вишерском заповеднике на севере края

12.03 Вторник, 5 сентября 2023
Горный институт УрО РАН
Ученые Горного института УрО РАН (филиал ПФИЦ УрО РАН) совместно с коллегами из Государственного природного заповедника «Вишерский» провели съемки четырех карстовых пещер. Одна из них была выполнена впервые.

Пещерам «Вишерская 1», «Вишерская 2», «Сухая Лыпьинская» и «Лыпьинская» примерно 10-15 тысяч лет. Представленные здесь породы – девон, такатинская свита, состав – мраморизованные известняки.

В двух пещерах есть подземные озера, которые гидравлически связаны с рекой Вишерой, третья пещера – обводненная и связана с рекой Лыпья, пещера «Сухая Лыпьинская» является частью старого подземного русла одноименной реки.

Ольга Кадебская, доктор географических наук, заведующая Кунгурской лабораторией – стационаром Горного института УрО РАН, отмечает:

«Каждая пещера уникальна по-своему. Основное отличие этих природных образований – то, что пещерные отложения включают некарстующиеся обломки горных пород, смытых с западного склона Уральских гор. При съемке мы использовали электронную лазерную рулетку LeicaDisto X310, точность измерений магнитного азимута которой составляла 0,1 градуса. Камеральная обработка данных подземной съемки выполнена в специализированной программе XTherion.

Помимо съемки, впервые для вод поверхностного руслового стока в этом районе получены данные изотопии, позволяющие определить временные характеристики транзита пещерных вод, оценить вклад атмосферных осадков в питании речных вод».

Изучение пещер заповедника сотрудники института проводят с 1997 года. За 25 лет совместной работы института и заповедника произведены съемки крупнейших карстовых объектов, получены их точные описания, произведен отбор пещерных отложений, поверхностных и грунтовых вод. Изучение морфологии и химического состава пещерных отложений проводилось на сканирующем электронном микроскопе с системой рентгеновского энергодисперсионного микроанализа.

Сотрудники института совместно с научным отделом заповедника планируют продолжить систематические и разноплановые исследования по геологическому, геохимическому и микроклиматическому направлениям.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости


Похожие материалы
В Екатеринбурге провели памятную акцию по случаю Дня солидарности в борьбе с терроризмом
03 сентября 2023
Химики УрФУ и УрГЭУ придумали йогурт с йодом
29 августа 2023
После смерти основателя свердловского приюта Big Dog собакам нужна помощь
29 августа 2023
Свердловское Минприроды установило фотоловушки в местах стихийных свалок
30 августа 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Эдуард Соснин официально вступил в должность главы Перми
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
14:27 Духи, термобелье и жвачка: что еще делают из нефти, рассказали ученые Пермского Политеха
14:20 Росреестр Прикамья поясняет, как зарегистрировать право на земельный участок под многоквартирным домом
10:50 Вниманию жителей и гостей города Перми и Пермского края
10:48 ПАО Сбербанк был оштрафован за нарушение прав прикамца при взыскании просроченной задолженности
15:18 Валерий Сухих: «Важно привлекать молодежь к решению региональных вопросов»
14:23 Способ ученых Пермского Политеха и Института механики сплошных сред УрО РАН повысит прочность и долговечность металла
14:01 Ученые Пермского Политеха разработали подход для создания бедренного экзопротеза на основе 3Д-печати и углеродных волокон
12:44 «Уралкалий» поздравил первоклассников Березников и Соликамска с Днем знаний
10:41 ГУФССП по Пермскому краю напоминает 5 правил, которые помогут уберечь ваши денежные средства от мошенников
13:55 Модель учёных ПНИПУ поможет в прогнозировании и управлении процессом оптического пробоя волокна
10:04 Прикамский судебный пристав стал лучшим на соревнованиях в Нижнем Новгороде
15:45 Валерий Сухих: «Гранты – значимый шаг в развитии молодежной политики региона»
13:10 Ученые Пермского Политеха избавят переносные буровые установки от внезапного разрыва каната
10:25 Главное управление ФССП по Пермскому краю ведет прием на службу
14:18 Прикамский Роскадастр внес в ЕГРН сведения о 2178 зонах с особыми условиями использования территории
14:13 Учёные ПНИПУ создали простой способ получения целлюлозы из берёзы
11:26 Главное управление ФССП по Пермскому краю принимает меры по поддержке граждан-должников
15:11 Росреестр Прикамья разъясняет, как отказаться от земельного участка
15:08 Технология ученых Пермского Политеха позволит избавиться от дефектов на поверхности металлических изделий
10:29 Учредитель компании по ремонту обуви оплатил задолженность после уведомления об аресте недвижимости
14:19 Персональные данные владельцев недвижимости смогут получать соседи по квартире, застройщики и участники долевого строительства
Все новости
16:02 Житель ЯНАО, устроивший стрельбу при выселении из дома, скончался в больнице
15:35 Пассажирский Airbus экстренно сел в «Шереметьево» из-за проблем с двигателем
15:02 В Уфе возле 24-этажного жилого дома обвалился грунт и образовалась трещина
13:57 МВД: в Махачкале произошла массовая драка школьников со стрельбой
18:20 В Нальчике полицейского заподозрили в склонении к потреблению наркотиков
17:50 83% россиян считают нужным курс начальной военной подготовки в школах
17:08 Генерал Нгема принес присягу в качестве президента Габона после военного мятежа
16:22 Депутат ГД раскритиковал позицию Минкульта по фильмам «Барби» и «Оппенгеймер»
15:41 Во Владимирской области ищут водителя, который наехал на полицейского
15:07 В Красноярске пятилетний ребенок сбежал из детсада, возбуждено уголовное дело
14:24 Половина россиян поддерживает государственное регулирование абортов
16:55 В Варшаве учителя вышли на протест с требованием повысить зарплаты
14:18 В Красноярске 18 человек получили повестки в военкомат после полицейского рейда на рынках
13:41 В Грузии правящая партия объявила о процедуре импичмента президента
12:57 Курская АЭС после удара БПЛА по Курчатову работает в штатном режиме
12:23 В Коми в жилой пятиэтажке взорвался газ, есть пострадавшая
12:01 Кандидат на пост главы Хакасии попал в реанимацию в тяжелом состоянии
11:22 Губернатор Старовойт сообщил об атаке БПЛА в Курчатове, где расположена АЭС
18:27 В Бурятии пожарные пожаловались правительству РФ на низкие зарплаты
17:31 В нижегородской школе объяснили, зачем первоклассникам выдали камуфляж
16:33 Минкульт: фильмы «Барби» и «Оппенгеймер» не соответствуют российским духовно-нравственным ценностям
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK