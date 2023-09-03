В Прикамье впервые произвели съемку пещеры «Вишерская 2»

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Ученые Горного института УрО РАН (филиал ПФИЦ УрО РАН) совместно с коллегами из Государственного природного заповедника «Вишерский» провели съемки четырех карстовых пещер. Одна из них была выполнена впервые.Пещерам «Вишерская 1», «Вишерская 2», «Сухая Лыпьинская» и «Лыпьинская» примерно 10-15 тысяч лет. Представленные здесь породы – девон, такатинская свита, состав – мраморизованные известняки.В двух пещерах есть подземные озера, которые гидравлически связаны с рекой Вишерой, третья пещера – обводненная и связана с рекой Лыпья, пещера «Сухая Лыпьинская» является частью старого подземного русла одноименной реки.Ольга Кадебская, доктор географических наук, заведующая Кунгурской лабораторией – стационаром Горного института УрО РАН, отмечает:«Каждая пещера уникальна по-своему. Основное отличие этих природных образований – то, что пещерные отложения включают некарстующиеся обломки горных пород, смытых с западного склона Уральских гор. При съемке мы использовали электронную лазерную рулетку LeicaDisto X310, точность измерений магнитного азимута которой составляла 0,1 градуса. Камеральная обработка данных подземной съемки выполнена в специализированной программе XTherion.Помимо съемки, впервые для вод поверхностного руслового стока в этом районе получены данные изотопии, позволяющие определить временные характеристики транзита пещерных вод, оценить вклад атмосферных осадков в питании речных вод».Изучение пещер заповедника сотрудники института проводят с 1997 года. За 25 лет совместной работы института и заповедника произведены съемки крупнейших карстовых объектов, получены их точные описания, произведен отбор пещерных отложений, поверхностных и грунтовых вод. Изучение морфологии и химического состава пещерных отложений проводилось на сканирующем электронном микроскопе с системой рентгеновского энергодисперсионного микроанализа.Сотрудники института совместно с научным отделом заповедника планируют продолжить систематические и разноплановые исследования по геологическому, геохимическому и микроклиматическому направлениям.