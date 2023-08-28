Эдуард Соснин официально вступил в должность главы Перми

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Церемония официального вступления Эдуарда Соснина в должность главы Перми прошла 28 августа в обновлённом городском Дворце молодёжи. Прямая трансляция мероприятия велась на официальном сайте администрации Перми и в группе городской администрации «Пермь первая» ВКонтакте.В начале церемонии председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин официально огласил результаты конкурса по отбору кандидатов на должность главы Перми и итоги выборов. Напомним, 22 августа на пленарном заседании Пермской городской Думы депутаты большинством голосов утвердили кандидатуру Эдуарда Соснина.Затем новый глава города публично принес присягу жителям Перми на тексте Устава города, ему были вручены нагрудный знак и соответствующее удостоверение.Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поздравил избранного мэра с вступлением в должность. Он отметил, что Эдуард Соснин обладает достаточным опытом управленческой деятельности для решения вопросов городского хозяйства.– Работы предстоит много. В рамках 300-летия краевой столицы нам удалось привлечь рекордное федеральное финансирование на реализацию крупных инфраструктурных проектов и благоустройство города. Важно сохранить позитивные изменения в краевой столице, чтобы наши дороги, парки, объекты культурного наследия находились в достойном состоянии ещё многие годы. Ещё одна задача – качественная и своевременная реализация национальных проектов. У Перми есть потенциал увеличить свое участие в программах. Кроме того, необходимо усилить привлечение инвестиций, – подчеркнул губернатор.Он также отметил, что важно быть неравнодушным, уметь слушать и слышать людей, видеть за каждой проблемой живого человека, в том числе напрямую общаться с жителями города в рамках выездов в районы. По его словам, опыт работы Эдуарда Олеговича в правительстве Пермского края поможет выстроить слаженную работу администрации Перми с региональным правительством.Затем слово было предоставлено Главному федеральному инспектору по Пермскому краю Сергею Половникову.– В первую очередь, важно достигнуть максимального согласия в вашей команде, согласия с жителями города Перми. Это необходимо для того, чтобы общими усилиями противостоять большому количеству внешних угроз, проблем, которые стоят перед страной. Необходимо не только создать сильную, сплочённую команду, но и опираться на опыт предшественников. Пермь сейчас находится на подъёме. Вам нужно поддержать этот уровень, внести в развитие города что-то новое, что позволит городу процветать, – отметил Сергей Половников.Кроме того, со словами напутствия к новому руководителю города обратился секретарь Пермской епархии Русской православной церкви, протоиерей Андрей Литовка. Он напомнил, что Пермь – город, богатый не только трудовой, но и духовной историей. Сегодня в городе возрождаются храмы различных конфессий, которые являются духовными центрами.Полномочия главы Перми начинаются с момента его официального вступления в должность. В ответном слове Эдуард Соснин подчеркнул, что жители, прежде всего, ждут от городских властей решения конкретных, насущных проблем. Поэтому главными принципами работы администрации города остаются нацеленность на результат и открытость к диалогу.– Важно не только заниматься текущими задачами, нужно быть в тесном контакте с жителями города. Необходимо уметь слушать и слышать, что говорят жители, сообщество и бизнес. Сейчас больше усилий необходимо сосредоточить на развитии районов и микрорайонов города, чтобы уровень комфорта и благоустройства в них был не ниже, чем в центральных районах. Необходимо навести порядок в нестационарной торговле, ускорить расселение аварийных домов, провести освещение там, где его не хватает, и многое другое. Словом, заниматься теми вещами, которые реально волнуют людей. Совместно с краевыми властями мы продолжим оказывать участникам СВО и членам их семей всестороннюю поддержку, решать бытовые проблемы, помогать с реабилитацией и трудоустройством. Именно такую задачу для всех уровней власти ставит президент РФ Владимир Путин. Пермь вступает в свое четвёртое столетие как значимый для России город трудовой доблести и город современных технологий. Совместно с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным и региональным правительством мы продолжим развивать город и создавать новые возможности для каждого жителя краевой столицы. Уверен, что плодотворное сотрудничество краевых, городских властей и депутатов позволит привлекать дополнительные ресурсы для развития города и находить оптимальные решения даже для самых сложных вопросов. Ведь только сплочённая команда всех уровней и ветвей власти способна достичь значимых результатов. Готов все свои профессиональные знания и навыки применить на служение Перми и пермякам, – сказал Эдуард Соснин.