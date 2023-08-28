Возрастное ограничение 18+

Эдуард Соснин официально вступил в должность главы Перми

12.18 Вторник, 29 августа 2023
duma.perm.ru
Церемония официального вступления Эдуарда Соснина в должность главы Перми прошла 28 августа в обновлённом городском Дворце молодёжи. Прямая трансляция мероприятия велась на официальном сайте администрации Перми и в группе городской администрации «Пермь первая» ВКонтакте.

В начале церемонии председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин официально огласил результаты конкурса по отбору кандидатов на должность главы Перми и итоги выборов. Напомним, 22 августа на пленарном заседании Пермской городской Думы депутаты большинством голосов утвердили кандидатуру Эдуарда Соснина.

Затем новый глава города публично принес присягу жителям Перми на тексте Устава города, ему были вручены нагрудный знак и соответствующее удостоверение.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поздравил избранного мэра с вступлением в должность. Он отметил, что Эдуард Соснин обладает достаточным опытом управленческой деятельности для решения вопросов городского хозяйства.

– Работы предстоит много. В рамках 300-летия краевой столицы нам удалось привлечь рекордное федеральное финансирование на реализацию крупных инфраструктурных проектов и благоустройство города. Важно сохранить позитивные изменения в краевой столице, чтобы наши дороги, парки, объекты культурного наследия находились в достойном состоянии ещё многие годы. Ещё одна задача – качественная и своевременная реализация национальных проектов. У Перми есть потенциал увеличить свое участие в программах. Кроме того, необходимо усилить привлечение инвестиций, – подчеркнул губернатор.

Он также отметил, что важно быть неравнодушным, уметь слушать и слышать людей, видеть за каждой проблемой живого человека, в том числе напрямую общаться с жителями города в рамках выездов в районы. По его словам, опыт работы Эдуарда Олеговича в правительстве Пермского края поможет выстроить слаженную работу администрации Перми с региональным правительством.

Затем слово было предоставлено Главному федеральному инспектору по Пермскому краю Сергею Половникову.

– В первую очередь, важно достигнуть максимального согласия в вашей команде, согласия с жителями города Перми. Это необходимо для того, чтобы общими усилиями противостоять большому количеству внешних угроз, проблем, которые стоят перед страной. Необходимо не только создать сильную, сплочённую команду, но и опираться на опыт предшественников. Пермь сейчас находится на подъёме. Вам нужно поддержать этот уровень, внести в развитие города что-то новое, что позволит городу процветать, – отметил Сергей Половников.

Кроме того, со словами напутствия к новому руководителю города обратился секретарь Пермской епархии Русской православной церкви, протоиерей Андрей Литовка. Он напомнил, что Пермь – город, богатый не только трудовой, но и духовной историей. Сегодня в городе возрождаются храмы различных конфессий, которые являются духовными центрами.

Полномочия главы Перми начинаются с момента его официального вступления в должность. В ответном слове Эдуард Соснин подчеркнул, что жители, прежде всего, ждут от городских властей решения конкретных, насущных проблем. Поэтому главными принципами работы администрации города остаются нацеленность на результат и открытость к диалогу.

– Важно не только заниматься текущими задачами, нужно быть в тесном контакте с жителями города. Необходимо уметь слушать и слышать, что говорят жители, сообщество и бизнес. Сейчас больше усилий необходимо сосредоточить на развитии районов и микрорайонов города, чтобы уровень комфорта и благоустройства в них был не ниже, чем в центральных районах. Необходимо навести порядок в нестационарной торговле, ускорить расселение аварийных домов, провести освещение там, где его не хватает, и многое другое. Словом, заниматься теми вещами, которые реально волнуют людей. Совместно с краевыми властями мы продолжим оказывать участникам СВО и членам их семей всестороннюю поддержку, решать бытовые проблемы, помогать с реабилитацией и трудоустройством. Именно такую задачу для всех уровней власти ставит президент РФ Владимир Путин. Пермь вступает в свое четвёртое столетие как значимый для России город трудовой доблести и город современных технологий. Совместно с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным и региональным правительством мы продолжим развивать город и создавать новые возможности для каждого жителя краевой столицы. Уверен, что плодотворное сотрудничество краевых, городских властей и депутатов позволит привлекать дополнительные ресурсы для развития города и находить оптимальные решения даже для самых сложных вопросов. Ведь только сплочённая команда всех уровней и ветвей власти способна достичь значимых результатов. Готов все свои профессиональные знания и навыки применить на служение Перми и пермякам, – сказал Эдуард Соснин.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Азербайджан направил России ноту протеста из-за мероприятия в уральской столице
28 августа 2023
В Екатеринбурге простились с убитым аспирантом УрФУ Франсуа Нджелассили
25 августа 2023
Главной Свердловской железной дороги назначили бывшего топ-менеджера РЖД Павла Бурцева
21 августа 2023
Ракета «Союз» стартовала с эмблемой 300-летнего юбилея Екатеринбурга
23 августа 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Мероприятия ко Дню России пройдут во всех муниципалитетах Прикамья

Общее число зрителей и участников должно превысить 800 тысяч
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
11:26 Главное управление ФССП по Пермскому краю принимает меры по поддержке граждан-должников
15:11 Росреестр Прикамья разъясняет, как отказаться от земельного участка
15:08 Технология ученых Пермского Политеха позволит избавиться от дефектов на поверхности металлических изделий
10:29 Учредитель компании по ремонту обуви оплатил задолженность после уведомления об аресте недвижимости
14:19 Персональные данные владельцев недвижимости смогут получать соседи по квартире, застройщики и участники долевого строительства
14:16 Модель учёных ПНИПУ поможет бороться с парафиновыми отложениями в нефтяных скважинах
10:26 Судебные приставы конфисковали денежные средства у осужденного за совершение коррупционного преступления
15:00 Росреестр Прикамья разъясняет, какова судьба единственного жилья гражданина при банкротстве
14:57 Ученые Пермского Политеха рассказали, может ли растительное молоко полностью заменить коровье и почему производители не любят слово «напиток»
09:59 Пермские приставы-поисковики приняли участие во всероссийской Вахте Памяти -2023
13:46 Технология учёных Пермского Политеха поможет очистить реки и воздух от загрязнений предприятиями
13:45 Росреестр Прикамья разъясняет, что делать наследникам, если наследуемое имущество обременено арестом
11:01 ГУФССП по Пермскому краю: Исполнительные документы можно направить судебным приставам в электронной форме
14:31 Разработка студентов Пермского Политеха обеспечит качественный и надежный прием сигналов сотовой связи
14:29 Росреестр Прикамья разъясняет, можно ли держать сельскохозяйственных животных на земельных участках для ИЖС
10:15 Коневодческое хозяйство погасило многотысячные долги перед работниками
14:38 Ученые Пермского Политеха разработали уникальный высокоскоростной канал связи для мониторинга процесса бурения скважин
14:28 Росреестр Прикамья разъясняет, требуется ли согласие супруга покупателя на покупку квартиры
10:18 Налоговую задолженность пермячки поможет погасить иномарка
16:05 Юноши из Прикамья и другие участники слета «Гвардеец» получили в подарок часы от полпреда ПФО Игоря Комарова
14:12 В Пермском крае более 70 процентов сделок в новостройках совершаются в электронном виде
Все новости
13:29 В России за неделю на 20% увеличилась заболеваемость коронавирусной инфекцией
12:09 Минпромторг: импортозамещенный «Суперджет» совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре
11:17 В Ноябрьске задержан мужчина, который открыл стрельбу во время визита приставов
18:22 В ЯНАО мужчина открыл стрельбу и поджег свою машину
18:10 iPhone 15 все-таки можно будет приобрести в России
17:39 В Приморье неизвестные подожгли около двух десятков электросамокатов
17:14 В Московской области экс-судья получил девять лет колонии по делу о взятке от адвоката
16:04 В ГД внесен законопроект о лишении уклонистов приобретенного гражданства РФ
14:13 Минпросвещения опубликовало «план воспитательной работы» на новый учебный год
13:06 СК: в Махачкале стая агрессивных собак загнала мальчика в море
12:34 В турецком Бодруме произошла перестрелка в отеле, есть погибший
11:49 В России с начала года выросло число баров и алкомаркетов
11:14 В Париже с 1 сентября будет невозможна аренда электросамокатов
10:29 Собянин сообщил о сбитом беспилотнике в районе Люберец
18:26 Суд в Новосибирске прекратил уголовное дело музыканта Кортнева
17:34 В Краснодаре мужчина получил шесть лет строгого режима по делу о поджоге военкомата
16:52 В Москве 32 человека отравились шаурмой и курами гриль, 28 госпитализированы
14:59 Губернатор Кожемяко объявил о введении ЧС федерального характера в Приморье
14:49 Губернатор Калужской области сообщил о сбитом беспилотнике
14:44 МВД: мужчина, напавший на девушку из-за коротких шорт, заключен под стражу
13:42 Пивоваренная компания Heineken продала российский бизнес за 1 евро
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK