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Фундамент продовольственной независимости – наука и люди

11.54 Четверг, 24 августа 2023
У работников сельского хозяйства сейчас самая горячая пора – нужно убрать урожай этого года и заложить основы будущего. На что следует обратить внимание, чтобы выигрывать ежегодные битвы за урожай? Своим мнением в интервью поделился вице-президент РАН, учёный в области экономики и управления сельским хозяйством, заместитель министра сельского хозяйства РФ в 1998-2004 годах, академик Николай Долгушкин.

Обеспечение населения качественной и безопасной пищевой продукцией является одним из основных национальных интересов государства. В январе 2020 года Указом президента России была утверждена Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации. В документе продовольственная безопасность определяется как продовольственная независимость страны, самообеспечение основными видами сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Этот показатель

рассчитывается как отношение объема отечественного производства продовольствия к объему внутреннего потребления. Для различных видов сельскохозяйственной продукции этот показатель отличается: по зерну и картофелю – не менее 95%, по сахару, растительному маслу и молоку - не менее 90%, а отечественных фруктов и ягод должно производиться не менее 60%. Зерном, мясом, сахаром и растительным маслом мы себя обеспечиваем самостоятельно, но картофелем и молоком – нет. С картофелем, нашим «вторым хлебом», сложилась неприемлемая ситуация: всего 9% посадочного материала – российские.

На обеспечение продовольственной безопасности страны оказывают влияние как глобальные факторы, вызовы и угрозы, например, климатические изменения или снижение темпов роста мировой экономики, так и зависимость от импорта семенного и генетического материала, оборудования и технологий. В российском агропромышленном комплексе велика зависимость от импортных семян важнейших сельскохозяйственных культур и племенного материала. В прошлом году доля отечественных семян основных сельскохозяйственных культур - яровых зерновых и зернобобовых, сои, кукурузы, подсолнечника, картофеля, сахарной свѐклы составляла от 72 до 2(!)%. В стране практически отсутствует товарное семеноводство овощных культур. По оценкам экспертов, доля импортируемых семян огурцов доходит до 50%, томатов – до 80%, баклажанов и кабачков – до 100%; моркови – 50-60%, капусты – 80%, свеклы столовой – 60-70%.

Эти цифры говорят о критической зависимости отечественного овощеводства от импортных семян. Если поставки семян зарубежных сортов прекратятся, нужные объемы не будут восполнены достаточным количеством семян отечественного производства.

Импортозамещение иностранных сортов и гибридов, выход отечественного овощеводства на конкурентный уровень без серьезного научного обеспечения, научных исследований невозможно. Развитие племенного животноводства, селекция растений, семеноводство, производство комбикормов, кормовых добавок для животных, лекарственных средств для ветеринарного применения – во всех сферах АПК необходимы отечественные технологии.А технологии создают люди.

Подробнее: Непродуманный экспорт вредит земле - Аргументы Недели (argumenti.ru)

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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