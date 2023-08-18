Возрастное ограничение 18+

Изучение древних народов расскажет больше о нас

11.22 Среда, 23 августа 2023
Политическая антропология помогает понять: современная политика своими корнями уходит в далекое прошлое. Об этом рассказал в интервью академик РАН, директор Института истории, археологии и этнографии ДВО РАН, доктор исторических наук, профессор Николай Крадин.

Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН был создан 1 июля 1971 года. Он является многопрофильным научным учреждением, в котором выполняются фундаментальные исследования в области археологии, этнологии, региональной истории, востоковедения, международных отношений. Сегодня исследования в институте сосредоточены на темах, которые затрагивают широкий круг проблем изучения различных исторических периодов, традиционных и посттрадиционных культур, осмысления трансформации общества и власти в конце XX - начале XXI вв., анализ современных проектов евразийской интеграции.

В широком смысле антропология (от греческого «антропос» – человек) – это совокупность научных знаний о природе человека и его деятельности. В отличие от археолога, этнограф (антрополог) изучает не только уцелевшие материальные объекты прошедших веков, но и отношения между людьми и их духовный мир. Ученый должен понять и оценить, какие глубинные механизмы скрыты за внешним проявлением тех или иных форм поведения.

Политическая антропология сложилась как одно из ответвлений антропологической науки. Главный предмет исследований - изучение институтов управления и соответствующей практики у этнических сообществ и в обществах с племенным строем. Отличаются ли механизмы формирования структур власти в архаических и современных обществах, и если да, то насколько?

Политическая антропология выясняет связь политического поведения с более широкой социальной культурой и исследует то, какими путями происходит развитие политических институтов и практики. В определенной степени политическая антропология – это история власти, история преобразования одних форм и механизмов социального контроля в другие.

В западной социальной науке политическая антропология занимает важное место. В России эта наука как самостоятельная дисциплина – новое направление. Только в годы перестройки, в большей степени после 1991 года, стало возможным открыто говорить о предмете и целях политической антропологии, о многочисленных примерах архаических и традиционных элементов власти в политической культуре СССР и постсоветских стран СНГ.

Накопленный опыт изучения процессов модернизации в неевропейских обществах выявил целый ряд закономерностей, которые нельзя не учитывать при анализе современных политических процессов.

В наше время продолжает функционировать достаточно архаичных социально-политических институтов. Можно с уверенностью предположить, что в течение еще длительного времени они будут существенно влиять на политические процессы в странах с сильными традиционными укладами. Обновление и модернизация веками сложившейся политической культуры будет осуществляться медленно и крайне болезненно.

Подробнее: Академик РАН Николай Крадин: Россия в некоторой степени является наследником Монгольской империи - Аргументы Недели (argumenti.ru)

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости


Похожие материалы
На юбилей города Музей истории Екатеринбурга устроил виртуальную прогулку по прошлому
18 августа 2023
Рисовать музыку научат в Музее истории Екатеринбурга
22 августа 2023
Сбитая катером на Тагильском пруду женщина покинула реанимацию
21 августа 2023
Уральская столица может остаться без фестиваля уличного искусства «ЧО»
22 августа 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Мероприятия ко Дню России пройдут во всех муниципалитетах Прикамья

Общее число зрителей и участников должно превысить 800 тысяч
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
13:46 Технология учёных Пермского Политеха поможет очистить реки и воздух от загрязнений предприятиями
13:45 Росреестр Прикамья разъясняет, что делать наследникам, если наследуемое имущество обременено арестом
11:01 ГУФССП по Пермскому краю: Исполнительные документы можно направить судебным приставам в электронной форме
14:31 Разработка студентов Пермского Политеха обеспечит качественный и надежный прием сигналов сотовой связи
14:29 Росреестр Прикамья разъясняет, можно ли держать сельскохозяйственных животных на земельных участках для ИЖС
10:15 Коневодческое хозяйство погасило многотысячные долги перед работниками
14:38 Ученые Пермского Политеха разработали уникальный высокоскоростной канал связи для мониторинга процесса бурения скважин
14:28 Росреестр Прикамья разъясняет, требуется ли согласие супруга покупателя на покупку квартиры
10:18 Налоговую задолженность пермячки поможет погасить иномарка
16:05 Юноши из Прикамья и другие участники слета «Гвардеец» получили в подарок часы от полпреда ПФО Игоря Комарова
14:12 В Пермском крае более 70 процентов сделок в новостройках совершаются в электронном виде
13:54 «Мусорный контейнер – наихудший вариант»: ученый Пермского Политеха рассказала, как перерабатывают одежду в России
13:33 Программа учёных ПНИПУ поможет своевременно отремонтировать трубопроводы
13:25 Персональные данные владельцев недвижимости теперь доступны собственникам комнат в коммунальной квартире
13:56 Влиять на производительность нефтяных насосов позволит разработка Пермского Политеха
13:53 В Росреестре Прикамья поясняют, сколько времени уйдет на регистрацию права собственности по договору купли-продажи квартиры
10:02 Задолженность по кредиту будет погашена из электронного кошелька должника
14:40 В июле жители Прикамья построили 814 домов
14:30 Модель ученых Пермского Политеха позволит оптимизировать работу добывающих скважин в режиме реального времени
10:07 Судебные приставы добились от жительницы Добрянки выплаты уголовного штрафа
14:03 Прикамский Росреестр в этом году зарегистрировал более 4 тысяч объектов по экстерриториальному принципу
Все новости
15:01 На патриотическое воспитание в РФ потратили вдвое больше, чем планировали
14:16 Пассажирский Boeing-737 после вылета в Сочи возвращается в Шереметьево из-за поломки
13:35 СМИ: Nestle с сентября повысит отпускные цены на детское питание
12:31 Депутат ГД: в Петербурге в ДТП погибли четверо военнослужащих Росгвардии
11:58 Фигуранты дела о смертельной экскурсии по подземным коллекторам в Москве не признали вину
11:29 Губернатор Гладков сообщил о трех погибших при обстреле санатория в селе Лавы
11:11 Росавиация сообщила о штатной работе московских аэропортов
10:58 В Минобороны сообщили о трех БПЛА, которые попытались атаковать Москву
18:33 На предприятии в Челябинске объяснили появление столба рыжего дыма
17:36 Жители Челябинска пожаловались на огромный столб рыжего дыма и запах в городе
16:27 Банк России выпустил в обращение монеты с белками, которые заготавливают корм на зиму
15:47 «Известия»: в России с 1 марта могут запретить продажу вейпов с ароматизаторами
14:58 ТАСС: все участники экскурсии по подземным коллекторам в Москве обнаружены погибшими
14:00 В Петербурге задержан гендиректор компании, которая организовала смертельную экскурсию диггеров
13:45 СМИ: в Россию прекратят поставки одного из самых востребованных препаратов от гепатита С
13:09 МВД: ребенок в московском каршеринге укололся о шприц со следами мефедрона
12:30 МЧС: в Костроме крупный медведь забрался на дерево высотой с пятиэтажку
11:41 СК: у фигурантов дела о смертельной экскурсии диггеров в Москве провели обыски
10:50 В Минобороны сообщили о сбитых беспилотниках в Московской и Брянской областях
18:49 Во Владимире 107 человек отравились шаурмой, около половины попали в больницы
18:24 Глава столичного Росздравнадзора спас стюардессу во время полета, у нее остановилось сердце
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK