Возрастное ограничение 18+
Изучение древних народов расскажет больше о нас
Политическая антропология помогает понять: современная политика своими корнями уходит в далекое прошлое. Об этом рассказал в интервью академик РАН, директор Института истории, археологии и этнографии ДВО РАН, доктор исторических наук, профессор Николай Крадин.
Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН был создан 1 июля 1971 года. Он является многопрофильным научным учреждением, в котором выполняются фундаментальные исследования в области археологии, этнологии, региональной истории, востоковедения, международных отношений. Сегодня исследования в институте сосредоточены на темах, которые затрагивают широкий круг проблем изучения различных исторических периодов, традиционных и посттрадиционных культур, осмысления трансформации общества и власти в конце XX - начале XXI вв., анализ современных проектов евразийской интеграции.
В широком смысле антропология (от греческого «антропос» – человек) – это совокупность научных знаний о природе человека и его деятельности. В отличие от археолога, этнограф (антрополог) изучает не только уцелевшие материальные объекты прошедших веков, но и отношения между людьми и их духовный мир. Ученый должен понять и оценить, какие глубинные механизмы скрыты за внешним проявлением тех или иных форм поведения.
Политическая антропология сложилась как одно из ответвлений антропологической науки. Главный предмет исследований - изучение институтов управления и соответствующей практики у этнических сообществ и в обществах с племенным строем. Отличаются ли механизмы формирования структур власти в архаических и современных обществах, и если да, то насколько?
Политическая антропология выясняет связь политического поведения с более широкой социальной культурой и исследует то, какими путями происходит развитие политических институтов и практики. В определенной степени политическая антропология – это история власти, история преобразования одних форм и механизмов социального контроля в другие.
В западной социальной науке политическая антропология занимает важное место. В России эта наука как самостоятельная дисциплина – новое направление. Только в годы перестройки, в большей степени после 1991 года, стало возможным открыто говорить о предмете и целях политической антропологии, о многочисленных примерах архаических и традиционных элементов власти в политической культуре СССР и постсоветских стран СНГ.
Накопленный опыт изучения процессов модернизации в неевропейских обществах выявил целый ряд закономерностей, которые нельзя не учитывать при анализе современных политических процессов.
В наше время продолжает функционировать достаточно архаичных социально-политических институтов. Можно с уверенностью предположить, что в течение еще длительного времени они будут существенно влиять на политические процессы в странах с сильными традиционными укладами. Обновление и модернизация веками сложившейся политической культуры будет осуществляться медленно и крайне болезненно.
Подробнее: Академик РАН Николай Крадин: Россия в некоторой степени является наследником Монгольской империи - Аргументы Недели (argumenti.ru)
Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН был создан 1 июля 1971 года. Он является многопрофильным научным учреждением, в котором выполняются фундаментальные исследования в области археологии, этнологии, региональной истории, востоковедения, международных отношений. Сегодня исследования в институте сосредоточены на темах, которые затрагивают широкий круг проблем изучения различных исторических периодов, традиционных и посттрадиционных культур, осмысления трансформации общества и власти в конце XX - начале XXI вв., анализ современных проектов евразийской интеграции.
В широком смысле антропология (от греческого «антропос» – человек) – это совокупность научных знаний о природе человека и его деятельности. В отличие от археолога, этнограф (антрополог) изучает не только уцелевшие материальные объекты прошедших веков, но и отношения между людьми и их духовный мир. Ученый должен понять и оценить, какие глубинные механизмы скрыты за внешним проявлением тех или иных форм поведения.
Политическая антропология сложилась как одно из ответвлений антропологической науки. Главный предмет исследований - изучение институтов управления и соответствующей практики у этнических сообществ и в обществах с племенным строем. Отличаются ли механизмы формирования структур власти в архаических и современных обществах, и если да, то насколько?
Политическая антропология выясняет связь политического поведения с более широкой социальной культурой и исследует то, какими путями происходит развитие политических институтов и практики. В определенной степени политическая антропология – это история власти, история преобразования одних форм и механизмов социального контроля в другие.
В западной социальной науке политическая антропология занимает важное место. В России эта наука как самостоятельная дисциплина – новое направление. Только в годы перестройки, в большей степени после 1991 года, стало возможным открыто говорить о предмете и целях политической антропологии, о многочисленных примерах архаических и традиционных элементов власти в политической культуре СССР и постсоветских стран СНГ.
Накопленный опыт изучения процессов модернизации в неевропейских обществах выявил целый ряд закономерностей, которые нельзя не учитывать при анализе современных политических процессов.
В наше время продолжает функционировать достаточно архаичных социально-политических институтов. Можно с уверенностью предположить, что в течение еще длительного времени они будут существенно влиять на политические процессы в странах с сильными традиционными укладами. Обновление и модернизация веками сложившейся политической культуры будет осуществляться медленно и крайне болезненно.
Подробнее: Академик РАН Николай Крадин: Россия в некоторой степени является наследником Монгольской империи - Аргументы Недели (argumenti.ru)
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
На юбилей города Музей истории Екатеринбурга устроил виртуальную прогулку по прошлому
18 августа 2023
18 августа 2023
Рисовать музыку научат в Музее истории Екатеринбурга
22 августа 2023
22 августа 2023
Сбитая катером на Тагильском пруду женщина покинула реанимацию
21 августа 2023
21 августа 2023