Ожидаемое решение

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Главой города – главой администрации Перми стал Эдуард Соснин. Такое решение приняла 22 августа Пермская городская Дума. На пленарном заседании депутатам были представлены две кандидатуры - министр экономического развития Пермского края Эдуард Соснин и глава Ленинского района Перми Александр Русанов. Обоим была дана возможность изложить свои программы, но большинство голосов думцы отдали Соснину.Напомним, экс-глава города Алексей Дёмкин досрочно сложил полномочия на июньском пленарном заседании городской Думы. Тогда же была сформирована комиссия по отбору кандидатур на должность главы Перми и открыт прием заявок от кандидатов на пост руководителя городской исполнительной власти. Всего на конкурс заявились полтора десятка претендентов, в том числе ряд активистов, которые ни ранее, ни в этот раз не смогли подтвердить обоснованность своих притязаний.17 августа состоялось итоговое заседание комиссии, на котором участники конкурса выступили с программными докладами и прошли собеседование. Результаты были оценены в баллах. В итоге, в соответствии с Уставом города Перми, на рассмотрение городской Думы были предложены две кандидатуры.На пленарном заседании кандидаты представили свое видение развития города и ответили на многочисленные вопросы депутатов.Для победы требовалось простое большинство голосов. За Эдуарда Соснина было отдано 24 голоса при 19 необходимых. Избранный глава города поблагодарил депутатов за доверие, отметил, что сознает свою ответственность перед жителями Перми, и выразил уверенность в дальнейшем продуктивном взаимодействии исполнительной и представительной власти в городе.Новый глава города - глава администрации Перми принесет публичную присягу 28 августа во Дворце молодежи.