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Прикладная психология для человека и общества

13.03 Вторник, 22 августа 2023
Психология, наука о закономерностях развития и функционирования психики, связана практически с любой деятельностью человека. Как взаимодействуют между собой фундаментальные и прикладные исследования в психологии в современном мире, рассказал в интервью академик РАН, доктор психологических наук, директор Института психологии РАН Дмитрий Ушаков.

Название науки произошло от древнегреческих слов «psyche» – душа и «logos» – слово, понятие. Как самостоятельная научная дисциплина психология возникла сравнительно недавно, в середине XIX века. До этого вопросы психологии рассматривались в рамках философии, уходящей корнями в глубь веков. Родоначальником психологии считается Аристотель, который в трактате «О душе» обобщил имевшиеся на тот момент знания. Основоположником отечественной научной психологии считается И.М. Сеченов.

Современная психология занимает центральное место среди естественных, социальных и философских наук. Как система научных знаний психология знакома узкому кругу специалистов, но в тоже время о ней знает практически каждый человек. Прикладная психология - это внедрение достижений психологической науки в реальную практику. Психология помогает человеку лучше понимать как собственные эмоции, мысли и поведение, так и эмоции и поведение других людей.

Сегодня, в век быстрых социальных изменений, инструменты прикладной психологии способны помочь индивиду адаптироваться в обществе. В то же время вектор развития самого общества, социальная и экономическая успешность государства зависят от психологических свойств граждан, их мотивации. Чтобы управлять обществом, нужно принимать во внимание его ценностные ориентиры, менталитет людей. Психология как фундаментальная наука выявляет закономерности.

В наши дниперед учеными встали задачи освоения новых теоретических и практических областей. Это связано с углублением макропсихологической проблематики, развитием искусственного интеллекта и формированием больших данных.

Макропсихология – психология больших социальных групп - людей, регионов, стран. Прошедшая пандемия COVID-19, внешнеполитические и экономические изменения в мире сформировали запрос не только на работу с отдельными людьми, но и на работу с психологическим состоянием общества. На повестке дня – его оценка и прогнозирование изменений под влиянием различных факторов.

Развитие искусственного интеллекта ставит вопросы использования больших данных для оценки психологических процессов, создания «умных» устройств для улучшения психологического состояния людей, обучения и т.д.

Особенность этих задач состоит в том, что они требуют целостных моделей оценки человека и групп людей, и база для таких моделей существенно выходит за рамки лабораторий. Здесь встают задачи междисциплинарного характера - синтез модели общества и модели человека, математическое моделирование.

Важнейшая задача психологии сейчас — создать точные прогностические модели ситуаций.

Подробнее: Искусственный разум спасёт человечество - Аргументы Недели (argumenti.ru)

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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