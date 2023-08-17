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Грибы - убийцы

Более половины смертей от коронавирусной инфекции была связана с сопутствующими поражениями грибковыми микроорганизмами

13.33 Понедельник, 21 августа 2023
По данным главного врача госпиталя в Коммунарке Дениса Проценко, непосредственно от ковида погибало не более четверти пациентов, остальных убивали грибковые инфекции, попадавшие в ослабленный организм.

Кто, кроме врачей-инфекционистов, внес вклад в победу над болезнью, рассказал в интервью член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией химии гликоконъюгатов Института органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН, специалист в области биоорганической химии и междисциплинарных исследований углеводных соединений Николай Нифантьев.

Во время пандемии ученые-химики занялись разработкой средств защиты от коморбидных инфекций, которые, помимо коронавируса, поражали организм человека.

Во всем мире остро стоит проблема диагностики грибковых патогенов. Человек может быть заражен микозной инфекцией, но если она не установлена, то, следовательно, необходимое лечение не назначается. Для выявления грибковых заболеваний не хватает диагностических комплексов. На сегодняшний день в мире существует несколько вариантов диагностических наборов, которые выпускают мировые фармацевтические гиганты. Отечественные ученые смогли детально изучить компоненты, из которых состоят диагностические системы, производимые пресловутой «Биг фармой», и выяснили, что в этих наборах достаточно «узких» мест. Наши специалисты синтезировали углеводные антигены, и диагностический набор для определения грибковых патогенов, созданный в России, проходит сейчас испытания в ряде стран мира, включая европейские и азиатские государства.

Можно смело утверждать, что по грибковой диагностике «мировую фарму» отечественная наука не догоняет, а опережает.

Тонкий органический синтез даёт ученым основу для создания средств профилактики инфекций, прежде всего, передовых вакцин. Область наших основных интересов направлена на междисциплинарные химические, биохимические и иммунологические исследования углеводов.

Благодаря тому, что созданы эффективные методы синтеза олигосахаридов, мы занимаемся созданием углеводных вакцин третьего поколения. Эти продукты только начинают разрабатываться в мире, но за ними будущее. Исследуемые соединения обладают противораковой активностью, но самое главное, что это очень мощные кардиопротекторы. Кроме онкологии и кардиологии, препараты предназначены для профилактики и лечения бактериальных грибковых инфекций.

В России есть очень хорошие наработки по онкологическим вакцинам, но сейчас ученые вынуждены на некоторое время приостановить эти исследования. За прошедший год целый ряд проектов в международном научном сотрудничестве оказались заморожены. Наука во всем мире зависима от чиновничьего аппарата, а в некоторых странах, особенно европейских, были выпущены приказы о прекращении взаимодействия с российскими учеными. Но в последнее время наблюдается изменение отношения к совместным проектам. Есть стойкое понимание, что для пользы абсолютно всех участников проблемы в международном научном сотрудничестве через некоторое время должны уйти в прошлое.

Подробнее: Ученый Николай Нифантьев: Пандемия показала важность передовой науки - Аргументы Недели (argumenti.ru)

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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