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В Прикамье завершился знаковый этнофестиваль

Более 13 тысяч гостей со всей России откликнулись на «Зов Пармы»

11.33 Среда, 26 июля 2023
Виктор Михалев, Евгений Бирюков, предоставлено Медиа-центр ПДНТ Губерния.
Гости из разных регионов России в минувшие выходные приехали в село Серёгово Чердынского городского округа на 12-й этно-ландшафтный фестиваль «Зов Пармы». В этом году на фестивальной поляне собралось более 13 тысяч человек. Организаторами события выступили Пермский дом народного творчества «Губерния» совместно с администрацией муниципалитета при поддержке регионального минкульта.

Прикамский фольклор, традиционные ремёсла, историческая реконструкция, музеи, народные игры и музыка народов России в современной обработке – все это позволило гостям фестиваля прикоснуться к живой истории, задуматься о своей этнической идентичности и увидеть, как фольклорные традиции влияют на характер современной культуры.

Фестивальная поляна традиционно была поделена на разные тематические площадки. В «Историческом лагере» прошли уроки мастеров по кузнечному делу, набойке, кольчужному плетению, игре на средневековых музыкальных инструментах, основам литья, а также примерка доспехов и уроки исторического боя.

Одной из главных точек притяжения стало «Ристалище». Здесь проходил турнир по историческому фехтованию. Участниками стали клубы исторической реконструкции из разных городов России. На площадке «Потешная палата» прошла насыщенная театральная программа.

В первый день фестиваля открылась ярмарка ремесел и лавка бренда «Пермская диковина» с этносувенирами.

Отличительной особенностью фестиваля этого года стал «музей под открытым небом». На фестивальной площадке «Чердынские клады» семь музеев из различных территорий Пермского края представили экспозиции, которые не выставлялись ранее и впервые стали доступны именно для посетителей фестиваля «Зов Пармы».

Также зрители стали свидетелями музыкальных премьер и «Сказочного батла». На фестивале прошла реконструкция коми-пермяцкого свадебного обряда. Жених и невеста, которые «поженились» на фестивале, вступили в брак 25 июля. Гостями коми-пермяцкой свадьбы в этом году стала семейная пара, свадьба которых состоялась на «Зове Пармы» ровно 10 лет назад. В этот раз супруги приехали с детьми.

Для детей были организованы качания и катания по старинке, представления «Сказки из сундука», народные игры и забавы. И всех гостей фестиваля ждали спортивные соревнования в стиле народных игр на площадке «Поле-заполе». А в «Хороводном круге» прошли мастер-классы по плетению венков, работала мастерская хороводоводоведения. Гости фестиваля научились водить хороводы весенне-летнего цикла, приняли участие в кругах и кадрилях.

Кульминацией фестиваля стало ночное огненное шоу и сожжение чучела ворона.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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Мероприятия ко Дню России пройдут во всех муниципалитетах Прикамья

Общее число зрителей и участников должно превысить 800 тысяч
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