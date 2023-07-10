В Прикамье готовятся отметить День фольклора

Марина Осипова © Вечерние ведомости

17 июля в России будет отмечаться Единый день фольклора. Этот праздник появился в календаре официальных дат в минувшем году.В этом году события, посвящённые Единому дню фольклора, пройдут во многих территориях Прикамья. В частности, в рамках соглашения Пермского дома народного творчества «Губерния» и Пермской синематеки в социальных кинозалах будут показаны документальные этнографические фильмы. Фильмы – результат кропотливой совместной работы Института гуманитарных исследований УрО РАН и ПДНТ «Губерния». Съёмки проводились в фольклорных экспедициях по Пермскому краю. В этом году в социальных кинозалах будут показаны фильмы, посвящённые русской кухне. С помощью подробного, пошагового описания приготовления пирогов с начинкой и особых сортов хлеба можно будет научиться самостоятельно готовить подобные блюда.Также 15 июля, в канун Единого дня фольклора, в Карагае пройдут три мероприятия проекта «Карагай. Культурный квартал»: Фольклорная суббота, Киносуббота, слёт работающей молодёжи «Районы в «Квартале»». Напомним, в этом году Карагай стал одним из победителей в рамках программы «Пермский край – территория культуры».Впервые Единый день фольклора праздновался в нашей стране в минувшем году. Напомним, 2022-й был объявлен Годом культурного наследия народов России.Инициатором учреждения Единого дня фольклора стало профессиональное сообщество. «По итогам проходившего с 16 по 20 марта 2022 года V Всероссийского конгресса фольклористов его участники предложили в Год культурного наследия народов России учредить профессиональный праздник – Единый День фольклора, который будет способствовать сохранению, развитию и популяризации в обществе выдающегося фольклорного наследия народов России, позволит объединить усилия заинтересованных учреждений и ведомств, специалистов и граждан в деле сохранения, изучения и продвижения фольклора», - сообщалось на официальном сайте Министерства культуры РФ. Указом президента праздник был учреждён, его датой определено 17 июля.В Пермском крае в Единый день фольклора-2022 площадки праздника развернулись в архитектурно-этнографическом музее «Хохловка», где прошёл День ремесленника, и в селе Буб Сивинского округа, где состоялся межмуниципальный фольклорно-этнографический фестиваль «Родные напевы». Организатор Единого дня фольклора в Пермском крае – ГКБУК Пермский дом народного творчества «Губерния». Партнёр – ГКБУК «Пермская синематека».События Единого дня фольклора проходят при поддержке министерства культурыПермского края.