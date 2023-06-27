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Пермская Дума завершила весеннюю сессию
В центре вынимания депутатов были транспорт, бюджет и организационные вопросы
duma.perm.ru
На пленарном заседании Пермской городской Думы депутаты приняли отставку главы Перми Алексея Дёмкина – в связи с переходом на другую работу. Также решен весь комплекс вопросов, связанных с текущим руководством исполнительной властью города и назначением конкурсных процедур по выборам нового главы администрации.
Ну, а среди текущих вопросов наибольшее внимание было уделено развитию городского транспорта.
«Отрасль развивается поступательно»
В рамках Часа депутата депутаты обсудили итоги и перспективы развития транспортной отрасли. Первый замглавы администрации города Эдуард Хайруллин рассказал об основных направлениях работы. Он отметил, что по итогам 2022 года пассажиропоток вырос до 205,4 млн человек. Сейчас в Перми работают 70 автобусных и 9 трамвайных маршрутов, за год количество автобусов увеличилось на 33. Средний возраст автобусов составил 2,6 года, максимальный срок эксплуатации не превышает 7 лет. Более 90% общественного транспорта работает по бескондукторной системе. Количество безбилетных пассажиров составляет 21,3%. Мобильные агенты начали профилактическую работу на муниципальных маршрутах с 25 мая, эксперимент завершится в сентябре. Пока плановые показателям не достигнуты.
За первый квартал 2023 года объем доходов отрасли увеличился до 1,1 млрд рублей, исполнение плана – 117,2 %. Продолжается работа по развитию маршрутной сети. В 2022 году отремонтировано 45 посадочных площадок, установлено 40 новых павильонов. В этом году предлагается установить 89 новых павильонов, в том числе 27 «умных».
Депутат Марк Коробов спросил, в какой срок подрядчики приступят к ремонту остановочных павильонов. Эдуард Хайруллин ответил, что в ближайшее время будет объявлен конкурс.
Депутат Даниил Морозов напомнил, что в 2023 году РДЖ совместно с правительством Пермского края планируют начать строительство ТПУ «Пермь II»: «Есть ли планы по выстраиванию единой маршрутной сети?» Эдуард Хайруллин ответил, что диалог ведется.
Депутат Алексей Овчинников считает, что необходимо усилить работу с мобильными агентами и увеличить их штат. Депутат Арсен Болквадзе поинтересовался, все ли валидаторы корректно работают в автобусах. Представитель мэрии подтвердил, что неполадки случаются, но у пассажиров всегда есть возможность оплатить проезд наличными или с помощью QR-кода.
Председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин подчеркнул, что отрасль развивается поступательно, но остались проблемные точки. Необходимо отработать все вопросы и продолжить реализацию шагов, направленных на рост качества транспортного обслуживания.
Бюджет скорректирован
На пленарном заседании мэрия представила предложения по изменениям в бюджет Перми. В этом году предусматривается увеличение доходов и расходов бюджета на 215 млн рублей – за счёт безвозмездных поступлений от юрлиц, уменьшения объема межбюджетных трансфертов.
Высвобождаемые средства будут направлены на приобретение оборудования для новых корпусов школ «Точка» и гимназии №33, на участие в краевом проекте «Школьный двор», ремонт школ и садиков, оснащение бассейна на Иве и многое другое.
Кроме того, внеочередное заседание думского комитета по бюджету и налогам рассмотрело еще один пакет поправок в бюджет. Как пояснила первый заместитель председателя Пермской городской Думы Наталья Мельник, он предусматривает увеличение доходов и расходов бюджета в 2023 году на 172,6 млн рублей, а также перераспределение средств без изменения общего объема расходов.
Проектом предусмотрено выделение средств на ремонт муниципального жилого фонда, а софинансирование расходов по обустройству мест накопления ТКО, наоборот, исключено.
Председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин напомнил, что в начале года было создано муниципальное учреждение «Полигон», которому переданы полномочия по ликвидации несанкционированных свалок. Администрация уверяла, что работы будут выполнены в пределах выделенного финансирования, но теперь выходит с предложением о выделении еще 66 млн рублей.
«Не совсем корректно называть свалками мусор, образовавшийся в пределах муниципальных контейнерных площадок. В бюджете уже предусмотрены деньги на их содержание. Мы проверили 7 таких мест, и заявленный объем мусора в разы отличается от фактического. Считаю преждевременным выделение таких денежных средств. Необходимо детально разобраться в ситуации», – пояснил Дмитрий Малютин.
Дети из новых регионов России отдохнут в Перми
В числе одобренных новых расходных обязательств бюджета города – средства на проведение мероприятия «Пермские каникулы». Они будут направлены на организацию летнего отдыха для детей, прибывших из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 50 детей в течение 21 дня будут проживать на базе муниципальной школы-интерната №85. Для них будут созданы лучшие условия, обеспечено трехразовое питание. В здании школы-интерната имеются игровая зона, библиотека, тренажерный и спортивный залы, а на территории – футбольное поле.
«Выделено 1 млн 249 тысяч рублей для того, чтобы Пермь приняла по программе «Пермские каникулы» детей из ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожья. Организована большая воспитательная программа, которая включает в себя и экскурсии, и спортивные соревнования. Выделяют педагогов для организации этой большой работы», – рассказала депутат Наталья Рослякова.
Социальной инфраструктуре – комплексное развитие
Депутаты утвердили Программу комплексного развития социальной инфраструктуры города на 2023-2034 годы. Заместитель главы администрации города Перми Алексей Грибанов рассказал, что большое внимание в Программе уделяется обеспечению интересов пермяков в сфере культуры, образования, а также физической культуры и спорта: «Для реализации поставленной цели предусмотрен ряд мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов. В сфере образования это 9 дошкольных образовательных учреждений, порядка 2 000 мест, 18 зданий школ и порядка 16 000 мест, 3 спортивных зала в общеобразовательных учреждениях, 3 здания учреждений дополнительного образования».
«Продолжаем планомерную работу по развитию нашего города. Определены ориентиры, есть понимание по конкретным объектам. Будем стремиться увеличить количество мест в образовательных учреждениях, продолжим строить спортивные площадки для горожан. В том числе ведется масштабная работа по проектам развития районов, которые были сформированы в тесном взаимодействии с жителями», – отметил Дмитрий Малютин.
«Нехорошие соседи» теперь могут лишиться жилья
Ряд вопросов на июньском пленарном заседании Пермской городской Думы был посвящен перераспределению полномочий. Ранее депутаты поддержали создание муниципального казенного учреждения «Содержание объектов благоустройства». В связи с этим на июньской пленарке они одобрили передачу департаменту дорог и благоустройства полномочий по содержанию земельных участков на территории города, которые не находятся в собственности у кого-либо и не используются органами местного самоуправления. Также переданы полномочия по обустройству и уборке водоохранных зон малых рек и мест отдыха у воды.
Кроме того, предложено наделить департамент ЖКХ правом предупреждать собственника жилого помещения или машиноместа, если объект находится в ненадлежащем состоянии, и определять срок, в течение которого собственник должен привести недвижимость в порядок, а также выступать в качестве истца и ответчика в суде.
Как рассказал замглавы администрации Игорь Субботин, Гражданский кодекс РФ допускает прекращение права собственности, если собственник не содержит свое имущество надлежащим образом, нарушает права и интересы соседей. Такая мера носит исключительный характер и будет применяться, только если собственник не реагирует на предупреждение.
«Я правильно понимаю, что данная норма поможет нам разрешить ситуации, когда в доме живут неадекватные люди, размещают много животных без должного содержания либо копят мусор в квартирах? Многие обращались с такой проблемой, и раньше решить этот вопрос было невозможно», – поинтересовался депутат Алексей Овчинников. Игорь Субботин пояснил, что прекращение права собственности будет осуществляться только по решению суда, и принятое решение упростит процедуру. До 1 октября администрация города разработает документ, определяющий порядок реализации новых полномочий.
Кстати
Пермская городская Дума приняла решение провести конкурс по отбору кандидатур на должность главы города Перми – главы администрации города 17 августа 2023 года. Для проведения конкурса будет создана конкурсная комиссия в количестве 12 человек. В нее войдут 6 представителей Пермской городской Думы, еще 6 членов комиссии назначит губернатор.
Контроль за исполнением решения возложен на комитет Пермской городской Думы по местному самоуправлению и регламенту.
Ну, а среди текущих вопросов наибольшее внимание было уделено развитию городского транспорта.
«Отрасль развивается поступательно»
В рамках Часа депутата депутаты обсудили итоги и перспективы развития транспортной отрасли. Первый замглавы администрации города Эдуард Хайруллин рассказал об основных направлениях работы. Он отметил, что по итогам 2022 года пассажиропоток вырос до 205,4 млн человек. Сейчас в Перми работают 70 автобусных и 9 трамвайных маршрутов, за год количество автобусов увеличилось на 33. Средний возраст автобусов составил 2,6 года, максимальный срок эксплуатации не превышает 7 лет. Более 90% общественного транспорта работает по бескондукторной системе. Количество безбилетных пассажиров составляет 21,3%. Мобильные агенты начали профилактическую работу на муниципальных маршрутах с 25 мая, эксперимент завершится в сентябре. Пока плановые показателям не достигнуты.
За первый квартал 2023 года объем доходов отрасли увеличился до 1,1 млрд рублей, исполнение плана – 117,2 %. Продолжается работа по развитию маршрутной сети. В 2022 году отремонтировано 45 посадочных площадок, установлено 40 новых павильонов. В этом году предлагается установить 89 новых павильонов, в том числе 27 «умных».
Депутат Марк Коробов спросил, в какой срок подрядчики приступят к ремонту остановочных павильонов. Эдуард Хайруллин ответил, что в ближайшее время будет объявлен конкурс.
Депутат Даниил Морозов напомнил, что в 2023 году РДЖ совместно с правительством Пермского края планируют начать строительство ТПУ «Пермь II»: «Есть ли планы по выстраиванию единой маршрутной сети?» Эдуард Хайруллин ответил, что диалог ведется.
Депутат Алексей Овчинников считает, что необходимо усилить работу с мобильными агентами и увеличить их штат. Депутат Арсен Болквадзе поинтересовался, все ли валидаторы корректно работают в автобусах. Представитель мэрии подтвердил, что неполадки случаются, но у пассажиров всегда есть возможность оплатить проезд наличными или с помощью QR-кода.
Председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин подчеркнул, что отрасль развивается поступательно, но остались проблемные точки. Необходимо отработать все вопросы и продолжить реализацию шагов, направленных на рост качества транспортного обслуживания.
Бюджет скорректирован
На пленарном заседании мэрия представила предложения по изменениям в бюджет Перми. В этом году предусматривается увеличение доходов и расходов бюджета на 215 млн рублей – за счёт безвозмездных поступлений от юрлиц, уменьшения объема межбюджетных трансфертов.
Высвобождаемые средства будут направлены на приобретение оборудования для новых корпусов школ «Точка» и гимназии №33, на участие в краевом проекте «Школьный двор», ремонт школ и садиков, оснащение бассейна на Иве и многое другое.
Кроме того, внеочередное заседание думского комитета по бюджету и налогам рассмотрело еще один пакет поправок в бюджет. Как пояснила первый заместитель председателя Пермской городской Думы Наталья Мельник, он предусматривает увеличение доходов и расходов бюджета в 2023 году на 172,6 млн рублей, а также перераспределение средств без изменения общего объема расходов.
Проектом предусмотрено выделение средств на ремонт муниципального жилого фонда, а софинансирование расходов по обустройству мест накопления ТКО, наоборот, исключено.
Председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин напомнил, что в начале года было создано муниципальное учреждение «Полигон», которому переданы полномочия по ликвидации несанкционированных свалок. Администрация уверяла, что работы будут выполнены в пределах выделенного финансирования, но теперь выходит с предложением о выделении еще 66 млн рублей.
«Не совсем корректно называть свалками мусор, образовавшийся в пределах муниципальных контейнерных площадок. В бюджете уже предусмотрены деньги на их содержание. Мы проверили 7 таких мест, и заявленный объем мусора в разы отличается от фактического. Считаю преждевременным выделение таких денежных средств. Необходимо детально разобраться в ситуации», – пояснил Дмитрий Малютин.
Дети из новых регионов России отдохнут в Перми
В числе одобренных новых расходных обязательств бюджета города – средства на проведение мероприятия «Пермские каникулы». Они будут направлены на организацию летнего отдыха для детей, прибывших из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 50 детей в течение 21 дня будут проживать на базе муниципальной школы-интерната №85. Для них будут созданы лучшие условия, обеспечено трехразовое питание. В здании школы-интерната имеются игровая зона, библиотека, тренажерный и спортивный залы, а на территории – футбольное поле.
«Выделено 1 млн 249 тысяч рублей для того, чтобы Пермь приняла по программе «Пермские каникулы» детей из ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожья. Организована большая воспитательная программа, которая включает в себя и экскурсии, и спортивные соревнования. Выделяют педагогов для организации этой большой работы», – рассказала депутат Наталья Рослякова.
Социальной инфраструктуре – комплексное развитие
Депутаты утвердили Программу комплексного развития социальной инфраструктуры города на 2023-2034 годы. Заместитель главы администрации города Перми Алексей Грибанов рассказал, что большое внимание в Программе уделяется обеспечению интересов пермяков в сфере культуры, образования, а также физической культуры и спорта: «Для реализации поставленной цели предусмотрен ряд мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов. В сфере образования это 9 дошкольных образовательных учреждений, порядка 2 000 мест, 18 зданий школ и порядка 16 000 мест, 3 спортивных зала в общеобразовательных учреждениях, 3 здания учреждений дополнительного образования».
«Продолжаем планомерную работу по развитию нашего города. Определены ориентиры, есть понимание по конкретным объектам. Будем стремиться увеличить количество мест в образовательных учреждениях, продолжим строить спортивные площадки для горожан. В том числе ведется масштабная работа по проектам развития районов, которые были сформированы в тесном взаимодействии с жителями», – отметил Дмитрий Малютин.
«Нехорошие соседи» теперь могут лишиться жилья
Ряд вопросов на июньском пленарном заседании Пермской городской Думы был посвящен перераспределению полномочий. Ранее депутаты поддержали создание муниципального казенного учреждения «Содержание объектов благоустройства». В связи с этим на июньской пленарке они одобрили передачу департаменту дорог и благоустройства полномочий по содержанию земельных участков на территории города, которые не находятся в собственности у кого-либо и не используются органами местного самоуправления. Также переданы полномочия по обустройству и уборке водоохранных зон малых рек и мест отдыха у воды.
Кроме того, предложено наделить департамент ЖКХ правом предупреждать собственника жилого помещения или машиноместа, если объект находится в ненадлежащем состоянии, и определять срок, в течение которого собственник должен привести недвижимость в порядок, а также выступать в качестве истца и ответчика в суде.
Как рассказал замглавы администрации Игорь Субботин, Гражданский кодекс РФ допускает прекращение права собственности, если собственник не содержит свое имущество надлежащим образом, нарушает права и интересы соседей. Такая мера носит исключительный характер и будет применяться, только если собственник не реагирует на предупреждение.
«Я правильно понимаю, что данная норма поможет нам разрешить ситуации, когда в доме живут неадекватные люди, размещают много животных без должного содержания либо копят мусор в квартирах? Многие обращались с такой проблемой, и раньше решить этот вопрос было невозможно», – поинтересовался депутат Алексей Овчинников. Игорь Субботин пояснил, что прекращение права собственности будет осуществляться только по решению суда, и принятое решение упростит процедуру. До 1 октября администрация города разработает документ, определяющий порядок реализации новых полномочий.
Кстати
Пермская городская Дума приняла решение провести конкурс по отбору кандидатур на должность главы города Перми – главы администрации города 17 августа 2023 года. Для проведения конкурса будет создана конкурсная комиссия в количестве 12 человек. В нее войдут 6 представителей Пермской городской Думы, еще 6 членов комиссии назначит губернатор.
Контроль за исполнением решения возложен на комитет Пермской городской Думы по местному самоуправлению и регламенту.
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