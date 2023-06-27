Пермская Дума завершила весеннюю сессию

Марина Осипова © Вечерние ведомости

На пленарном заседании Пермской городской Думы депутаты приняли отставку главы Перми Алексея Дёмкина – в связи с переходом на другую работу. Также решен весь комплекс вопросов, связанных с текущим руководством исполнительной властью города и назначением конкурсных процедур по выборам нового главы администрации.Ну, а среди текущих вопросов наибольшее внимание было уделено развитию городского транспорта.В рамках Часа депутата депутаты обсудили итоги и перспективы развития транспортной отрасли. Первый замглавы администрации города Эдуард Хайруллин рассказал об основных направлениях работы. Он отметил, что по итогам 2022 года пассажиропоток вырос до 205,4 млн человек. Сейчас в Перми работают 70 автобусных и 9 трамвайных маршрутов, за год количество автобусов увеличилось на 33. Средний возраст автобусов составил 2,6 года, максимальный срок эксплуатации не превышает 7 лет. Более 90% общественного транспорта работает по бескондукторной системе. Количество безбилетных пассажиров составляет 21,3%. Мобильные агенты начали профилактическую работу на муниципальных маршрутах с 25 мая, эксперимент завершится в сентябре. Пока плановые показателям не достигнуты.За первый квартал 2023 года объем доходов отрасли увеличился до 1,1 млрд рублей, исполнение плана – 117,2 %. Продолжается работа по развитию маршрутной сети. В 2022 году отремонтировано 45 посадочных площадок, установлено 40 новых павильонов. В этом году предлагается установить 89 новых павильонов, в том числе 27 «умных».Депутат Марк Коробов спросил, в какой срок подрядчики приступят к ремонту остановочных павильонов. Эдуард Хайруллин ответил, что в ближайшее время будет объявлен конкурс.Депутат Даниил Морозов напомнил, что в 2023 году РДЖ совместно с правительством Пермского края планируют начать строительство ТПУ «Пермь II»: «Есть ли планы по выстраиванию единой маршрутной сети?» Эдуард Хайруллин ответил, что диалог ведется.Депутат Алексей Овчинников считает, что необходимо усилить работу с мобильными агентами и увеличить их штат. Депутат Арсен Болквадзе поинтересовался, все ли валидаторы корректно работают в автобусах. Представитель мэрии подтвердил, что неполадки случаются, но у пассажиров всегда есть возможность оплатить проезд наличными или с помощью QR-кода.Председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин подчеркнул, что отрасль развивается поступательно, но остались проблемные точки. Необходимо отработать все вопросы и продолжить реализацию шагов, направленных на рост качества транспортного обслуживания.На пленарном заседании мэрия представила предложения по изменениям в бюджет Перми. В этом году предусматривается увеличение доходов и расходов бюджета на 215 млн рублей – за счёт безвозмездных поступлений от юрлиц, уменьшения объема межбюджетных трансфертов.Высвобождаемые средства будут направлены на приобретение оборудования для новых корпусов школ «Точка» и гимназии №33, на участие в краевом проекте «Школьный двор», ремонт школ и садиков, оснащение бассейна на Иве и многое другое.Кроме того, внеочередное заседание думского комитета по бюджету и налогам рассмотрело еще один пакет поправок в бюджет. Как пояснила первый заместитель председателя Пермской городской Думы Наталья Мельник, он предусматривает увеличение доходов и расходов бюджета в 2023 году на 172,6 млн рублей, а также перераспределение средств без изменения общего объема расходов.Проектом предусмотрено выделение средств на ремонт муниципального жилого фонда, а софинансирование расходов по обустройству мест накопления ТКО, наоборот, исключено.Председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин напомнил, что в начале года было создано муниципальное учреждение «Полигон», которому переданы полномочия по ликвидации несанкционированных свалок. Администрация уверяла, что работы будут выполнены в пределах выделенного финансирования, но теперь выходит с предложением о выделении еще 66 млн рублей.«Не совсем корректно называть свалками мусор, образовавшийся в пределах муниципальных контейнерных площадок. В бюджете уже предусмотрены деньги на их содержание. Мы проверили 7 таких мест, и заявленный объем мусора в разы отличается от фактического. Считаю преждевременным выделение таких денежных средств. Необходимо детально разобраться в ситуации», – пояснил Дмитрий Малютин.В числе одобренных новых расходных обязательств бюджета города – средства на проведение мероприятия «Пермские каникулы». Они будут направлены на организацию летнего отдыха для детей, прибывших из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. 50 детей в течение 21 дня будут проживать на базе муниципальной школы-интерната №85. Для них будут созданы лучшие условия, обеспечено трехразовое питание. В здании школы-интерната имеются игровая зона, библиотека, тренажерный и спортивный залы, а на территории – футбольное поле.«Выделено 1 млн 249 тысяч рублей для того, чтобы Пермь приняла по программе «Пермские каникулы» детей из ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожья. Организована большая воспитательная программа, которая включает в себя и экскурсии, и спортивные соревнования. Выделяют педагогов для организации этой большой работы», – рассказала депутат Наталья Рослякова.Депутаты утвердили Программу комплексного развития социальной инфраструктуры города на 2023-2034 годы. Заместитель главы администрации города Перми Алексей Грибанов рассказал, что большое внимание в Программе уделяется обеспечению интересов пермяков в сфере культуры, образования, а также физической культуры и спорта: «Для реализации поставленной цели предусмотрен ряд мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов. В сфере образования это 9 дошкольных образовательных учреждений, порядка 2 000 мест, 18 зданий школ и порядка 16 000 мест, 3 спортивных зала в общеобразовательных учреждениях, 3 здания учреждений дополнительного образования».«Продолжаем планомерную работу по развитию нашего города. Определены ориентиры, есть понимание по конкретным объектам. Будем стремиться увеличить количество мест в образовательных учреждениях, продолжим строить спортивные площадки для горожан. В том числе ведется масштабная работа по проектам развития районов, которые были сформированы в тесном взаимодействии с жителями», – отметил Дмитрий Малютин.Ряд вопросов на июньском пленарном заседании Пермской городской Думы был посвящен перераспределению полномочий. Ранее депутаты поддержали создание муниципального казенного учреждения «Содержание объектов благоустройства». В связи с этим на июньской пленарке они одобрили передачу департаменту дорог и благоустройства полномочий по содержанию земельных участков на территории города, которые не находятся в собственности у кого-либо и не используются органами местного самоуправления. Также переданы полномочия по обустройству и уборке водоохранных зон малых рек и мест отдыха у воды.Кроме того, предложено наделить департамент ЖКХ правом предупреждать собственника жилого помещения или машиноместа, если объект находится в ненадлежащем состоянии, и определять срок, в течение которого собственник должен привести недвижимость в порядок, а также выступать в качестве истца и ответчика в суде.Как рассказал замглавы администрации Игорь Субботин, Гражданский кодекс РФ допускает прекращение права собственности, если собственник не содержит свое имущество надлежащим образом, нарушает права и интересы соседей. Такая мера носит исключительный характер и будет применяться, только если собственник не реагирует на предупреждение.«Я правильно понимаю, что данная норма поможет нам разрешить ситуации, когда в доме живут неадекватные люди, размещают много животных без должного содержания либо копят мусор в квартирах? Многие обращались с такой проблемой, и раньше решить этот вопрос было невозможно», – поинтересовался депутат Алексей Овчинников. Игорь Субботин пояснил, что прекращение права собственности будет осуществляться только по решению суда, и принятое решение упростит процедуру. До 1 октября администрация города разработает документ, определяющий порядок реализации новых полномочий.Пермская городская Дума приняла решение провести конкурс по отбору кандидатур на должность главы города Перми – главы администрации города 17 августа 2023 года. Для проведения конкурса будет создана конкурсная комиссия в количестве 12 человек. В нее войдут 6 представителей Пермской городской Думы, еще 6 членов комиссии назначит губернатор.Контроль за исполнением решения возложен на комитет Пермской городской Думы по местному самоуправлению и регламенту.