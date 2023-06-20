Пермская Дума завершила весеннюю сессию

Марина Осипова © Вечерние ведомости

На пленарном заседании Пермской городской Думы депутаты приняли отставку главы Перми Алексея Дёмкина - в связи с переходом на другую работу. Также решен весь комплекс вопросов, связанных с текущим руководством исполнительной властью города и назначением конкурсных процедур по выборам нового главы администрации.Ну, а среди текущих вопросов наибольшее внимание было уделено развитию городского транспорта.В рамках Часа депутата депутаты обсудили итоги и перспективы развития транспортной отрасли. Первый замглавы администрации города Эдуард Хайруллин рассказал об основных направлениях работы. Он отметил, что по итогам 2022 года пассажиропоток вырос до 205,4 млн человек. Сейчас в Перми работают 70 автобусных и 9 трамвайных маршрутов, за год количество автобусов увеличилось на 33. Средний возраст автобусов составил 2,6 года, максимальный срок эксплуатации не превышает 7 лет.Более 90% общественного транспорта работает по бескондукторной системе. Количество безбилетных пассажиров составляет 21,3%. Мобильные агенты начали профилактическую работу на муниципальных маршрутах с 25 мая, эксперимент завершится в сентябре. Пока плановые показателям не достигнуты.За первый квартал 2023 года объем доходов отрасли увеличился до 1,1 млрд. рублей, исполнение плана - 117,2 %. Продолжается работа по развитию маршрутной сети. В 2023 году в микрорайон Висим был запущен маршрут №37, а также продлён маршрут №17. До 1 сентября будет запущен автобусный экспресс-маршрут №1т, который свяжет центр, Гайву и Заозерье. Кроме того, на конец третьего квартала этого года запланирован запуск электробусного маршрута, который соединит микрорайон «Погода», центр и станцию «Пермь-2».В 2022 году отремонтированы 45 посадочных площадок для обеспечения доступности маломобильных групп граждан, установлено 40 новых павильонов. В этом году предлагается установить 89 новых павильонов, в том числе 27 «умных». В активную фазу перешел проект по модернизации трамвайной сети.Депутат Марк Коробов спросил, в какой срок подрядчики приступят к ремонту остановочных павильонов. Эдуард Хайруллин ответил, что в ближайшее время будет объявлен конкурс. В первую очередь будут отремонтированы центральные улицы всех районов.Депутат Даниил Морозов напомнил, что в 2023 году РДЖ совместyо с правительством Пермского края планируют начать строительство транспортно-пересадочного узла «Пермь II»: «Есть ли планы по выстраиванию единой маршрутной сети?». Эдуард Хайруллин ответил, что диалог ведется.Депутат Алексей Овчинников считает, что необходимо усилить работу с мобильными агентами и увеличить их штат. Депутат Арсен Болквадзе поинтересовался, все ли валидаторы корректно работают в автобусах. Представитель мэрии подтвердил, что неполадки случаются, но при этом у пассажиров есть возможность оплатить проезд наличными или с помощью QR-кода.Депутат Илья Власов отметил, что сейчас активно ведется работа над созданием комфортной городской среды, а общественный транспорт – неотъемлемая часть этой среды. Депутатский корпус системно отслеживает положение дел в отрасли и планы по ее развитию.Председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин подчеркнул, что отрасль развивается поступательно, но остались проблемные точки. Необходимо отработать все вопросы и продолжить реализацию шагов, направленных на рост качества транспортного обслуживания.На пленарном заседании мэрия представила предложения по изменениям в бюджет Перми. в этом году предусматривается увеличение доходов и расходов бюджета на 215 млн рублей - за счёт безвозмездных поступлений от юрлиц, уменьшения объема межбюджетных трансфертов.Высвобождаемые средства будут направлены на приобретение оборудования для новых корпусов школ «Точка» и гимназии №33, на участие в краевом проекте «Школьный двор», ремонтные работы в образовательных учреждениях, оснащение бассейна на Иве, устройство плоскостного спортивного сооружения на ул. Грибоедова, содержание и ремонт искусственных дорожных сооружений в 2023-2024 году, увеличение расходов для приобретения электробусов, строительство пожарного водоема на Бахаревке.Кроме того, внеочередное заседание думского комитета по бюджету и налогам рассмотрело еще один пакет поправок в бюджет.Первый заместитель председателя Пермской городской Думы Наталья Мельник подчеркнула, что с учетом поправок предусматривается увеличение доходов и расходов бюджета в 2023 году на 172,6 млн рублей, а также внутри-межотраслевое перераспределение средств без изменения общего объема расходов бюджета. С учетом изменений размер дефицита бюджета не изменится и составит 2 млрд 891 млн рублей.Проектом было предусмотрено выделение средств на ремонт муниципального жилого фонда - 16 млн рублей, на проведение дополнительных выборов - 4,8 млн рублей.Также было исключено софинансирование расходов по обустройству мест накопления ТКО в сумме 32,7 млн рублей. «Администрации необходимо своевременно устанавливать расходные обязательства и актуализировать методику», - подчеркнула Наталья Мельник.Председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин отметил, что в начале этого года было создано муниципальное учреждение «Полигон». В связи этим от районов были переданы полномочия по ликвидации несанкционированных свалок. Администрация уверяла, что работы по ликвидации свалок будут выполнены в пределах выделенного финансирования, но администрация выходит с предложением о выделении еще 66 млн рублей.«Не совсем корректно называть свалками мусор, образовавшийся в пределах муниципальных контейнерных площадок. В бюджете уже предусмотрены деньги на их содержание. Мы проверили семь таких мест, и заявленный объем мусора в разы отличается от фактического в меньшую сторону. Считаю преждевременным выделение таких денежных средств. Необходимо детально разобраться в этой ситуации», - пояснил председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин.В числе одобренных новых расходных обязательств бюджета города - средства на проведение мероприятия «Пермские каникулы». Они будут направлены на организацию летнего отдыха для детей, прибывших из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей. Запланирован приезд 50 детей, которые в течение 21 дня будут проживать на базе муниципальной школы-интерната №85.Для детей подготовлены трех- и четырехместные комнаты с удобствами, предусмотрено трехразовое питание. В здании школы-интерната имеются игровая зона, библиотека, тренажерный и спортивный залы, а на территории - футбольное поле.«Выделено 1 млн 249 тысяч рублей для того, чтобы Пермь приняла по программе «Пермские каникулы» детей из ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожья. Организована большая воспитательная программа, которая включает в себя и экскурсии, и спортивные соревнования. Выделяют педагогов для организации этой большой работы», – рассказала депутат Наталья Рослякова.Также в ходе пленарного заседания депутаты рассмотрели и поддержали введение дополнительной меры социальной поддержки. Она заключается в предоставлении компенсации бесплатного питания для детей с ограниченными возможностями здоровья, которые обучаются на дому. Проектом решения предусмотрена компенсация в виде продуктового набора либо денежных средств. Для детей с ограниченными возможностями здоровья, находящихся в социально опасном положении и также обучающихся на дому, предусмотрена компенсация только в форме продуктового набора.Депутаты утвердили Программу комплексного развития социальной инфраструктуры города на 2023-2034 годы. Заместитель главы администрации города Перми Алексей Грибанов рассказал, что большое внимание в Программе уделяется обеспечению интересов пермяков в сфере культуры, образования, а также физической культуры и спорта.«Для реализации поставленной цели предусмотрен ряд мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов. В сфере образования это 9 дошкольных образовательных учреждений, порядка 2 000 мест, 18 зданий школ и порядка 16 000 мест, 3 спортивных зала в общеобразовательных учреждениях, 3 здания учреждения дополнительного образования», – доложил Алексей ГрибановРанее этот вопрос обсуждался на круглом столе, депутаты и эксперты задали ряд вопросов и высказали свои предложения. Затем вопрос был рассмотрен на заседании комитета Пермской городской Думы по социальной политике. Депутаты проект решения поддержали.«Продолжаем планомерную работу по развитию нашего города. Определены ориентиры, есть понимание по конкретным объектам. Будем стремиться увеличить количество мест в образовательных учреждениях, продолжим строить спортивные площадки для горожан. В том числе ведется масштабная работа по проектам развития районов, которые были сформированы в тесном взаимодействии с жителями», – отметил Дмитрий Малютин.Ряд вопросов на июньском пленарном заседании Пермской городской Думы был посвящен перераспределению полномочий. Ранее депутаты поддержали создание муниципального казенного учреждения «Содержание объектов благоустройства». В связи с этим на июньской пленарке они одобрили передачу департаменту дорог и благоустройства администрации Перми полномочий функциональных и территориальных органов по содержанию земель и земельных участков на территории города, которые не находятся в собственности у кого-либо и не используются органами местного самоуправления. Также переданы полномочия по обустройству и уборке водоохранных зон пермских малых рек и организованных мест отдыха у воды.Кроме того, было предложено наделить департамент жилищно-коммунального хозяйства правом предупреждать собственника жилого помещения или машиноместа, если объект находится в ненадлежащем состоянии, и определять соразмерный срок, в течение которого собственник должен привести помещение или машиноместо в порядок, а также выступать в качестве истца и ответчика в суде. В части нежилых помещений эти полномочия закреплены за территориальным органом.Как рассказал заместитель главы администрации города Игорь Субботин, статьей 287.7 Гражданского кодекса РФ допускается прекращение права собственности, если собственник не содержит свое имущество надлежащим образом или использует его с нарушением либо не по назначению, допускает разрушение объекта, систематически нарушает права и интересы соседей.Такая мера носит исключительный характер и будет применяться, только если собственник не отреагирует на предупреждение.«Я правильно понимаю, что данная норма поможет нам решить вопрос, если возникла ситуация, когда в доме живут неадекватные люди, которые размещают дома много животных без должного содержания либо копят мусор в квартирах? И каков будет порядок решения? Многие горожане обращались с такой проблемой, и раньше невозможно было этот вопрос решить», - поинтересовался депутат Алексей Овчинников.Игорь Субботин пояснил, что прекращение права собственности будет осуществляться только по решению суда, и принятое решение упростит процедуру. До 1 октября администрация города проработает вопрос о разработке документа, определяющего порядок реализации новых полномочий.