Возрастное ограничение 18+

Президент России подписал законы, касающиеся военной службы по контракту

11.21 Вторник, 27 июня 2023
Пермь: общество
Теперь заключать контракты с Вооруженными силами России смогут судимые и ограниченно годные к службе. Но есть ряд ограничений. Например, такой возможности не будет у осуждённых за особо тяжкие преступления, шпионаж и захват заложников.

После принятия закона, осуждённого, заключившего контракт о службе в ВС РФ, смогут освободить досрочно. Для таких контрактников устанавливаются правовые гарантии и основания освобождения от уголовной ответственности. В качестве примера приводится случай, если военный-контрактник получит госнаграду при выполнении задач.

Еще одно новшество - повышение возраста для службы. Теперь контракт смогут заключить офицеры - до 70 лет, остальные - до 65 лет.

В Прикамье продолжается набор на военную службу по контракту. Записаться в добровольцы могут жители края старше 18 лет. Важное требование – кандидат должен быть годен по состоянию здоровья. Контракт заключается на 1, 3 или 5 лет.


Подать заявку можно разными способами:

• в Военный комиссариат по месту жительства или Пункт отбора на военную службу по контракту (Пермь, ул. Монастырская, д. 53Б, тел. 8 (342) 237-57-20),

• в личном кабинете на сайте Минобороны России (Службапоконтракту.рф),

• на едином портале Госуслуг (раздел «Запись в добровольцы или поступление на военную службу по контракту»).


Пять шагов для поступления на службу:

1. сдать документы в пункт отбора или военный комиссариат,

2. пройти собеседование с психологом в пункте отбора,

3. пройти медицинский осмотр в военном комиссариате,

4. получить предписание и убыть к месту службы,

5. заключить контракт в воинской части.


Необходимые документы:

• автобиография и анкета (форма на сайте службапоконтракту.рф),

• паспорт,

• военный билет (при наличии),

• свидетельства о браке и рождении детей (при наличии),

• документы об образовании.


Ежемесячные выплаты военнослужащим:

195 тысяч рублей единовременно (при заключении контракта на срок от года и более).

- В зоне Специальной военной операции - от 204 тыс. руб. в месяц, в зависимости от воинского звания, должности и выслуги лет.


Социальные льготы и гарантии:

• возможность быстрого приобретения жилья за счет Минобороны России через накопительно-ипотечную систему,

• служебное жилье или компенсация за найм жилья,

• бесплатное обследование, лечение и реабилитация в военно-медицинских учреждениях,

• страхование жизни и здоровья за счет федерального бюджета,

• право на льготную пенсию после 20 лет службы,

• обеспечение вещевым имуществом и обмундированием,

• бесплатное обследование, лечение и реабилитация в военно-медицинских учреждениях.


Для участников СВО действуют дополнительные льготы и гарантии:

• статус ветерана боевых действий и соответствующие льготы,

• бюджетные места в пределах отдельных квот для обучения детей в ВУЗах,

• кредитные и налоговые каникулы,

• сниженный размер оплаты за путевки отдыха детей в летних оздоровительных лагерях,

• страховые выплаты при ранении (травме) и гибели,

• открытие групп круглосуточного, продолжительного пребывания и дежурных групп (по мере возможности) для детей,

• отсрочка оплаты за обучение студентам техникумом и колледжей, обучающимся на внебюджетной основе,

• приоритетный прием в дошкольные образовательные учреждения по месту проживания,

• бесплатная социальная реабилитация и психологическая помощь.

Всю информацию по вопросам службы по контракту можно уточнить на горячей линии 117.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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Мероприятия ко Дню России пройдут во всех муниципалитетах Прикамья

Общее число зрителей и участников должно превысить 800 тысяч
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