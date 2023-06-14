В Прикамье продолжается набор на военную службу по контракту

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Записаться в добровольцы могут жители края старше 18 лет. Важное требование – кандидат должен быть годен по состоянию здоровья. Контракт заключается на 1, 3 или 5 лет.• в Военный комиссариат по месту жительства или Пункт отбора на военную службу по контракту (Пермь, ул. Монастырская, д. 53Б, тел. 8 (342) 237-57-20),• в личном кабинете на сайте Минобороны России (Службапоконтракту.рф),• на едином портале Госуслуг (раздел «Запись в добровольцы или поступление на военную службу по контракту»).1. сдать документы в пункт отбора или военный комиссариат,2. пройти собеседование с психологом в пункте отбора,3. пройти медицинский осмотр в военном комиссариате,4. получить предписание и убыть к месту службы,5. заключить контракт в воинской части.• автобиография и анкета (форма на сайте службапоконтракту.рф),• паспорт,• военный билет (при наличии),• свидетельства о браке и рождении детей (при наличии),• документы об образовании.195 тысяч рублей единовременно (при заключении контракта на срок от года и более).