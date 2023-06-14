Возрастное ограничение 18+
В Прикамье продолжается набор на военную службу по контракту
Пермь: общество
Записаться в добровольцы могут жители края старше 18 лет. Важное требование – кандидат должен быть годен по состоянию здоровья. Контракт заключается на 1, 3 или 5 лет.
Подать заявку можно разными способами:
• в Военный комиссариат по месту жительства или Пункт отбора на военную службу по контракту (Пермь, ул. Монастырская, д. 53Б, тел. 8 (342) 237-57-20),
• в личном кабинете на сайте Минобороны России (Службапоконтракту.рф),
• на едином портале Госуслуг (раздел «Запись в добровольцы или поступление на военную службу по контракту»).
Пять шагов для поступления на службу:
1. сдать документы в пункт отбора или военный комиссариат,
2. пройти собеседование с психологом в пункте отбора,
3. пройти медицинский осмотр в военном комиссариате,
4. получить предписание и убыть к месту службы,
5. заключить контракт в воинской части.
Необходимые документы:
• автобиография и анкета (форма на сайте службапоконтракту.рф),
• паспорт,
• военный билет (при наличии),
• свидетельства о браке и рождении детей (при наличии),
• документы об образовании.
Ежемесячные выплаты военнослужащим:
195 тысяч рублей единовременно (при заключении контракта на срок от года и более).
Подать заявку можно разными способами:
• в Военный комиссариат по месту жительства или Пункт отбора на военную службу по контракту (Пермь, ул. Монастырская, д. 53Б, тел. 8 (342) 237-57-20),
• в личном кабинете на сайте Минобороны России (Службапоконтракту.рф),
• на едином портале Госуслуг (раздел «Запись в добровольцы или поступление на военную службу по контракту»).
Пять шагов для поступления на службу:
1. сдать документы в пункт отбора или военный комиссариат,
2. пройти собеседование с психологом в пункте отбора,
3. пройти медицинский осмотр в военном комиссариате,
4. получить предписание и убыть к месту службы,
5. заключить контракт в воинской части.
Необходимые документы:
• автобиография и анкета (форма на сайте службапоконтракту.рф),
• паспорт,
• военный билет (при наличии),
• свидетельства о браке и рождении детей (при наличии),
• документы об образовании.
Ежемесячные выплаты военнослужащим:
195 тысяч рублей единовременно (при заключении контракта на срок от года и более).
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