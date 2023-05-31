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Мероприятия ко Дню России пройдут во всех муниципалитетах Прикамья

Общее число зрителей и участников должно превысить 800 тысяч

11.39 Пятница, 9 июня 2023
Пермь: общество
permkrai.ru
На заседании правительства Пермского края под председательством губернатора Дмитрия Махонина обсудили вопрос подготовки и проведения на территории Пермского края праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню России.

Дмитрий Махонин отметил, что День России – один из главных праздников для жителей всей страны. Во всех муниципалитетах Прикамья пройдет около пятисот мероприятий и акций, посвященных этому дню. «Планируем вовлечь в них более восьмисот тысяч зрителей и участников. К организации праздничных концертов, флешмобов, краеведческих викторин и других событий подключены наши учреждения культуры. Призываю всех земляков принять самое активное участие в событиях», – подчеркнул губернатор.

Подробнее о ключевых событиях программы празднования доложила министр культуры Алла Платонова.

В понедельник, 12 июня, по всему Пермскому краю с 12.00 до 20.00 будет запущен культурный марафон «Пермское время», который приурочен и к 300-летию Прикамья, и ко Дню России. В течение дня в разных городах, поселках и деревнях будут работать социальные кинозалы, в культурно-досуговых центрах состоятся праздничные программы.

Например, в Александровске состоится тематическая экскурсия «С чего начинается Родина?», в Березниках пройдет конкурс рисунков «Мы дети России», а в Чайковском – тематическое шоу светомузыкального фонтана «Страна моя – Россия».

Отметим, в некоторых населенных пунктах принято решение провести праздничные мероприятия в честь Дня России раньше – 10 и 11 июня. Это сделано для того, чтобы 12 июня жители могли отправиться на День города Перми в краевую столицу. Так, чуть раньше события ко Дню России пройдут в Частых, Звездном, Нытве, Куеде, Березовке, Карагае, Кишерти и Косе.

12 июня Пермский край поддержит две федеральные акции. Одна из них – «Мы с Россией», в рамках которой на улицах города будет происходить раздача бело-сине-красных лент, символизирующих российский триколор. А во время флешмоба «Флаги России» триколор и флаговые полотна разместят на окнах жилых домов, учреждений культуры и социальной сферы.

Помимо этого, в День России в органном зале Пермской филармонии состоится церемония вручения государственных наград. Глава региона Дмитрий Махонин вручит медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, почетное звание Российской Федерации и благодарность Президента Российской Федерации и другие награды. В этот же день будут вручены паспорта молодым жителям Прикамья. Документы из рук губернатора Пермского края ребята получат в Историческом парке «Россия – моя история».

Кроме того, в столице Прикамья откроются несколько новых «звезд» на Аллее Доблести и Славы. В частности, одна из них будет установлена в честь 120-летия со дня рождения ученого, основателя пермской пороховой научной школы, разработчика непрерывной (шнековой) технологии производства зарядов к реактивной системе залпового огня «Катюша» Давида Гальперина.

Специальные программы ко Дню России подготовили краевые музеи, в том числе в территориях Прикамья. В Коми-Пермяцком краеведческом в музее пройдет неделя «Россия – наш общий дом», посвященная Дню России и 300-летию Перми. В Чердынском – состоится тематическое занятие «Чердынская крепость». Пермская художественная галерея приглашает на выставку «Река времени. Купцы пароходчики Каменские», а в музее современного искусства PERMM гостей ждет экскурсия «Современное искусство в современной России».

К 12 июня в Перми пройдут сразу две кинопремьеры в рамках проекта «Пермь как фильм», посвященного 300-летию города. 11 июня в частной филармонии «Триумф» покажут документальную ленту «Женское лицо» режиссера Ольги Аверкиевой. Фильм посвящен женским образам пермской благотворительности. 12 июня пермяков и гостей города приглашают на премьеру «Воспоминание о городе М». Город Молотов номинально просуществовал всего 17 лет – с 9 марта 1940 года по 2 октября 1957. Именно эту часть истории столицы Прикамья восстанавливает в своей новой работе известный российский документалист и пермяк Борис Караджев. Фильм продолжится обсуждением. В этот же день показ предварит тематическая экскурсия «Город Молотов», которая начнется 12 июня в 16.00 в Парке Горького. Экскурсию проведет сценарист и писатель Светлана Федотова. Получить бесплатные билеты на события можно на сайте проекта.

На Соборной площади в канун Дня города – 11 июня в 15.00 – пройдет культурно-просветительская акция «Белый цветок», направленная на популяризацию благотворительности в российском обществе. Здесь состоится концерт, волонтеры будут продавать белые цветы, а в торговых рядах можно будет приобрести изделия мастеров народных промыслов. Все вырученные средства будут направлены на помощь тем, кто в ней нуждается. 12 июня в 14.00 на площади у ДК Солдатова Пермский губернский оркестр даст большой открытый концерт, посвященный Дню России и Дню города Перми.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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