Гражданин Таджикистана признан виновным в убийстве, совершенном в Перми более 20 лет назад

Ольга БОРЗУН © Вечерние ведомости

Это преступление не поражает масштабами. Скорее - своей нелепостью. Сущая глупость стоила человеку жизни. Но убийство есть убийство, и розыск преступника продолжался долгие годы. Только спустя 20 лет его удалось взять под стражу. И вот теперь - приговор суда.…Гражданин Таджикистана 1984 года рождения регистрации на территории Российской Федерации не имел. Осенью 2002 года он работал грузчиком в одном из минимаркетов на шоссе Космонавтов в Индустриальном районе Перми. Вечером 27 ноября один из местных жителей, будучи пьян, попытался украсть с территории магазина 40-литровую алюминиевую флягу - в надежде продать ее и добыть денег на выпивку. Заметив его действия, грузчик догнал похитителя в соседнем дворе, несколько раз ударил, а затем взял в руки полено из сложенной у забора поленницы. В результате пермяк получил как минимум три удара по голове и скончался на месте от открытой черепно-мозговой травмы.Действия грузчика были квалифицированы следствием и судом как умышленные.При осмотре места преступления была подробно описана диспозиция. Тело нашли во дворе двухэтажного деревянного дома, в паре метров от него - окровавленное полено. Двор был частично закрыт забором, калитка - прямо на улицу. До двухметровой поленницы у сарая - около трех метров.Личность подозреваемого установили быстро. Однако в комнате в мини-маркете, где он проживал с разрешения владельца магазина, уже никого не было. Так что на первоначальном этапе расследования уголовного дела задержать злоумышленника не удалось. В связи с тем, что на территории Российской Федерации подозреваемый проживал нелегально и скрылся от органов следствия, он был объявлен в федеральный розыск.Долгое время местонахождение виновного установить не удавалось. При этом работа по уголовному делу проводилась все эти годы. Созданная аналитическая группа по раскрытию преступления прошлых лет, в состав которой вошли следователи территориального следственного отдела, следователи-криминалисты следственного управления, при активном участии оперативных сотрудников полиции планомерно проводила комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление местонахождения разыскиваемого. Повторно изучались материалы уголовного дела, назначались и проводились судебные экспертизы, допрашивались свидетели.В 2022 году при попытке пересечения границы разыскиваемый был задержан, у него были получены отпечатки пальцев рук. Дактилоскопическая экспертиза подтвердила, что именно им были оставлены следы на орудии убийства.В ходе следствия выяснилось, что злоумышленник поменял фамилию, имя и отчество и на протяжении всех этих лет постоянно менял место жительства.- Это дело находилось на контроле в следственном управлении, отпечатки пальцев были закодированы и занесены в базу, - рассказал заместитель руководителя отдела криминалистики следственного управления СКР по Пермскому краю Алексей Шилов. - И вот обнаружилось совпадение, когда у гражданина проверяли отпечатки пальцев при выезде из России в Казахстан. Эта обычная процедура стала решающим моментом при задержании подозреваемого. В числе других весомыми доказательствами стали показания свидетелей, которые достаточно хорошо все помнили, несмотря на прошедшее время. Тем более - там было два прямых свидетеля. А вновь проведенные экспертизы подтвердили выводы следствия.Историю с флягой прояснили показания владельца дома, во дворе которого произошло убийство. Он пояснил, что грузчик минимаркета ежедневно доставлял в магазин воду с колодца для хозяйственных нужд - в алюминиевой фляге, которую возил на тележке.Продолжение истории описал на допросах приятель погибшего. Он рассказал, что компания собутыльников традиционно собиралась на остановке «Школа», - выпивали, беседовали. 27 ноября 2002 года собрались на привычном месте около трех часов дня. Выпили, около шести часов разошлись. За исключением его и погибшего - они отправились в минимаркет в надежде уговорить продавца дать бутылку в долг. Пока свидетель безуспешно убеждал продавщицу, приятель куда-то исчез, а потом начал махать с улицы, вызывая друга из магазина. На улице он рассказал, что решил их проблему: перелез во двор магазина из соседнего двора через крышу сарая и утащил флягу. Припрятал ее в том же соседнем дворе.Далее, по рассказу свидетеля, его приятель зашел во двор, где ранее оставил украденную флягу. Свидетель за ним не последовал - увидел, как с территории минимаркета выскочил грузчик и бросился в соседний двор. Слышал свидетель и шум ссоры из-за фляги, видел поверх забора начавшуюся возле поленницы драку. Увидев, что приятель упал на землю и перевес не в его пользу, свидетель принял решение не вмешиваться и отправился домой.Возле забора мужчина видел еще двух прямых свидетельниц происшедшего. В своих показаниях они рассказали, что гуляли и остановились, увидев бесхозную флягу. А пока заглядывали внутрь, услышали крик и увидели за забором мужчину, который замахивался предметом, который они приняли за топор: движения были такие, будто они собирался что-то рубить. Одна из свидетельниц позже рассказала, что узнала в мужчине грузчика минимаркета - по необычно высокому росту и синему халату, в котором тот ходил круглый год. Бросившись бежать, она вместе с подругой встретила у магазина сестру, все вместе забежали в магазин, рассказали о происшедшем и вызвали полицию. Вместе с сотрудниками магазина поспешили в соседний двор, но потерпевший уже не дышал.В это время многие видели, как грузчик прошел мимо собравшихся у калитки людей к автобусной остановке. Много позже стало известно, что он обращался за помощью к брату и отцу, знакомым, соотечественникам. При этом пояснял, что его преследует полиция, но он ни в чем не виноват. Несколько месяцев нелегально работал в Менделеево, много раз менял место жительства и работы.А в 2009 году, вернувшись на родину, поменял имя, отчество и фамилию - по его словам, чтобы беспрепятственно въезжать на территорию РФ в поисках работы. В прошлом году его попытка пересечь границу стала последней.Несмотря на то, что преступление несколько десятков лет оставалось нераскрытым, собранные следователями-криминалистами и следователями следственного отдела по Индустриальному району г. Пермь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора. 38-летний уроженец Таджикистана признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).Суд назначил виновному - уже под новой фамилией - наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор на данный момент еще оспаривается.