Возрастное ограничение 18+

Гражданин Таджикистана признан виновным в убийстве, совершенном в Перми более 20 лет назад

12.45 Среда, 7 июня 2023
Пермь: общество
Александр ФРОЛОВ
Это преступление не поражает масштабами. Скорее - своей нелепостью. Сущая глупость стоила человеку жизни. Но убийство есть убийство, и розыск преступника продолжался долгие годы. Только спустя 20 лет его удалось взять под стражу. И вот теперь - приговор суда.

…Гражданин Таджикистана 1984 года рождения регистрации на территории Российской Федерации не имел. Осенью 2002 года он работал грузчиком в одном из минимаркетов на шоссе Космонавтов в Индустриальном районе Перми. Вечером 27 ноября один из местных жителей, будучи пьян, попытался украсть с территории магазина 40-литровую алюминиевую флягу - в надежде продать ее и добыть денег на выпивку. Заметив его действия, грузчик догнал похитителя в соседнем дворе, несколько раз ударил, а затем взял в руки полено из сложенной у забора поленницы. В результате пермяк получил как минимум три удара по голове и скончался на месте от открытой черепно-мозговой травмы.

Действия грузчика были квалифицированы следствием и судом как умышленные.

При осмотре места преступления была подробно описана диспозиция. Тело нашли во дворе двухэтажного деревянного дома, в паре метров от него - окровавленное полено. Двор был частично закрыт забором, калитка - прямо на улицу. До двухметровой поленницы у сарая - около трех метров.

Личность подозреваемого установили быстро. Однако в комнате в мини-маркете, где он проживал с разрешения владельца магазина, уже никого не было. Так что на первоначальном этапе расследования уголовного дела задержать злоумышленника не удалось. В связи с тем, что на территории Российской Федерации подозреваемый проживал нелегально и скрылся от органов следствия, он был объявлен в федеральный розыск.

Долгое время местонахождение виновного установить не удавалось. При этом работа по уголовному делу проводилась все эти годы. Созданная аналитическая группа по раскрытию преступления прошлых лет, в состав которой вошли следователи территориального следственного отдела, следователи-криминалисты следственного управления, при активном участии оперативных сотрудников полиции планомерно проводила комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление местонахождения разыскиваемого. Повторно изучались материалы уголовного дела, назначались и проводились судебные экспертизы, допрашивались свидетели.

В 2022 году при попытке пересечения границы разыскиваемый был задержан, у него были получены отпечатки пальцев рук. Дактилоскопическая экспертиза подтвердила, что именно им были оставлены следы на орудии убийства.

В ходе следствия выяснилось, что злоумышленник поменял фамилию, имя и отчество и на протяжении всех этих лет постоянно менял место жительства.

- Это дело находилось на контроле в следственном управлении, отпечатки пальцев были закодированы и занесены в базу, - рассказал заместитель руководителя отдела криминалистики следственного управления СКР по Пермскому краю Алексей Шилов. - И вот обнаружилось совпадение, когда у гражданина проверяли отпечатки пальцев при выезде из России в Казахстан. Эта обычная процедура стала решающим моментом при задержании подозреваемого. В числе других весомыми доказательствами стали показания свидетелей, которые достаточно хорошо все помнили, несмотря на прошедшее время. Тем более - там было два прямых свидетеля. А вновь проведенные экспертизы подтвердили выводы следствия.

Историю с флягой прояснили показания владельца дома, во дворе которого произошло убийство. Он пояснил, что грузчик минимаркета ежедневно доставлял в магазин воду с колодца для хозяйственных нужд - в алюминиевой фляге, которую возил на тележке.

Продолжение истории описал на допросах приятель погибшего. Он рассказал, что компания собутыльников традиционно собиралась на остановке «Школа», - выпивали, беседовали. 27 ноября 2002 года собрались на привычном месте около трех часов дня. Выпили, около шести часов разошлись. За исключением его и погибшего - они отправились в минимаркет в надежде уговорить продавца дать бутылку в долг. Пока свидетель безуспешно убеждал продавщицу, приятель куда-то исчез, а потом начал махать с улицы, вызывая друга из магазина. На улице он рассказал, что решил их проблему: перелез во двор магазина из соседнего двора через крышу сарая и утащил флягу. Припрятал ее в том же соседнем дворе.

Далее, по рассказу свидетеля, его приятель зашел во двор, где ранее оставил украденную флягу. Свидетель за ним не последовал - увидел, как с территории минимаркета выскочил грузчик и бросился в соседний двор. Слышал свидетель и шум ссоры из-за фляги, видел поверх забора начавшуюся возле поленницы драку. Увидев, что приятель упал на землю и перевес не в его пользу, свидетель принял решение не вмешиваться и отправился домой.

Возле забора мужчина видел еще двух прямых свидетельниц происшедшего. В своих показаниях они рассказали, что гуляли и остановились, увидев бесхозную флягу. А пока заглядывали внутрь, услышали крик и увидели за забором мужчину, который замахивался предметом, который они приняли за топор: движения были такие, будто они собирался что-то рубить. Одна из свидетельниц позже рассказала, что узнала в мужчине грузчика минимаркета - по необычно высокому росту и синему халату, в котором тот ходил круглый год. Бросившись бежать, она вместе с подругой встретила у магазина сестру, все вместе забежали в магазин, рассказали о происшедшем и вызвали полицию. Вместе с сотрудниками магазина поспешили в соседний двор, но потерпевший уже не дышал.

В это время многие видели, как грузчик прошел мимо собравшихся у калитки людей к автобусной остановке. Много позже стало известно, что он обращался за помощью к брату и отцу, знакомым, соотечественникам. При этом пояснял, что его преследует полиция, но он ни в чем не виноват. Несколько месяцев нелегально работал в Менделеево, много раз менял место жительства и работы.

А в 2009 году, вернувшись на родину, поменял имя, отчество и фамилию - по его словам, чтобы беспрепятственно въезжать на территорию РФ в поисках работы. В прошлом году его попытка пересечь границу стала последней.

Несмотря на то, что преступление несколько десятков лет оставалось нераскрытым, собранные следователями-криминалистами и следователями следственного отдела по Индустриальному району г. Пермь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора. 38-летний уроженец Таджикистана признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Суд назначил виновному - уже под новой фамилией - наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор на данный момент еще оспаривается.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Ольга БОРЗУН © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Перед судом предстанет екатеринбуржец, зарезавший прохожего в парке УрГУПС
31 мая 2023
Житель Алапаевска напал на 19-летнего парня из-за шутки его брата
02 июня 2023
В Нижнем Тагиле рецидивиста будут судить за убийство мужчины
29 мая 2023
Житель Асбеста обвиняется в убийстве человека из-за шума во дворе
05 июня 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Поколению победителей - особое внимание

Глава Перми Алексей Дёмкин встретился с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
14:58 Сборная Пермского Политеха по КВН прошла в полуфинал Пермской Официальной лиги
12:00 Краевой Росреестр на горячей линии ответил на «земельные вопросы»
10:28 Судебные приставы помогли трем жителям г. Кунгура вернуться в законную квартиру
15:02 Разработка учёных Пермского Политеха поможет нефтяным компаниям быстро и точно определять качество бензина
14:56 Росреестр в Пермском крае с помощью беспилотника актуализирует сведения реестра недвижимости
10:09 ГУФССП России по Пермскому краю напоминает правила, которые помогут уберечь ваши денежные средства от мошенников
13:22 Росреестр Прикамья разъяснил упрощенный порядок оформления наследства
13:19 В Пермском Политехе запатентовали состав керамических форм для отлива деталей самолетов
09:55 «Уралкалий» и «Уралхим» приняли участие в конференции «ЦИПР-2023»
09:39 После возбуждения уголовного дела житель Пермского края выплатил 400 тысяч рублей долга по алиментам
15:07 В Пермском Политехе подтвердили эффективность технологии для строительства платных дорог
14:05 Прикамские застройщики приняли участие в открытом диалоге с Росреестром
13:48 В Нижнем Новгороде проходит конференция «Цифровая индустрия промышленной России»
10:07 Желание восстановиться в родительских правах побудило прикамца погасить долг по алиментам
16:22 Дмитрий Чернышенко и Игорь Комаров обсудили вопросы социально-экономического развития в ПФО
13:13 Студенты Пермского Политеха создали переносной дисплей для игр и электросамокатов
13:08 В Перми завершено строительство первой очереди дома по улице Докучаева, 23
10:13 Судебные приставы Пермского края составили портрет типичных неплательщиков алиментов
13:35 «Губерния» приглашает на инклюзивные события
13:12 Улучшенная Пермским Политехом деталь увеличит герметизацию на нефтяных трубопроводах
10:17 Двое жителей Кунгура, вернувшись из зоны специальной военной операции, погасили свои долги перед детьми
Все новости
15:16 В Москве присяжные не стали признавать мужчину виновным в попытке убийства 12 росгвардейцев
14:02 СК: в Сургуте четверо подростков госпитализированы после употребления алкоголя
13:02 СК: в Курганской области возбудили дело после отравления местной жительницы алкоголем
12:42 СМИ: ученый из США провел на глубине океана 93 дня и стал «моложе»
11:35 Во Владивостоке грязный кипяток залил дороги, парковки и пожарную часть
10:51 Суд назначил принудительное лечение жителю Москвы, убившему двух человек в МФЦ
10:28 В США произошла стрельба после вручения школьных дипломов, есть погибшие
10:13 Минздрав: в регионах России 90 человек отравились суррогатным алкоголем
19:14 В Рязанской области экс-начальник антикоррупционного главка МВД выйдет на свободу по УДО
17:22 В ГД потребовали наказать судью, которая «помиловала» предпринимателя, подозреваемого в смертельных отравлениях
16:11 В Австралии повысили минимальную зарплату, она составит более 880 австралийских долларов в неделю
14:24 Роспотребнадзор: в Чувашии выявлен первый случай отравления сидром
13:15 Россиян хотят наказывать за вождение после приема лекарств, ухудшающих реакцию и внимание
11:54 Губернатор Нижегородской области заявил, что в крови у отравившихся сидром обнаружили метанол
11:06 Минздрав: число погибших от отравления сидром в Ульяновской области выросло до 18
10:58 Минобороны РФ предложило оповещать о призыве по мобилизации через СМС
10:08 В Киргизии задержаны более 30 подозреваемых в подготовке госпереворота
18:21 Число погибших от отравления сидром в Ульяновской области выросло до 16
17:11 В Польше прошел крупнейший за последние десятилетия марш оппозиции
15:58 В суд Петербурга поступили материалы на ПАО «Ростелеком» по статье о пропаганде ЛГБТ
15:08 Губернатор Ульяновской области заявил, что от отравления сидром пострадали 22 жителя региона
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK