«Трудовые резервы» пока в резерве

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Стадион «Трудовые резервы» на Городских горках, похоже, ждет второе рождение. И это более чем своевременно. Спортивный объект, как сейчас говорят, выглядит уставшим. По нынешним меркам это не столько полноценный объект, сколько именно резерв.В истории стадиона были разные страницы. А свое начало она берет в конце 60-х, в период бурного роста города и его тогдашних окраин.Возводился стадион для нужд и по заказу Управления профтехобразования на волне острой потребности в спортивных объектах и наказа партии «довести число физкультурников в Пермской области до миллиона человек». Инициатором строительства выступило пермское областное отделение добровольно-спортивного общества «Трудовые резервы», которое появилось в структуре Управления профтехобразования в 1943 году и объединяло на почве любви к спорту учащихся профучилищ Советского Союза.Спортивно-тренировочная база в Мотовилихе должна была стать самым крупным инфраструктурным подведом «Трудовых резервов» в Перми. До этого общество для проведения тех же спартакиад учащихся арендовало площадки других клубов: стадион и лыжную базу «Динамо», бассейн «Зенит».В1965 году горисполком выделил трудрезервовцам земельный участок в так называемом 1005 квартале Мотовилихинского района. До 1967 года общество обязалось выбрать проект и приступить к строительству спортивного объекта. Но началось оно только в мае 1968-го. Первую очередь трест «Пермжилстрой» вместо одного года возводил два с половиной и закончил осенью 1970-го. При том, что четырехзальный спорткомплекс в Перми значился в числе наиболее важных объектов всесоюзного ДСО «Трудовые резервы». Громко названный«Дворец спорта «Трудовые резервы» стоимостью 306 тысяч рублей строился по типовому проекту.Здесь важно отметить, что на 1960-е годы в Перми пришелся строительный бум. В городе появилось почти полторы тысячи жилых зданий. Но ударные темпы плохо сказывались на качестве – только 38% из них получили оценку «хорошо». И это с учетом недостаточного контроля и нетребовательного технадзора... Объекты сдавались с низким качеством отделки, часто без благоустройства.То же касалось и спортивных объектов. Акт приемки двухэтажного каменного здания спорткорпуса «Трудовых резервов» был подписан в сентябре 1970 года. В нем указывалось на множество недоделок: от чисто косметических до отсутствия полов в раздевалках.Тем не менее, в декабре 1970 года Дворец спорта «Трудовые резервы» с пропускной способностью 120 человек принимал первые соревнования. На его открытие приехали представители общества из разных городов. Но собственно стадиона еще не было. Его только предстояло построить. Кроме строительства трибун, футбольного поля с беговой дорожкой, особое внимание обращалось на возможность использовать объект зимой – катков в городе не хватало.В 1970-е годы вновь построенные и строящиеся спортивные объекты города начинают испытывать трудности с финансированием. В итоге спортядро комплекса ВДСО «Трудовые резервы» по ул. П. Лумумбы, 2 было введено в эксплуатацию только к октябрю 1975 года, спустя 7 лет с начала работ и через 10 лет после решения о строительстве. А полностью весь комплекс, который мы знаем сегодня, появился только к 1995 году, когда была достроена еще часть объектов, а часть существующих модернизирована. Естественно, в меру возможностей прошлого века.Сегодня спорткомплекс «Трудовые резервы» далек от современных представлений о качественной спортивной инфраструктуре. И если зимой спрос на каток по-прежнему есть, то летом объект практически не используется.В апреле стало известно, что новыми собственниками многострадального стадиона стали пермские предприниматели. Они заявили, что будут реконструировать стадион, сохранят каток и попытаются через реновацию вдохнуть в территорию новую жизнь. О конкретных параметрах работ обещали рассказать в начале лета, сейчас над ними работают проектировщики. Но, скорее всего, здание «дворца» спорта будет демонтировано - оно устарело морально и физически, не соответствует современным требованиям безопасности. По информации «МК», идут консультации с министерством спорта Пермского края, запущено исследование общественного мнения. Его обещают учесть при программировании функционала обновленного стадиона.