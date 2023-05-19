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Пермский ТЮЗ как доходное место

Городские власти потребовали от театра компенсации выпадающих доходов

14.48 Понедельник, 22 мая 2023
Пермь: общество
permtuz.ru
Обновление учреждений культуры в муниципалитетах Прикамья постоянно находится в числе приоритетов краевой и местной власти. Тем более в Перми, где очень многие проекты завязаны на подготовку к юбилею города. Но, как ни странно, именно в Перми в этой сфере развивается конфликт между муниципальным учреждением культуры и мэрией. И он уже вышел в публичную плоскость.

В пермском ТЮЗе не стесняются напомнить, что «новое театральное здание - один из главных и наиболее ожидаемых подарков городу в юбилейный год, призванный украсить и оживить исторический центр». Однако ситуация вокруг строительства малой сцены МАУК Пермский ТЮЗ складывается странная.

Напомним, объект культурного наследия «Дом уездного земства» по ул. Пермской, 66 решено было приспособить к современному использованию. А конкретно - создать здесь малую сцену любимого и уважаемого в городе Театра юного зрителя. В связи со строительными работами с 2022 года здесь перекрыт участок улицы. Срок разрешения на перекрытие заканчивается 31 мая. В связи с этим театр обратился в мэрию с просьбой продлить разрешение до конца августа.

Ответ администрации города от 16.05.2023 озадачил. Директору ТЮЗа напомнили, что при перекрытии дороги между домами по Пермский, 68 и 62 были ликвидированы 27 платных парковочных мест, что «привело к недополучению бюджетом города Перми 602 530,02 руб. на цели по развитию парковочного пространства». В связи с дефицитным характером бюджета города театру предложено изыскать возможность для компенсации указанной суммы в бюджет. И вообще, временные ограничения на ул. Пермской негативно скажутся на организации дорожного движения. И вывод: «не представляется возможным».

От изумления администрация ТЮЗа сделала ответный ход: предложила мэрии в порядке взаимозачета оплатить использование площадки театра для проведения публичных мероприятий с участием главы города.

Но этим дело, конечно, не закончилось. Главным итогом стало обращение к губернатору с просьбой принять муниципальное учреждение в краевую собственность, так как на местном уровне его проблемы не решаются.

Кстати, в открытом письме губернатору подробно описано положение дел в сфере реновации объекта культурного наследия. По данным на 22 мая, здесь полностью завершен подготовительный цикл, на 80% - общестроительные работы, ведутся отделочные и монтажные работы. При этом практически весь объём работ выполнен в рамках соглашения между ПАО «Лукойл» и Администрацией Пермского края. Неоднократные обращения в департамент культуры и молодежной политики города Перми и непосредственно в администрацию города об изыскании дополнительных средств для строительства малой сцены успеха не имели, сроки рассмотрения необходимых изменений в бюджет постоянно переносятся. А это ставит под угрозу и сроки строительства малой сцены.

Что интересно - при этом обязанность по сохранению объекта культурного наследия и проведения ремонтных работ решением Ленинского районного суда от 24.05.2018 года возложена именно на администрацию г. Перми.

Упомянут в письме губернатору и отказ в дальнейшем перекрытии ул. Пермской, и требование возмещения недополученной выгоды. Кроме того, коллектив театра высказывает сомнения в том, что муниципалитет сможет обеспечивать дальнейшую эксплуатацию нового здания и работу театра: новая сценическая площадка потребует насыщения. А это означает больше спектаклей, больше творческих кадров, технического персонала, постановочных расходов и так далее.

«Отношение к муниципальному театру как к доходному месту неприемлемо. Мы не видим заинтересованности городской администрации в развитии нашего учреждения, в предоставлении ему новых возможностей», говорится в письме.

В ответ на запрос редакции в пресс-службе краевого правительства подтверди ли, что письмо из театра действительно получено. После того как губернатор рассмотрит обращение коллектива Пермского ТЮЗа, будут даны соответствующие поручения.

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Ольга БОРЗУН © Вечерние ведомости


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