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В Прикамье продолжается набор на военную службу по контракту

12.03 Вторник, 16 мая 2023
Пермь: общество
После начала Специальной военной операции, которую проводят Вооруженные Силы РФ, в Прикамье сформировали батальон «Молот». Наши земляки в числе первых добровольно отправились защищать интересы Родины.

Добровольцами пермяки отправляются на СВО не только в составе «именного» батальона. Прикамец Владимир Онегин, майор запаса, тоже отправился на службу по контракту. А накануне Дня Победы ему вручили медаль «За отвагу». Свою награду военнослужащий прокомментировал немногословно: «Я не могу рассказать о том, за что конкретно получил награду, – это секретная информация. За выполнение поставленных боевых задач».

В Прикамье набор на военную службу по контракту продолжается. Записаться в добровольцы могут жители края старше 18 лет. Важное требование – кандидат должен быть годен по состоянию здоровья. Контракт заключается на 1, 3 или 5 лет.

Подать заявку можно разными способами:

• в Военный комиссариат по месту жительства или Пункт отбора на военную службу по контракту (Пермь, ул. Монастырская, д. 53Б, тел. 8 (342) 237-57-20),

• в личном кабинете на сайте Минобороны России (Службапоконтракту.рф),

• на едином портале Госуслуг (раздел «Запись в добровольцы или поступление на военную службу по контракту).

Пять шагов для поступления на службу:

1. сдать документы в пункт отбора или военный комиссариат,

2. пройти собеседование с психологом в пункте отбора,

3. пройти медицинский осмотр в военном комиссариате,

4. получить предписание и убыть к месту службы,

5. заключить контракт в воинской части.

Необходимые документы:

• автобиография и анкета (форма на сайте службапоконтракту.рф),

• паспорт,

• военный билет (при наличии),

• свидетельства о браке и рождении детей (при наличии),

• документы об образовании.

Ежемесячные выплаты военнослужащим:

- 195 тыс. руб. единовременно (при заключении контракта на срок от года и более).

- в зоне Специальной военной операции от 204 тыс. руб. в месяц и выше, в зависимости от воинского звания, должности и выслуги лет.

Социальные льготы и гарантии:

• возможность быстрого приобретения жилья за счет Минобороны России через накопительно-ипотечную систему,

• служебное жилье или компенсация за найм жилья,

• бесплатное обследование, лечение и реабилитация в военно-медицинских учреждениях,

• страхование жизни и здоровья за счет федерального бюджета,

• право на льготную пенсию после 20 лет службы,

• обеспечение вещевым имуществом и обмундированием,

• бесплатное обследование, лечение и реабилитация в военно-медицинских учреждениях.

Для участников СВО действуют дополнительные льготы и гарантии:

• статус ветерана боевых действий и соответствующие льготы,

• бюджетные места в пределах отдельных квот для обучения детей в вузах,

• кредитные и налоговые каникулы,

• сниженный размер оплаты за путевки на отдых детей в летних оздоровительных лагерях,

• страховые выплаты при ранении (травме) и гибели,

• открытие групп круглосуточного, продолжительного пребывания и дежурных групп (по мере возможности) для детей,

• отсрочка оплаты за обучение студентам техникумом и колледжей, обучающимся на внебюджетной основе,

• приоритетный прием детей в дошкольные образовательные учреждения по месту проживания,

• бесплатная социальная реабилитация и психологическая помощь.

Всю информацию по вопросам службы по контракту можно уточнить на горячей линии – 117.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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