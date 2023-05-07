В Прикамье продолжается набор на военную службу по контракту

Марина Осипова © Вечерние ведомости

После начала Специальной военной операции, которую проводят Вооруженные Силы РФ, в Прикамье сформировали батальон «Молот». Наши земляки в числе первых добровольно отправились защищать интересы Родины.Добровольцами пермяки отправляются на СВО не только в составе «именного» батальона. Прикамец Владимир Онегин, майор запаса, тоже отправился на службу по контракту. А накануне Дня Победы ему вручили медаль «За отвагу». Свою награду военнослужащий прокомментировал немногословно: «Я не могу рассказать о том, за что конкретно получил награду, – это секретная информация. За выполнение поставленных боевых задач».В Прикамье набор на военную службу по контракту продолжается. Записаться в добровольцы могут жители края старше 18 лет. Важное требование – кандидат должен быть годен по состоянию здоровья. Контракт заключается на 1, 3 или 5 лет.• в Военный комиссариат по месту жительства или Пункт отбора на военную службу по контракту (Пермь, ул. Монастырская, д. 53Б, тел. 8 (342) 237-57-20),• в личном кабинете на сайте Минобороны России (Службапоконтракту.рф),• на едином портале Госуслуг (раздел «Запись в добровольцы или поступление на военную службу по контракту).1. сдать документы в пункт отбора или военный комиссариат,2. пройти собеседование с психологом в пункте отбора,3. пройти медицинский осмотр в военном комиссариате,4. получить предписание и убыть к месту службы,5. заключить контракт в воинской части.• автобиография и анкета (форма на сайте службапоконтракту.рф),• паспорт,• военный билет (при наличии),• свидетельства о браке и рождении детей (при наличии),• документы об образовании.- 195 тыс. руб. единовременно (при заключении контракта на срок от года и более).- в зоне Специальной военной операции от 204 тыс. руб. в месяц и выше, в зависимости от воинского звания, должности и выслуги лет.• возможность быстрого приобретения жилья за счет Минобороны России через накопительно-ипотечную систему,• служебное жилье или компенсация за найм жилья,• бесплатное обследование, лечение и реабилитация в военно-медицинских учреждениях,• страхование жизни и здоровья за счет федерального бюджета,• право на льготную пенсию после 20 лет службы,• обеспечение вещевым имуществом и обмундированием,• бесплатное обследование, лечение и реабилитация в военно-медицинских учреждениях.• статус ветерана боевых действий и соответствующие льготы,• бюджетные места в пределах отдельных квот для обучения детей в вузах,• кредитные и налоговые каникулы,• сниженный размер оплаты за путевки на отдых детей в летних оздоровительных лагерях,• страховые выплаты при ранении (травме) и гибели,• открытие групп круглосуточного, продолжительного пребывания и дежурных групп (по мере возможности) для детей,• отсрочка оплаты за обучение студентам техникумом и колледжей, обучающимся на внебюджетной основе,• приоритетный прием детей в дошкольные образовательные учреждения по месту проживания,• бесплатная социальная реабилитация и психологическая помощь.Всю информацию по вопросам службы по контракту можно уточнить на горячей линии –