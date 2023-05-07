Возрастное ограничение 18+
В Прикамье продолжается набор на военную службу по контракту
Пермь: общество
После начала Специальной военной операции, которую проводят Вооруженные Силы РФ, в Прикамье сформировали батальон «Молот». Наши земляки в числе первых добровольно отправились защищать интересы Родины.
Добровольцами пермяки отправляются на СВО не только в составе «именного» батальона. Прикамец Владимир Онегин, майор запаса, тоже отправился на службу по контракту. А накануне Дня Победы ему вручили медаль «За отвагу». Свою награду военнослужащий прокомментировал немногословно: «Я не могу рассказать о том, за что конкретно получил награду, – это секретная информация. За выполнение поставленных боевых задач».
В Прикамье набор на военную службу по контракту продолжается. Записаться в добровольцы могут жители края старше 18 лет. Важное требование – кандидат должен быть годен по состоянию здоровья. Контракт заключается на 1, 3 или 5 лет.
Подать заявку можно разными способами:
• в Военный комиссариат по месту жительства или Пункт отбора на военную службу по контракту (Пермь, ул. Монастырская, д. 53Б, тел. 8 (342) 237-57-20),
• в личном кабинете на сайте Минобороны России (Службапоконтракту.рф),
• на едином портале Госуслуг (раздел «Запись в добровольцы или поступление на военную службу по контракту).
Пять шагов для поступления на службу:
1. сдать документы в пункт отбора или военный комиссариат,
2. пройти собеседование с психологом в пункте отбора,
3. пройти медицинский осмотр в военном комиссариате,
4. получить предписание и убыть к месту службы,
5. заключить контракт в воинской части.
Необходимые документы:
• автобиография и анкета (форма на сайте службапоконтракту.рф),
• паспорт,
• военный билет (при наличии),
• свидетельства о браке и рождении детей (при наличии),
• документы об образовании.
Ежемесячные выплаты военнослужащим:
- 195 тыс. руб. единовременно (при заключении контракта на срок от года и более).
- в зоне Специальной военной операции от 204 тыс. руб. в месяц и выше, в зависимости от воинского звания, должности и выслуги лет.
Социальные льготы и гарантии:
• возможность быстрого приобретения жилья за счет Минобороны России через накопительно-ипотечную систему,
• служебное жилье или компенсация за найм жилья,
• бесплатное обследование, лечение и реабилитация в военно-медицинских учреждениях,
• страхование жизни и здоровья за счет федерального бюджета,
• право на льготную пенсию после 20 лет службы,
• обеспечение вещевым имуществом и обмундированием,
• бесплатное обследование, лечение и реабилитация в военно-медицинских учреждениях.
Для участников СВО действуют дополнительные льготы и гарантии:
• статус ветерана боевых действий и соответствующие льготы,
• бюджетные места в пределах отдельных квот для обучения детей в вузах,
• кредитные и налоговые каникулы,
• сниженный размер оплаты за путевки на отдых детей в летних оздоровительных лагерях,
• страховые выплаты при ранении (травме) и гибели,
• открытие групп круглосуточного, продолжительного пребывания и дежурных групп (по мере возможности) для детей,
• отсрочка оплаты за обучение студентам техникумом и колледжей, обучающимся на внебюджетной основе,
• приоритетный прием детей в дошкольные образовательные учреждения по месту проживания,
• бесплатная социальная реабилитация и психологическая помощь.
Всю информацию по вопросам службы по контракту можно уточнить на горячей линии – 117.
Добровольцами пермяки отправляются на СВО не только в составе «именного» батальона. Прикамец Владимир Онегин, майор запаса, тоже отправился на службу по контракту. А накануне Дня Победы ему вручили медаль «За отвагу». Свою награду военнослужащий прокомментировал немногословно: «Я не могу рассказать о том, за что конкретно получил награду, – это секретная информация. За выполнение поставленных боевых задач».
В Прикамье набор на военную службу по контракту продолжается. Записаться в добровольцы могут жители края старше 18 лет. Важное требование – кандидат должен быть годен по состоянию здоровья. Контракт заключается на 1, 3 или 5 лет.
Подать заявку можно разными способами:
• в Военный комиссариат по месту жительства или Пункт отбора на военную службу по контракту (Пермь, ул. Монастырская, д. 53Б, тел. 8 (342) 237-57-20),
• в личном кабинете на сайте Минобороны России (Службапоконтракту.рф),
• на едином портале Госуслуг (раздел «Запись в добровольцы или поступление на военную службу по контракту).
Пять шагов для поступления на службу:
1. сдать документы в пункт отбора или военный комиссариат,
2. пройти собеседование с психологом в пункте отбора,
3. пройти медицинский осмотр в военном комиссариате,
4. получить предписание и убыть к месту службы,
5. заключить контракт в воинской части.
Необходимые документы:
• автобиография и анкета (форма на сайте службапоконтракту.рф),
• паспорт,
• военный билет (при наличии),
• свидетельства о браке и рождении детей (при наличии),
• документы об образовании.
Ежемесячные выплаты военнослужащим:
- 195 тыс. руб. единовременно (при заключении контракта на срок от года и более).
- в зоне Специальной военной операции от 204 тыс. руб. в месяц и выше, в зависимости от воинского звания, должности и выслуги лет.
Социальные льготы и гарантии:
• возможность быстрого приобретения жилья за счет Минобороны России через накопительно-ипотечную систему,
• служебное жилье или компенсация за найм жилья,
• бесплатное обследование, лечение и реабилитация в военно-медицинских учреждениях,
• страхование жизни и здоровья за счет федерального бюджета,
• право на льготную пенсию после 20 лет службы,
• обеспечение вещевым имуществом и обмундированием,
• бесплатное обследование, лечение и реабилитация в военно-медицинских учреждениях.
Для участников СВО действуют дополнительные льготы и гарантии:
• статус ветерана боевых действий и соответствующие льготы,
• бюджетные места в пределах отдельных квот для обучения детей в вузах,
• кредитные и налоговые каникулы,
• сниженный размер оплаты за путевки на отдых детей в летних оздоровительных лагерях,
• страховые выплаты при ранении (травме) и гибели,
• открытие групп круглосуточного, продолжительного пребывания и дежурных групп (по мере возможности) для детей,
• отсрочка оплаты за обучение студентам техникумом и колледжей, обучающимся на внебюджетной основе,
• приоритетный прием детей в дошкольные образовательные учреждения по месту проживания,
• бесплатная социальная реабилитация и психологическая помощь.
Всю информацию по вопросам службы по контракту можно уточнить на горячей линии – 117.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Первый этап опрессовок стартует в Екатеринбурге
15 мая 2023
15 мая 2023