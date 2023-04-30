Поколению победителей - особое внимание

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Глава Перми Алексей Дёмкин накануне одного из главных праздников страны встретился с ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла и жителями блокадного Ленинграда. Ветеранов встречали кадеты Пермского кадетского корпуса им. генералиссимуса Суворова. В рамках живого общения Алексей Дёмкин выразил благодарность ветеранам за их подвиг.– Вы отдали себя служению своей стране, прошли огонь войны и вынесли на своих плечах тяготы тыла. Благодаря вашей самоотверженности, героизму и несгибаемому характеру великий советский народ одержал Победу в самой страшной войне человечества. Каждый из вас обладает поистине бесценными опытом и знаниями. Для нас, наследников Победы, вы пример храбрости, благородства, патриотизма. Благодарю за ваш подвиг и поздравляю с наступающим праздником – с Днём Великой Победы! – поздравил присутствующих Алексей Дёмкин.На встрече ветераны делились историями из своей жизни во время войны. Например, Надежда Коротаева военные годы провела в Ленинграде.– Я помню, как нам объявили, что началась война. Всю войну мы жили в детском саду в Ленинграде. При этом даже в самое голодное время нас кормили и заботились о нас. 1942 год был очень тяжёлым, но, несмотря на это, мы встречали Новый год и ждали праздника, – рассказала Надежда Коротаева.Ветераны пели фронтовые песни, вспоминали свою боевую молодость. Участники встречи поговорили о том, как важно сохранить связь поколений и передать современным школьникам всю правду о войне. По мнению присутствующих, нужно рассказывать о тех тяжёлых временах детям, чтобы воспитать их патриотами.В завершение встречи кадеты Пермского кадетского корпуса им. генералиссимуса Суворова вручили ветеранам юбилейную банкноту и книгу, изданную специально к 300-летию Перми.Напомним, в рамках памятных мероприятий у мемориала «Скорбящая» состоялась также церемония возложения цветов, посвящённая 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В церемонии приняли участие глава Перми Алексей Дёмкин и более 150 учеников школ Перми. Подобные мероприятия позволяют сохранить непрерывную связь поколений.