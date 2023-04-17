Валерий Сухих: «Регион ставит перед собой большие задачи»

Марина Осипова © Вечерние ведомости

20 апреля губернатор Пермского края Дмитрий Махонин выступил с Ежегодным посланием к региональному Законодательному собранию. Оно стало центральным вопросом повестки апрельского заседания краевого парламента.Свое выступление глава региона начал со слов благодарности землякам, которые мужественно защищают родину в рамках специальной военной операции, а также тех, кто поддерживает военнослужащих, выполняющих боевые задачи, и оказывает гуманитарную помощь жителям новых российских регионов. «За прошлый сложный год мы еще больше сплотились и стали настоящей большой семьей. Внимание, забота, отзывчивость, любовь к ближнему – это то, что всегда отличало жителей Пермского края», – подчеркнул Дмитрий Махонин.В ходе послания он также обозначил основные приоритеты Пермского края в социальной политике и здравоохранении. Так, было отмечено, что в крае продолжается работа над улучшением демографической ситуации. В прошлом году выплаты при рождении детей, предусмотренные нацпроектом «Демография», получили 45 тысяч семей – это на две тысячи больше, чем в 2021-м. С этого года начаты выплаты единого пособия в связи с рождением и воспитанием детей в возрасте от 0 до 17 лет. Действует новая региональная мера поддержки – по 100 тысяч рублей на каждого ребенка тем семьям, в которых одновременно родились двое и более детей.Отдельное внимание глава региона уделил сфере образования. Дмитрий Махонин подчеркнул, что важно формировать такую среду, чтобы юные прикамцы легко и осознанно подходили к выбору будущей профессии. По словам главы региона, в рамках развития инфраструктуры образования регион последние три года совершил настоящий прорыв. Более трёх тысяч малышей пошли в 18 новых садиков, для 10 тысяч ребят распахнули свои двери 16 новых школ.Одним из ключевых вопросов послания стала тема развития промышленности в регионе. Дмитрий Махонин подчеркнул, что, несмотря на новые экономические реалии, промышленные предприятия региона продолжают развиваться, – сегодня они составляют каркас технологического суверенитета России. В частности, по его словам, в 2022 году увеличился объем отгрузки продукции собственного производства. Одна из самых амбициозных задач ближайшего будущего, которую ставит перед собой Прикамье как опорный край – обеспечить гражданскую авиацию России пермскими двигателями.По словам председателя Законодательного собрания Пермского края Валерия Сухих, задачи, озвученные главой региона в рамках послания, имеют большое значение для развития Прикамья. «Ежегодное послание губернатора – значимое политическое событие. В этом году в рамках послания был представлен отчет о деятельности правительства за прошлый год. Подчеркну, что сегодня прозвучали итоги работы не только кабинета министров. Многие региональные программы, проекты, меры социальной помощи и поддержки регионального бизнеса разрабатывались совместно с депутатским корпусом и принимались на площадках краевого парламента. Сегодня регион ставит перед собой большие задачи в самых разных сферах. Несмотря на давление извне, все они реализуемы. Парламентарии продолжат держать руку на пульсе по ключевым направлениям, а самое главное – держать связь с жителями. Только в тесном взаимодействии мы достигнем нашей общей цели – благополучия родного Пермского края»,– отметил спикер.В ходе пленарного заседания перед депутатами выступила руководитель Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства Анна Быкова. В рамках «правительственного часа» она рассказала о системе поддержки субъектов МСП в Прикамье, а также о плановых мероприятиях по развитию предпринимательства в регионе на пятилетний период.По данным Агентства, на сегодня доля занятых в секторе МСП в Прикамье составляет 28%. При этом с каждым годом растет не только количество занятых в этой сфере, но и число работающих у субъектов МСП.Анна Быкова отметила, что поддержка МСП ведется в рамках национальных проектов. А в рамках подпрограмм Агентство оказывает всестороннюю поддержку предпринимателям: от формирования эффективной налоговой политики до обучения. Для новых субъектов МСП действуют пониженные налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения в течение первых трех лет с момента регистрации. Также с 2023 года для санаторно-курортных организаций отменили условие по численности работников для использования УСН. А стоимость патента для индивидуальных предпринимателей, установленная в Пермском крае, – одна из самых низких в ПФО.Одной из форм поддержки МСП является предоставление субсидии на компенсацию затрат по приобретению оборудования. Так, с 2020 по 2022 год получили субсидии 149 субъектов, создано 1142 новых рабочих места. Этой мерой поддержки воспользовались предприниматели из 31 муниципалитета Прикамья.Также предоставляются гранты социальным предприятиям и молодым предпринимателям до 25 лет включительно – в размере до 500 тысяч рублей. За последние два года гранты получили 136 субъектов МСП. Из краевого бюджета в 2023 году на гранты запланировано выделить 68 млн рублей.Важной темой апрельской пленарки ЗС стала корректировка бюджетного процесса. Соответствующий законопроект парламентарии поддержали в двух чтениях. Документ приводит региональное законодательство в соответствие с федеральным. Так, закон отменяет норму об ограничении размера резервного фонда правительства Пермского края – не более 3% утвержденного законом о бюджете общего объема расходов.Закон дополняет основания для предоставления дотаций местным бюджетам согласно сложившейся в Прикамье практике. Существующий перечень будет дополнен случаем стимулирования развития налогового потенциала и увеличения собственных доходов. Это позволит поддержать муниципалитеты, которые работают над развитием налогового потенциала. Отметим, в бюджете на 2023 год на стимулирующие дотации запланировано почти 600 млн рублейТакже закон направлен на корректировку процедур по формированию бюджета Пермского края на очередной финансовый год и плановый период. Отныне одновременно с проектом закона о бюджете не будет представляться проект долгосрочного бюджетного прогноза и перечень субсидий, предоставляемых территориям субъекта из региональной казны.Кроме того, парламентарии поддержали проект закона, который закрепляет основы для создания целостной транспортной системы. Документ вводит понятие «комплексный план транспортного обслуживания населения», которое учтет логистику всех видов транспорта, а не только автомобильного. Полномочия по его созданию будут принадлежать уполномоченному органу исполнительной власти региона. Также изменения предполагают введение понятия «региональный стандарт транспортного обслуживания населения». В целом проект закона уточняет полномочия субъекта по организации транспортного обслуживания, назначению остановочных пунктов на межрегиональных маршрутах и регулированию тарифов внутреннего водного транспорта.