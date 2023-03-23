В Перми растет раскрываемость преступлений

Марина Осипова © Вечерние ведомости

28 марта на пленарном заседании Пермской городской Думы были представлены итоги деятельности Управления МВД России по городу Перми за 2022 год. Начальник управления Станислав Кравченко рассказал, что за 2022 год в краевом центре было зарегистрировано 19000 преступлений, что на 0,9% выше показателя предыдущего года. При этом раскрываемость преступлений увеличилась до 43,9%.Особое внимание уделено пресечению преступных схем в сфере информационно-телекоммуникационных технологий и компьютерной информации: удалось стабилизировать темпы прироста преступлений, раскрываемость составила 33,2%.Благодаря совместной работе Госавтоинспекции и органов местного самоуправления снижается количество мест концентрации ДТП. В 2022 году число зарегистрированных дорожно- транспортных происшествий сократилось на 7,1% , в том числе с участием детей - на 3%.Приоритетным направлением по-прежнему остается противодействие распространению экстремизма и терроризма. Важную роль здесь играет профилактика.Подростковая преступность в Перми снизилась на 24,6%.Но, несмотря на это, на этом направлении необходимо наращивать активность, подчеркнул глава Управления.Депутат Сергей Медведев спросил, какой уровень удовлетворенности заявителей ответами на обращения. Станислав Кравченко ответил, что за 2022 год было 3700 обращений, и больше половины граждан были удовлетворены ответом.Депутат Геннадий Сторожев поинтересовался, какие меры предпринимаются для исключения случаев поджогов автотранспорта. «Ведется еженедельный анализ, и все уголовные дела находятся строго под контролем. Есть механизм раскрытия этих преступлений. В 2023 году ожидаем хороших результатов», - ответил начальник управления.Депутат Арсен Болквадзе отметил, что в год 300-летия Перми запланировано большое количество мероприятий, и попросил уточнить, готова ли полиция обеспечить правопорядок на этих мероприятиях. Станислав Кравченко пояснил, что личный состав Управления готов к выполнению задач. Кроме того, на массовых мероприятиях будут задействованы и частные охранные организации.Арсен Болквадзе отметил, что на новых и реконструированных городских зданиях появляются граффити, и попросил вести на этом направлении более системную работу. Также депутаты подняли вопрос патрулирования водных объектов в летний период.Депутат Алексей Овчинников спросил, насколько эффективна работа народных дружин. «Представители общественных организаций при территориальных органах внутренних дел ведут профилактическую работу. Они участвуют в мероприятиях по оказанию помощи в гражданско-патриотическом воспитании молодежи, пропаганде здорового образа жизни, повышении правовой грамотности населения», - ответил Станислав Кравченко.Депутат Илья Власов отметил, что в городе сохраняется проблема продажи алкоголя в ночное время, а также продажи спиртного несовершеннолетним, и порекомендовал усилить работу по ее решению.Депутат Екатерина Лялина поинтересовалась, укомплектованы ли кадрами подразделения по делам несовершеннолетних. Станислав Кравченко ответил, что в штатном режиме работают 120 человек.Депутат Ирина Горбунова отметила, что преступления с использованием IT-технологий составляют все большую долю в общей структуре правонарушений, и попросила усилить меры безопасности в школах.«В целом результаты есть, и они положительные. Тем не менее, есть сферы, где нам необходимо усилить работу. Будем продолжать сотрудничество с органами правопорядка», - резюмировал председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин.