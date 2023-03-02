«Первозданная Россия» - это про Пермь

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Юбилейный общероссийский фестиваль природы «Первозданная Россия» открылся в Новой Третьяковке 17 февраля. В программе - выставка фотографий природы России, мастер-классы, встречи, научно-популярные лекции и показы документальных фильмов о природе, а также детская программа.«За 10 лет существования фестиваля его гостями стали более 4 миллионов человек в 73 странах мира», - говорится на официальном сайте проекта.Пермский край представлен в федеральной экспозиции работами четырёх известных прикамских фотографов: Павла Жигалова, Александра Чазова, Юрия Чернова, Андрея Чунтомова. Восемь пейзажных фотографий, сделанных в нашем регионе в разные времена года, дают представление о природе Прикамья.3 марта гости фестиваля смогли больше узнать о Пермском крае. Просветительскую программу - презентацию Перми и Прикамья на фестивале представили самые разные научные и культурные институции региона: Институт гуманитарных исследований УрО РАН, министерство туризма, Пермская синематека, сообщество фотографов, Пермский дом народного творчества «Губерния».В рамках Дня Пермского края для гостей фестиваля «Первозданная Россия» прошли научно-просветительская программа «По следам географических и этнографических экспедиций», презентация туристических маршрутов Прикамья и сувенирной линейки «Пермская диковина», уроки мастеров традиционных для Прикамья ремёсел, программа этнической музыки от этно-инструментального проекта «Седой Урал» и ансамбля «Репей», а также премьера документального фильма «Пермь. Зелёные острова природы».«На фестивале «Первозданная Россия» очень важна презентация регионов нашей необъятной страны. Большая фотоэкспозиция – это основа, но, помимо этого, представлена обширная просветительская программа, включающая лекторий, показ документальных фильмов и зоны мастер-классов. Участие региона во всех площадках даёт зрителю наиболее полное представление о нём.Мы благодарны за вашу активную позицию! Тот удивительный материал о Пермском крае, который вы представили на фестивале, доказывает, что ваш регион стоит представлять на самых высоких уровнях. Люди должны к вам поехать, потому что Пермский край интересен в самых разных направлениях, как в культурном и в историческом, так и в природном плане. В этом году мы впервые так близко познакомились с многоцветием и разнообразием природы Пермского края, а также с его богатой культурой», - говорит Тамара Пантелеева, руководительфестиваля «Первозданная Россия».Выход на федеральный уровень масштаба делает Прикамье ещё более узнаваемым регионом, демонстрирует красоту нетронутой прикамской природы и, конечно, рассказывает о роли нашего города в истории большой страны и 300-летнем юбилее Перми. День Пермского края на общероссийском фестивале прошёл при поддержке администрации губернатора Пермского края и министерства культуры Пермского края.