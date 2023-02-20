Дмитрий Малютин: Одна из главных задач - обеспечение надежности бюджета

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Самыми острыми темами 17-го пленарного заседания Пермской городской Думы 28 февраля стали городская политика в отношении платных парковок и передача мэрии полномочий по регулированию тарифа на проезд в общественном транспорте. Существенное место в повестке заняла и бюджетная проблематика.Темой Часа депутата на пленарном заседании стал ход реализации парковочной политики в городе. С докладом выступил замглавы администрации города Дмитрий Галиханов. Он рассказал, что в настоящее время зона платной парковки включает около 10 тысяч мест, из них 6,6 тысячи - на территории Ленинского района и около 3,4 тысячи - в Свердловском районе. В 2022 году в городе начали функционировать первые четыре плоскостные парковки: на улице Ленина, в районе кольца «Разгуляй» и по ул. Революции, 22-24. Плата за плоскостную парковку составляет 20 рублей в час или 120 рублей за весь день. Также выделена дополнительная тарифная зона №102 с размером платы 30 рублей в час.Кроме того, расширена линейка абонементов на размещение на платных парковках в пределах улично-дорожной сети. При покупке некоторых видов абонементов предоставляется скидка.Общий объем поступлений за пользование платными парковками в 2022 году составил 124 млн рублей - план выполнен на 118,9%, поступления от штрафов за неоплату платных парковок в- 114 млн рублей.По итогам реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2021 году обустроены 83 парковки на придомовых территориях, в 2022 году - 71. В планах на 2023 год - обустройство новых и приведение в нормативное состояние имеющихся парковочных мест, регулярный мониторинг занятости парковочных мест, организация новых плоскостных парковок, расширение зоны платных парковок от Комсомольской площади в сторону ул. Чкалова.Депутат Эдуард Гараев поинтересовался, какие льготы есть по пользованию платными парковками. Дмитрий Галиханов ответил, что в настоящий момент предусмотрены льготы для многодетных семьей.Депутат Николай Булатов спросил, планируется ли увеличить размер платы за пользование платными парковками. «Дирекция ведёт мониторинг, и в этом квартале на основании мониторинга будет принято решение», - ответил Дмитрий Галиханов.Депутат Сергей Медведев: «Кем проводится мониторинг уборки парковочных карманов?». Представитель мэрии пояснил, что проверки проводит административная комиссия.Депутат Даниил Морозов попросил уточнить, как изменится количество парковочных мест после реконструкции улицы Сибирской. «Сейчас мы приводим Сибирскую в нормативное состояние. Примерно 30 парковочных мест будут ликвидированы», – ответил Дмитрий Галиханов.«Парковочная политика должна основываться на принципе социальной справедливости, - резюмировал председатель городской Думы Дмитрий Малютин. - Не должно быть так, что один платит за парковку, а другой закрыл номера и не платит, и в отношении него никаких санкций. Решение этой проблемы должно стать приоритетным направлением работы администрации в 2023 году. Предлагаю изучить опыт других городов, где есть платные парковки, и лучшие практики применять в нашем городе».На пленарном заседании приняты первые поправки в бюджет города на 2023-2025 годы. Они касаются дополнительных средств из краевого бюджета в объеме 365 млн рублей. Кроме того, предусматривается увеличение собственных доходов в 2023 году на 783 млн рублей, расходов - на 1,5 млрд рублей, в том числе за счет распределения остатков, образовавшихся по состоянию на 1 января 2023 года.Также предусмотрено увеличение плана по налогам на доходы физических лиц. Ожидается поступление дополнительных средств от продажи муниципального имущества, платы за парковки и проезд в общественном транспорте, административных штрафов - неналоговые доходы тоже будут расти.«Изменения, которые мы внесли в бюджет, достаточно существенные. Эти средства мы максимально используем для решения городских задач», - отметила первый заместитель Пермской городской Думы Наталья Мельник.Председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин отметил, что важно обеспечить исполнение плана по НДФЛ: «Считаю необходимым еще раз акцентировать внимание администрации города на том, что одной из главных задач является обеспечение надежности конструкции бюджета, которая должна избавить нас от неожиданностей. Надеюсь, это учитывается коллегами, и так будет и впредь».На заседании рассмотрен вопрос о перераспределении полномочий органов местного самоуправления в сфере регулирования тарифов на перевозку пассажиров на муниципальных маршрутах города. Определять величину тарифа депутаты поручили администрации ПермиКак подчеркнул заместитель главы администрации города Перми Эдуард Хайруллин, внесение существенных изменений в методику расчета размера тарифа не планируется. Будет сохранен подход к определению экономически обоснованного тарифа как отношения расходов на транспортную работу к пассажиропотоку.«В настоящее время на обслуживание практически всех муниципальных маршрутов заключены долгосрочные контракты. В расходах на транспортную работу заложена плановая индексация. В свою очередь, индексация тарифа не превысит величину инфляции. Она позволит сохранить качество предоставляемых пассажирам услуг, формировать и развивать маршрутную сеть, при этом сохраняя экономический баланс отрасли», - отметил Эдуард Хайруллин.Вместе с тем полномочия по формированию тарифного меню, то есть стоимости льготных и гражданских проездных, остаются за Пермской городской Думой. Фактически депутаты смогут определять скидку на проезд для пользователей общественного транспорта.Кроме того, председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин внес поправку, которая обязывает администрацию города минимум за 30 дней до изменения тарифа на перевозки пассажиров и багажа информировать об этом Думу, а также предоставлять депутатам информацию об ожидаемом экономическом эффекте и иных последствиях.«Огромная работа проводится по совершенствованию нашего транспорта, по выводу его на качественно новый уровень. Приобретаются новые трамваи, автобусы, готовится концессионное соглашение о комплексном развитии трамвайной инфраструктуры, внедряются новые, удобные способы оплаты проезда. Все это дает эффект в виде повышения доходов отрасли за счет увеличения пассажиропотока. Эта работа точно будет продолжаться. Вся информация о текущем положении дел с тарифом сосредоточена у администрации города, поэтому совершенно логично, что сегодня мы передали эти полномочия. Важно, что вопрос остается на муниципальном уровне. Общественный транспорт - это социальная услуга и такой должна оставаться!» - подчеркнул зампредседателя гордумы Максим Спиридонов.Депутаты одобрили распространение мер социальной поддержки руководителей и педагогов, работающих в сфере физической культуры и спорта. Проект решения подготовлен в связи с принятием федерального закона, согласно которому с 1 января 2023 года муниципальные спортивные школы переходят в систему дополнительного образования.Педагогам учреждений дополнительного образования в сфере физкультуры и спорта будут предоставлены: ежемесячная надбавка за высшую квалификационную категорию, ежемесячная надбавка работникам, имеющим отраслевые награды, ежемесячная надбавка тренерам, удостоенным государственных наград в сфере образования или физической культуры и спорта, ежемесячная надбавка, а также единовременное пособие молодым специалистам.«Очень важно, что речь идет также и о разовых и ежемесячных выплатах для молодых специалистов, которые заканчивают высшие учебные заведения и приходят работать в отрасль. Более 10 млн рублей на эти цели уже предусмотрены нами в бюджете на 2023 год. И как только вступит в силу решение Думы, сотрудники учреждений дополнительного образования в сфере физкультуры и спорта ощутят эту поддержку», - рассказал депутат Василий Кузнецов.Депутаты поддержали новое расходное обязательство в сфере образования - 91,7 млн рублей на оснащение оборудованием, мебелью и средствами обучения школы на Серебристой, 8 в микрорайоне Ива-1.По словам замглавы администрации города Алексея Грибанова, застройщик передаст здание школы в муниципальную собственность в сентябре. В новом корпусе будет расположен лицей №10. Оснастить школу оборудованием планируют до конца августа. «Строители подходят к работе инновационно, заранее согласовывают проектные решения с надзорными органами, поэтому надеемся, что передадут здание раньше установленного срока, в июне-июле. Жители микрорайонае очень ждут эту школу», - подчеркнул Алексей Грибанов.Сразу после ввода объекта в эксплуатацию начнется оснащение нового корпуса оборудованием.«Школа нестандартная, с бассейном, соответственно, есть дополнительные расходы. Учтены ли затраты на это специфическое оборудование?» - поинтересовался Дмитрий Малютин.«Это первая школа, которая сдается с бассейном. Пока у нас нет соответствующего норматива, поэтому сейчас мы определяем перечень оборудования и его стоимость, а затем вновь выйдем на Думу по вопросу оснащения бассейна», - ответил Алексей Грибанов. Он добавил, что дополнительная потребность в финансировании будет сформирована до начала учебного сезона, и новый корпус будет открыт уже с функционирующим бассейном.«Проектная мощность нового корпуса - 1626 мест, а в две смены мы сможем обучать порядка трех тысяч детей. Для нас это уже вторая история взаимодействия с застройщиком по приему школы в муниципальную собственность. И впервые я могу сказать, что застройщик делает это спокойно, уверен, что школа будет запущена. Понимаю, что нелегко было найти в столь сложных условиях 92 миллиона, тем не менее, решение принято. Спасибо за эту возможность», - подчеркнул депутат Олег Бурдин.«Очень хороший бонус от застройщика, который безвозмездно передаёт школу городу, – это строящийся бассейн. Он достаточно большой, 25-метровый, с большим количеством дорожек. Конечно же, рассматривается возможность наладить в этом бассейне профессиональный учебно-тренировочный процесс, чтобы были представлены все водные виды спорта, а жители разного возраста могли заниматься спортом», - отметила депутат Ирина Горбунова.На пленарном заседании Думы депутаты рассмотрели вопрос о безвозмездной передаче в собственность края стадиона «Юность». Это необходимо для проведения его реконструкции.Замглавы администрации Алексей Грибанов рассказал, что стадион сможет зимой принимать соревнования по конькобежному спорту и шорт-треку, хоккею с шайбой, фигурному катанию, а летом - по футболу и роллерспорту. Планируется по-прежнему устраивать здесь массовое катание на коньках.Срок демонтажа действующего здания составит 4 месяца, возведение нового – 20 месяцев. Кроме того, Пермский край подписал с «Газпромом» соглашение о выделении 1,5 млрд рублей для реконструкции стадиона.Депутат Алексей Овчинников предложил проработать вопрос доступности нового учреждения через парк Горького: «Надеюсь, что после реконструкции мы получим в центре города красивый и современный объект. Не исключаем возвращения спортобъекта на муниципальный уровень после приведения его в порядок».В Перми создано 25 особо охраняемых природных территорий, из них 23 – ООПТ местного значения. Доля охраняемых природных территорий составляет 16,6% от общей площади города. На заседании Думы депутаты утвердили Порядок создания особо охраняемых природных территорий местного значения и управления ими.И.о. заместителя главы администрации города Ирина Чиркова рассказала, что документ регулирует вопросы управления, изменения границ, реорганизации ООПТ города Перми.Депутат Сергей Стенно отметил, что это решение позволит реализовать право пермяков на благоприятную среду: «Своей очереди ждут и другие природные территории. В настоящее время развитие ООПТ – самый реальный способ, позволяющий остановить процесс деградации естественных природных комплексов вследствие антропогенного воздействия, а также сохранить природу Пермского края во всем многообразии».