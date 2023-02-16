Весенняя сессия парламента Прикамья набирает обороты

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В ходе февральского заседания краевого парламента обсуждались вопросы патентной системы применительно к сфере общепита и механизмы дальнейшего развития туризма.В двух чтениях в ходе одного заседания депутаты приняли законопроект об уточнении видов предпринимательской деятельности для использования патента. Законопроект приводит региональное законодательство в соответствие с федеральным, а также с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности. Проект закона расширяет формулировку классификатора в отношении объектов общепита – «Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организаций общественного питания». Ранее список в классификаторе был закрытым, в перечне были перечислены не все виды предпринимательской деятельности в сфере общественного питания.Более широкая формулировка позволит большему количеству предпринимателей общественного питания пользоваться патентной системой налогообложения.За прошлый год патентной системой налогообложения воспользовались более 60 тысяч предпринимателей, что принесло в региональную казну около 250 млн рублей. По словам председателя Законодательного собрания Валерия Сухих, поддержка малого и среднего предпринимательства находится в числе приоритетных задач края: «Сфера общественного питания – одна из самых востребованных среди жителей. Политика ценообразования такова, что условия ведения бизнеса в этой и многих других сферах всегда будут отражаться на кошельках конечного потребителя. Именно поэтому задача по созданию благоприятного климата для предпринимателей региона, в том числе в сфере общепита, является ключевой для экономики региона».Парламентарии поддержали в первом чтении поправки в закон «О туризме и туристской деятельности», которые закрепляют новые приоритетные направления господдержки.Список пополнился социальным, детским, сельским и самодеятельным туризмом. По действующему законодательству приоритет при распределении господдержки за счет краевого бюджета имеют такие направления, как деловой, культурно-познавательный, событийный, активный и лечебно-оздоровительный туризм. Новые приоритетные направления также смогут развивать за счет региональных средств через участие в ежегодных грантовых конкурсах.Кроме этого, новый перечень приоритетных направлений развития туризма приводит краевое законодательство в соответствие с федеральным.Также депутаты заслушали доклад начальника Главного управления МВД по Пермскому краю. Генерал-лейтенант полиции Александр Щеглов представил парламентариям итоги оперативно-служебной деятельности полиции в регионе за 2022 год. Он подчеркнул, что уровень раскрываемости преступлений в Прикамье традиционно высокий: убийств – 97,1% (по России – 96,4%), фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью – 98,8% (по России– 98,1%), разбоев – 96,7% (по России– 94,5%), грабежей – 86% (по России– 81,8 %). Общая раскрываемость выросла до 52,4%.Особое внимание ведомство уделяет пресечению преступных схем в сфере ИТ-технологий и компьютерной информации. Продолжаются мероприятия по противодействию незаконному обороту наркотиков. За прошедший год выявлено 3858 преступлений этой группы. Кроме того, по словам Александра Щеглова, в 2022 году благодаря финансовой поддержке краевых госпрограмм в полном объеме реализованы меры профилактики правонарушений со стороны несовершеннолетних.