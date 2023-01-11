Коллегия ГУ МВД России по Пермскому краю подвела итоги работы в 2022 году

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В ГУ МВД России по Пермскому краю прошла коллегия по итогам оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел Прикамья за 2022 год.В заседании приняли участие начальник ГУ МВД России по Пермскому краю генерал-лейтенант полиции Александр Щеглов, Главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников, и.о. председателя правительства Пермского края Александр Борисов, председатель ЗС региона Валерий Сухих, краевой омбудсмен Игорь Сапко, руководители силовых ведомств региона, председатель Общественного совета при главке Виталий Фофанов и другие приглашенные.Начальником главка отмечено, что на территории Пермского края традиционно высокой остается раскрываемость убийств – 97,1% (Россия – 96,4%), фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью – 98,8% (Россия – 98,1%), разбоев – 96,7% (Россия – 94,5%), грабежей – 86% (Россия – 81,8%). Увеличилась общая раскрываемость преступлений до 52,4%, тяжких и особо тяжких - до 50,4% (ПФО - 49,4%; Россия - 47,7%). Активизирована работа по раскрытию преступлений прошлых лет (+3,8%).Особое внимание уделено пресечению преступных схем в сфере информационно-телекоммуникационных технологий и компьютерной информации - удалось стабилизировать темпы прироста преступлений, совершенных с использованием ИТТ. Раскрываемость этого вида преступлений выросла на 6,1%.По результатам проведенной подразделениями экономической безопасности и противодействия коррупции работы выявлено 1349 (+10,5 %) преступлений. Изобличены в их совершении и подвергнуты уголовному преследованию 566 лиц.В целях реализации Стратегии государственной антинаркотической политики продолжено проведение мероприятий по противодействию незаконному обороту наркотиков. За прошедший год выявлено 3858 наркопреступлений, из них 1055 – в крупном и особо крупном размере, 3039 – связанных со сбытом. Пресечена деятельность 10 наркопритонов и 3 нарколабораторий.В центре внимания органов внутренних дел остаются дети и подростки из так называемых групп риска. В результате принимаемых мер число уголовно наказуемых деяний, совершённых несовершеннолетними, сократилось на 18,2%. В то же время крайне важным остается вопрос защиты их прав и законных интересов.В поле зрения сотрудников полиции находились 5085 родителей, не исполняющих обязанности по воспитанию и содержанию детей (по ст. 5.35 КоАП РФ пресечено 13 568 правонарушений), в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав направлено 14 196 материалов, в суд – 112.Необходимо отметить, что в 2022 году мероприятия, направленные на предупреждение правонарушений несовершеннолетних, в том числе благодаря финансовой поддержке краевых государственных программ, реализованы практически в полном объеме.На 7,4% сократилось количество дорожно-транспортных происшествий.Особая значимость придавалась вопросам взаимодействия с общественностью. В 2022 году представители Общественных советов при территориальных органах внутренних дел приняли участие в 733 мероприятиях по оказанию помощи в гражданско-патриотическом и духовно-нравственном воспитании молодежи, пропаганде здорового образа жизни, повышении правовой грамотности населения.Одна из основных обязанностей руководителей территориальных органов – сокращение времени предоставления госуслуг, создание комфортных условий в местах приема граждан.Согласно мониторингу, уровень удовлетворенности качеством предоставления госуслуг в целом составляет 99,96 %.«В текущем году необходимо принять меры, направленные на повышение эффективности организации охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, обеспечение безопасности дорожного движения, соблюдение законности и служебной дисциплины. Требуется уделить внимание противодействию экстремистским проявлениям на национальной и религиозной почве, использованию миграционных процессов для формирования социальной напряженности в обществе, выявлению и перекрытию каналов незаконного распространения наркотиков. Противодействию преступлениям, совершенным с использованием ИТТ, защите бюджетных средств, выделяемых на реализацию национальных проектов, противодействию коррупции, организации раскрытия и расследования преступлений прошлых лет. Уверен, что сотрудники органов внутренних дел Пермского края способны выполнять стоящие перед нами задачи и обеспечивать общественную безопасность и правопорядок в регионе», - отметил начальник ГУ МВД России по Пермскому краю Александр Щеглов.В рамках коллегии за образцовое исполнение служебного долга, высокие показатели в служебной деятельности и профессионализм благодарственными письмами, почетными грамотами и ведомственными медалями награждены сотрудники различных подразделений органов внутренних дел края. Также отмечены дипломами лучшие территориальные подразделения.