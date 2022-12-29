По городам Прикамья путешествует «Полицейский Дед Мороз»

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В Пермском крае сотрудники окружных отделов МВД России присоединились к Всероссийской профилактической акции. «Полицейский Дед Мороз» навещает детей и подростков, чтобы напомнить о правилах безопасности в общественных местах, рассказать об основах законопослушного поведения. Особое внимание стражи правопорядка уделяют патриотическому воспитанию.Так, в Лысьве мероприятие открыли начальник Госавтоинспекции Денис Оборин и замкомандира отдельной роты ППС Иван Окунев. Правоохранители побывали у воспитанников детского сада - участников проекта «Золотой ключик безопасности». Здесь для малышей была организована игровая программа «Полезные советы юным пешеходам». С детьми повторили правила безопасного поведения на проезжей части зимой, а также при катании с горок. Ребята активно отвечали на вопросы занимательной викторины по ПДД, читали гостям новогодние стихотворения.В завершение игровой программы из волшебной варежки Полицейского Деда Мороза появились сладкие гостинцы для детворы. Ну, а ребята подарили гостям свои рисунки и добрые пожелания.А в Куеде сотрудники Госавтоинспекции, инспекторы по делам несовершеннолетних совместно с представителем Общественного совета при отделе МВД России «Куединский» Светланой Ярочкиной вышли на одну из центральных улиц поселка. Полицейские поздравляли участников дорожного движения с наступающим праздником. Они напомнили автовладельцам о необходимости соблюдения правил дорожного движения, особенно в столь напряженные праздничные дни, а пешеходов призвали быть внимательнее на проезжей части и использовать на одежде световозвращающие элементы. Студенты, принявшие участие в акции «Полицейский Дед Мороз», раздавали открытки с поздравлениями, памятки о соблюдении правил дорожного движения.