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И гусли с флейтами, и кахон с дарбукой

14.03 Вторник, 27 декабря 2022
Пермь: общество
Группа Дара Яра выступила на финальном концерте Всероссийского музыкального проекта ЭтноLife в Москве. О необычной музыке коллектива беседуем с руководителем Дарьей Рыбаковой.

- Дарья, что означает название ансамбля?

- Дара – так называл меня один знакомый уличный музыкант, с которым мы самым мистическим образом встречались в разных городах. Так что Дара – это мой сценический псевдоним. Яра – это руна, означающая мощь, энергию, огонь, некую цикличность и постепенность движения. В фольклорный ансамбль я пришла петь, когда была беременна первым ребенком. Меня сразу взяли в основной состав, и мы ездили по разным фестивалям, выступали в концертах.

В фольклоре мне было легко и комфортно, я открыла для себя новый мир. Мне нравился мощный звук, мне нравилось, как он резонирует в теле. Потом я поступила в институт на отделение народного хорового пения.

- Вы попали в финал ЭтноLife…

- Мы выступали на финальном концерте Всероссийского музыкального проекта ЭтноLife на известной нам площадке Известия-Холл. Хорошая сцена, прекрасный звук. Было очень приятно снова увидеть музыкантов из разных уголков России, тем более, что в процессе проекта мы все перезнакомились. Было здорово!

Проект ЭтноLife нам очень помог в продвижении, понимании своего места в музыкальной индустрии. Нам удалось где-то даже подкорректировать свой стиль. Было много полезной информации, которая помогла нам улучшить свое звучание.

- Скоро Новый год. Как вы готовитесь к этому народному празднику?

- Будем петь колядки, такие песни, как «Рождественская, Святочная» - со своей аранжировкой. Мы снимали лайф на эту песню. В ней сочетаются две традиции – болгарская и русская. Часть песни поется на болгарском, часть на русском. Получается этномикс.

- Где ближайшее выступление?

- В Доме музыки, сольный концерт.

- Где вы заказываете ваши костюмы?

- Хороший вопрос. А нигде! У нас еще много недоработок, мы ищем хорошего стилиста, чтобы сделать костюмы в одном стиле. Я говорю перед выступлением: «Ребята, сегодня мы одеваемся в красное». И все собирают все красное по мере возможностей, или я приношу то, что есть у меня. У нас очень расширенный круг участников, поэтому подобрать на всех костюмы очень сложно.

- Ваша группа удивляет подбором музыкальных инструментов!

- Мы играем и на диджериду, это один из старейших духовых музыкальных инструментов, очень колоритный, всегда привлекает внимание и звуком, и видом. Он дает очень низкий звук, который звучит на одной ноте – бас. Есть и гусли с флейтами, и кахон с дарбукой, и калимба с балалайкой, и много других аутентичных инструментов!

Альбом участников проекта «ЭтноLife – Звук Евразии» в канун нового года появился на стриминговых платформах.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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