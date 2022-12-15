Предновогодняя цифровизация

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Накануне праздников МегаФон ускорил интернет в регионеНа основе анализа обезличенных данных специалисты МегаФона оценили, как изменились наши мобильные привычки в этом году. Ежемесячно пермяки уже используют около 3,5 млн гигабайтов. За год объем данных, сгенерированный жителями и гостями краевой столицы, вырос на 20%.Любимые дни для серфинга в Сети у пермяков - пятница и суббота, а вот в воскресенье они отдыхают и от Интернета.Жители региона активно переводят общение в Telegram – на этот сервис приходится уже 85% от общего трафика мессенджеров. На втором месте по популярности – WhatsApp.Ежедневно пермяки проговаривают более 3,7 млн минут в сети оператора. Пик переговоров приходится на среду – в этот день фиксируется наибольший объем голосового трафика. При этом 55% всех звонков совершает женская часть населения, она же активнее пользуется технологией VoLTE (Voiceover LTE), обеспечивающей чистое звучание голоса и быстрое соединение с абонентом. Чаще всего пермяки звонят в Россию, Узбекистан, Таджикистан и Казахстан.Пермяки стали больше читать в электронном формате - трафик на популярные ресурсы увеличился на 20%. Зато интерес к онлайн-кинотеатрам снижается – возможно, из-за скромного выбора зарубежного контента.Интересно и то, что в регионе почти на четверть сократилось количество кнопочных телефонов. Эта тенденция неразрывно связана с более масштабным трендом.Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в отдаленных населенных пунктах - один из приоритетов для правительства Прикамья. Благодаря федеральному проекту «Устранение цифрового неравенства 2.0» и региональной программе «Развитие информационного общества» увеличивается доля населения, обеспеченного доступом к современным цифровым услугам. Реализация проектов проводится совместно с операторами связи. Подводить итоги года в этом направлении еще рано, но уже ясно, что они будут впечатляющими.Как отмечает директор МегаФона в Пермском крае Павел Фомин, оператор этом году сделал акцент на развитии сети в сельской местности, расширении покрытия на автодорогах. С начала года инженеры компании построили и модернизировали базовые станции более чем в 50 локациях региона. Так что мобильный интернет появляется даже в небольших населённых пунктах, и сельчане все решительнее переходят на смартфоны.При этом МегаФон более чем в два раза увеличил число мест, где жители края могут приобрести и самостоятельно активировать сим-карту. Оператор открыл свыше 900 точек продаж в магазинах шаговой доступности - эта масштабная программа затронула свыше 180 населенных пунктов. Кроме того, заказать сим-карту с саморегистрацией можно и не выходя из дома – в интернет-магазине компании и на основных маркетплейсах.В жилых районах Перми МегаФон в этом году модернизировал свыше 40 базовых станций. Существенно выросла устойчивость инфраструктуры и емкость сети. Скорость мобильного интернета 4G для активных онлайн-пользователей в помещениях и труднодоступных локациях увеличилась в 1,5 раза. Качество сети улучшилось как на территориях с массовой жилой застройкой, так и в дачных поселках в окрестностях города, а также любимых горожанами локациях – на эспланаде, в парке Горького и других общественных местах. Кроме того, стабильнее стал сигнал внутри зданий, в том числе медицинских и культурных объектов.Запущен дополнительный «дальнобойный» слой LTE, который обеспечивает расширенный радиус покрытия и лучшее проникновение внутри зданий.«Наши инженеры оперативно провели масштабную работу на действующей сети, чтобы накануне новогодних праздников повысить устойчивость сети и обеспечить всех жителей и гостей Перми и всего края качественной связью, – отмечает Павел Фомин.- Теперь базовые станции смогут одновременно обслуживать больше пользователей и обеспечивать комфортную скорость выхода в Интернет».