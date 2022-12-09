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Академик РАН Андрей Рубин: Биофизика имеет шансы создать сверхчеловека
Пермь: общество
Наука о взаимодействиях позволяет ответить на многие вопросы, касающиеся космоса и Вселенной. Биофизика в настоящий момент изучает физико-химические взаимодействия, лежащие в основе биологических явлений.
В современном человеке сконцентрировано как физическое, так и биологическое начало, отмечает академик РАН, профессор МГУ Андрей Рубин. Биофизика имеет шансы создать сверхчеловека. Сейчас об этом говорить смешно, но мы работаем в области синтетической биологии, генной инженерии. И на микроуровне уже создаются новые организмы.
Ученые ведут активные работы по биосинтезу белков. Именно они на уровне взаимодействия определяют свойства живого организма.
Если взять конкретный ген, воспроизводящий определённые белки, отвечающие за какие-либо свойства, и пересадить в организм, то можно получить новые свойства. В качестве примера можно привести ген азотофиксации. Он фиксирует азот в растениях, что позволяет получать из них удобрения. Если такие гены пересадить пшенице, она сможет сама себя удобрять. Изначально растение не имело таких полезных свойств. Это является уникальным открытием учёных, оценка которого будет дана позже.
Мы работаем на молекулярном уровне. Если посмотреть на цепочку эволюционного развития организма от амёбы до человека, то представляется, что между ними нет ничего общего, это абсолютно разные организмы. Но если посмотреть на строение и свойства отдельных «кирпичиков» – ферментов и других составляющих, которые есть и там и там, то сходство очень большое.
Академик читает лекции в МГУ и в МФТИ. Главным в преподавании учёный считает научить студентов думать. Учащиеся должны уметь воспринимать новую информацию. Сейчас у студентов ослабла способность воспринимать информацию и обрабатывать её в больших объёмах. После 22-23 лет люди должны постоянно обновлять полученные ранее знания. На примере Маугли можно понять, что человек после 4-х лет полностью утрачивают возможность освоения языка. Время для развития способности уже упущено. Определённые свойства можно привить, пока это позволяет сделать сама природа человеческого развития. В науке такие же закономерности. Если в «научном детстве» индивида не научить логическому мышлению, то позже это будет сделать невозможно. Во взрослом периоде у человека могут возникать определённые сложности с мышлением. Ему будет тяжело находить причинно-следственные связи между отдельными явлениями и процессами. Возможно, посредством биофизики такие свойства можно будет привить человеку во взрослой жизни. Механизмы и способы таких методик учёные изучают сейчас.
К сожалению, в современной школе детей не учат думать. Им знания передаются от учителей в готовой форме. Оценка знаний осуществляется при помощи тестовых систем, что не позволяет объективно понять возможности ученика.
Подробнее: Академик РАН Андрей Рубин: Молодые учёные уезжают из страны по экономическим причинам - Аргументы Недели (argumenti.ru)
В современном человеке сконцентрировано как физическое, так и биологическое начало, отмечает академик РАН, профессор МГУ Андрей Рубин. Биофизика имеет шансы создать сверхчеловека. Сейчас об этом говорить смешно, но мы работаем в области синтетической биологии, генной инженерии. И на микроуровне уже создаются новые организмы.
Ученые ведут активные работы по биосинтезу белков. Именно они на уровне взаимодействия определяют свойства живого организма.
Если взять конкретный ген, воспроизводящий определённые белки, отвечающие за какие-либо свойства, и пересадить в организм, то можно получить новые свойства. В качестве примера можно привести ген азотофиксации. Он фиксирует азот в растениях, что позволяет получать из них удобрения. Если такие гены пересадить пшенице, она сможет сама себя удобрять. Изначально растение не имело таких полезных свойств. Это является уникальным открытием учёных, оценка которого будет дана позже.
Мы работаем на молекулярном уровне. Если посмотреть на цепочку эволюционного развития организма от амёбы до человека, то представляется, что между ними нет ничего общего, это абсолютно разные организмы. Но если посмотреть на строение и свойства отдельных «кирпичиков» – ферментов и других составляющих, которые есть и там и там, то сходство очень большое.
Академик читает лекции в МГУ и в МФТИ. Главным в преподавании учёный считает научить студентов думать. Учащиеся должны уметь воспринимать новую информацию. Сейчас у студентов ослабла способность воспринимать информацию и обрабатывать её в больших объёмах. После 22-23 лет люди должны постоянно обновлять полученные ранее знания. На примере Маугли можно понять, что человек после 4-х лет полностью утрачивают возможность освоения языка. Время для развития способности уже упущено. Определённые свойства можно привить, пока это позволяет сделать сама природа человеческого развития. В науке такие же закономерности. Если в «научном детстве» индивида не научить логическому мышлению, то позже это будет сделать невозможно. Во взрослом периоде у человека могут возникать определённые сложности с мышлением. Ему будет тяжело находить причинно-следственные связи между отдельными явлениями и процессами. Возможно, посредством биофизики такие свойства можно будет привить человеку во взрослой жизни. Механизмы и способы таких методик учёные изучают сейчас.
К сожалению, в современной школе детей не учат думать. Им знания передаются от учителей в готовой форме. Оценка знаний осуществляется при помощи тестовых систем, что не позволяет объективно понять возможности ученика.
Подробнее: Академик РАН Андрей Рубин: Молодые учёные уезжают из страны по экономическим причинам - Аргументы Недели (argumenti.ru)
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