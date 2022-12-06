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В заповеднике «Вишерский» отрылся зимний туристский сезон
Но не для всех, уточняют специалисты
Пермь: общество
Заповедник «Вишерский»
Заповедник «Вишерский» открыл зимний туристский сезон, он продлится с 1 декабря до 31 марта. Для туристов зимой доступны два заповедных маршрута - «Тулымское кольцо» и «По южной границе заповедника». Зимние маршруты, пояснили в заповеднике, рассчитаны не на всех. Разрешение на посещение смогут получить лишь опытные туристы-лыжники.
«Зимние путешествия по территории заповедника не для всех. Зимние маршруты кардинально отличаются от летних. Зимой заповедник не готовит пешие маршрутные тропы, как летом. Перемещаться нужно не пешком, а на лыжах по снежной целине. Это удовольствие не для каждого. Лишь опытный турист, который имеет представление о сложностях зимнего похода, может подняться на Чувал или Тулым», - пояснил замдиректора заповедника по развитию, экопросвещению и туризму Никита Бертош, подчеркивая важность физической подготовки туристов.
Зимний туристский сезон практикуется на территории заповедника уже несколько лет. Количество зимних туристов кардинально отличается от летних. Примерное соотношение - 1000 летних на 100 зимних туристов. И заповедник не намерен увеличивать число зимних путешественников. Это делается, прежде всего, из-за соображений безопасности.
«Мы открываем заповедник зимой, чтобы люди могли увидеть зимнюю природу родного края, рассказать о ней. Но если при заполнении заявки нас спрашивают: «А что с собой взять, какие лыжи использовать в походе?» - мы не даем разрешения на посещение. Сразу становится понятно, что человек не готов к зимним походам. Значит, путешествие может стать для него опасным. Зимний поход по заповедной Вишере - это великолепно, но физически тяжело. Представляете, идете 36 км по льду Вишеры, видите зимний Курыксар, Лиственичный, Тулым… Но сможете ли выдержать тяготы пути? Каждый решает для себя. А мы контролируем, чтобы не подготовленные люди не оказались наедине с заснеженной природой», – поделился Бертош.
Для любителей дикой природы у заповедника есть локации в охранной зоне – гостевые дома «Вёлс» и «71 квартал». Под присмотром сотрудников заповедника туристы могут объехать околозаповедные места, подняться на Чувальский хребет на снегоходах. Гостевые дома заповедника на этих локациях работают круглогодично, и въезд туристов там возможен без разрешения на посещение.
«Зимние путешествия по территории заповедника не для всех. Зимние маршруты кардинально отличаются от летних. Зимой заповедник не готовит пешие маршрутные тропы, как летом. Перемещаться нужно не пешком, а на лыжах по снежной целине. Это удовольствие не для каждого. Лишь опытный турист, который имеет представление о сложностях зимнего похода, может подняться на Чувал или Тулым», - пояснил замдиректора заповедника по развитию, экопросвещению и туризму Никита Бертош, подчеркивая важность физической подготовки туристов.
Зимний туристский сезон практикуется на территории заповедника уже несколько лет. Количество зимних туристов кардинально отличается от летних. Примерное соотношение - 1000 летних на 100 зимних туристов. И заповедник не намерен увеличивать число зимних путешественников. Это делается, прежде всего, из-за соображений безопасности.
«Мы открываем заповедник зимой, чтобы люди могли увидеть зимнюю природу родного края, рассказать о ней. Но если при заполнении заявки нас спрашивают: «А что с собой взять, какие лыжи использовать в походе?» - мы не даем разрешения на посещение. Сразу становится понятно, что человек не готов к зимним походам. Значит, путешествие может стать для него опасным. Зимний поход по заповедной Вишере - это великолепно, но физически тяжело. Представляете, идете 36 км по льду Вишеры, видите зимний Курыксар, Лиственичный, Тулым… Но сможете ли выдержать тяготы пути? Каждый решает для себя. А мы контролируем, чтобы не подготовленные люди не оказались наедине с заснеженной природой», – поделился Бертош.
Для любителей дикой природы у заповедника есть локации в охранной зоне – гостевые дома «Вёлс» и «71 квартал». Под присмотром сотрудников заповедника туристы могут объехать околозаповедные места, подняться на Чувальский хребет на снегоходах. Гостевые дома заповедника на этих локациях работают круглогодично, и въезд туристов там возможен без разрешения на посещение.
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