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В заповеднике «Вишерский» отрылся зимний туристский сезон

Но не для всех, уточняют специалисты

12.20 Пятница, 9 декабря 2022
Пермь: общество
Заповедник «Вишерский»
Заповедник «Вишерский» открыл зимний туристский сезон, он продлится с 1 декабря до 31 марта. Для туристов зимой доступны два заповедных маршрута - «Тулымское кольцо» и «По южной границе заповедника». Зимние маршруты, пояснили в заповеднике, рассчитаны не на всех. Разрешение на посещение смогут получить лишь опытные туристы-лыжники.

«Зимние путешествия по территории заповедника не для всех. Зимние маршруты кардинально отличаются от летних. Зимой заповедник не готовит пешие маршрутные тропы, как летом. Перемещаться нужно не пешком, а на лыжах по снежной целине. Это удовольствие не для каждого. Лишь опытный турист, который имеет представление о сложностях зимнего похода, может подняться на Чувал или Тулым», - пояснил замдиректора заповедника по развитию, экопросвещению и туризму Никита Бертош, подчеркивая важность физической подготовки туристов.

Зимний туристский сезон практикуется на территории заповедника уже несколько лет. Количество зимних туристов кардинально отличается от летних. Примерное соотношение - 1000 летних на 100 зимних туристов. И заповедник не намерен увеличивать число зимних путешественников. Это делается, прежде всего, из-за соображений безопасности.

«Мы открываем заповедник зимой, чтобы люди могли увидеть зимнюю природу родного края, рассказать о ней. Но если при заполнении заявки нас спрашивают: «А что с собой взять, какие лыжи использовать в походе?» - мы не даем разрешения на посещение. Сразу становится понятно, что человек не готов к зимним походам. Значит, путешествие может стать для него опасным. Зимний поход по заповедной Вишере - это великолепно, но физически тяжело. Представляете, идете 36 км по льду Вишеры, видите зимний Курыксар, Лиственичный, Тулым… Но сможете ли выдержать тяготы пути? Каждый решает для себя. А мы контролируем, чтобы не подготовленные люди не оказались наедине с заснеженной природой», – поделился Бертош.

Для любителей дикой природы у заповедника есть локации в охранной зоне – гостевые дома «Вёлс» и «71 квартал». Под присмотром сотрудников заповедника туристы могут объехать околозаповедные места, подняться на Чувальский хребет на снегоходах. Гостевые дома заповедника на этих локациях работают круглогодично, и въезд туристов там возможен без разрешения на посещение.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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