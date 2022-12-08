Возрастное ограничение 18+

Один день из жизни тьютора

12.19 Пятница, 9 декабря 2022
Пермь: общество
Елизавета Соколова, руководитель Тьюторского центра ПГМУ (Фото из личного архива)
Пермяки уже вовсю готовятся к Новому году. Но у кого-то впереди не только праздник, но и серьезные испытания. Речь, конечно, о студентах, которым предстоит зимняя сессия. Особенно сложной она будет для тех, у кого предстоящая сессия - первая в студенческой жизни.

Чтобы облегчить первокурсникам вхождение в жизнь высшей школы, в Пермском медуниверситете действует система тьюторства. Чем она может помочь, рассказывает руководитель тьюторского центра ПГМУ имени академика Е.А. Вагнера, студентка 6 курса лечебного факультета Елизавета Соколова.

- Елизавета, переведите, пожалуйста, слово «тьютор» на русский язык.

- Тьютор - это наставник старших курсов, который помогает первокурсникам адаптироваться в университете.

- Какие вопросы задают тьюторам студенты первого курса?

- Ребят в первые два месяца интересует практически всё. Ведь они попадают в новую, совершенно незнакомую им среду. Ежегодно мы получаем вопросы, начиная с таких: «Какие виды стипендий есть в университете?» - и заканчивая такими: «В какой тетради лучше писать лекции?»

Но нам приятно получать даже самые банальные вопросы - ведь они отражают желание первокурсников учиться и стремление включиться в активную жизнь университета.

- Часто ли студенты опаздывают на пары из-за того, что банально заблудились в корпусе?

- Я думаю, что нет. Потому что, сравнивая со своим первым курсом, знаю, что преподаватели, чьи кафедры расположены на клинических базах, стараются встречать свои группы в холле, чтобы не было таких инцидентов. Также преподаватели по теоретическим предметам проводят мини- экскурсии на своих кафедрах.

Кроме того, тьюторы всегда объясняют в начале года, по какому адресу и на каком этаже расположены все кафедры, на которых ребятам придется учиться в течение года.

- Как еще помогают тьюторы новичкам?

- Как я уже сказала, задача тьютора - обеспечить успешную адаптацию первокурсников, а именно организовать досуг, информировать о различных мероприятиях и событиях университета, рассказывать об организационных моментах, а также об особенностях обучения.

- А как лично вы адаптировались, когда поступили в ПГМУ?

- У меня тоже был тьютор, который отвечал абсолютно на все вопросы в любое время. Так же проводил с нами встречи с вполне успешными интенсивами и упражнениями на сплочение группы, что помогло нам за короткий промежуток времени преодолеть стеснение.

Также мне повезло с первого курса попасть в актив профсоюзной организации ПГМУ, где я всегда знала, что в случае чего мне есть к кому обратиться за советом и поддержкой. Именно поэтому я хотела бы выразить благодарность руководителям профсоюза - Андрею Черемных и Маше Сухоевой, а так же профоргам своего факультета за то, что 6 лет назад началась моя очень яркая, активная внеучебная студенческая жизнь.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Беседовал Денис ДУМЛЕР © Вечерние ведомости


Похожие материалы
О жизни бывших советских республик можно узнать на фотовыставке в Ельцин Центре
08 декабря 2022
В Екатеринбурге состоится презентация книги о Николае Коляде
07 декабря 2022
В Екатеринбурге фонд «ЗООзащита» и приют для людей выиграли грант на совместный фотопроект
05 декабря 2022
В Свердловской области запустили горячую линию по выбору новогодних и детских подарков
05 декабря 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Три века на страже закона: Российская прокуратура отмечает юбилей
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
14:24 Росреестр Прикамья рекомендует типовые формы договоров на выполнение кадастровых работ
14:14 Разработка ученых Пермского Политеха позволит прогнозировать свойства материалов для самолетов и ракет
11:09 Ради поездки за границу бизнесмен из Прикамья оплатил задолженность по алиментам
13:00 В Росреестре Прикамья рассказали, какие средства положены на содержание ребенка, находящегося на иждивении гражданина-должника
12:56 Ученые Пермского Политеха повысили надежность вычислительных систем и их элементов
12:40 «Горьковка» приглашает пермяков на уикенд
10:16 Судебные приставы - за открытый диалог с пермяками
12:49 Росреестр Прикамья разъясняет, нужно ли платить госпошлину за расторжение договора аренды
12:44 Устройство разработчиков из Пермского Политеха поможет очистить улицы от снега
12:40 «Горьковка» приглашает на фестиваль «Этномода»
11:13 Ветеранские организации приглашают пермяков на концерт в День Героев Отечества
11:11 В Прикамье судебные приставы помогли пострадавшим в ДТП получить компенсацию морального вреда
13:01 В столице Прикамья состоится фестиваль для педагогов дополнительного образования
12:50 Пермская полиция задержала подозреваемого в краже в автобусе
12:34 Росреестр поставил на кадастровый учет три новых дома в Перми
10:20 ГУ ФССП по Пермскому краю проводит горячую линию по вопросам противодействия коррупции
12:54 Пермский край вошел в топ-5 регионов по реализации «гаражной амнистии»
12:50 «Горьковка» открывает выставки о генеалогии, искусстве и спорте
10:18 Крупнейшее оборонное предприятие Перми погасило долг после применения принудительных мер
08:53 «Уралкалий» подписал соглашение о сотрудничестве с Пермским политехническим университетом
12:58 Житель Пермского края осужден за помощь другу ложными показаниями
Все новости
15:48 Илья Яшин* признан виновным в распространении фейков про российскую армию
14:17 Клиенты российских банков жалуются на сбои в работе мобильных приложений
13:57 Президент Франции объявил, что молодежь сможет бесплатно получать презервативы в аптеках
13:18 В Госдуму внесли законопроект, разрешающий голосовать с 16 лет
12:28 Минэкологии: превышения ПДК вредных веществ в районе пожара в Химках не зафиксировано
12:07 Более половины россиян не готовы потратить на новогодний стол больше 5 тысяч рублей
10:53 МЧС: в результате пожара в ТЦ «Мега Химки» погиб как минимум один человек
10:36 В Московской области крупный пожар в ТЦ «Мега Химки»
18:14 МИД: баскетболистку сборной США Грайнер обменяли на россиянина Виктора Бута
17:14 Жители Германии массово получили сообщения системы экстренного оповещения
16:14 Дмитрий Медведев назвал основания для возвращения смертной казни в России
15:30 Житель Удмуртии, избивавший своих маленьких сыновей, приговорен к обязательным работам
14:46 Саратовский губернатор призвал жителей не верить сообщениям об эвакуации и радиации в регионе
14:20 Сайты российских судов третий день не открываются или работают с перебоями
13:05 Бастрыкин: 1400 правоохранителей привлекли к ответственности за коррупцию в этом году
12:06 В Минздраве опровергают данные о включении РФ в топ стран по распространению ВИЧ
11:26 В Нижневартовске уволили директора школы из-за поножовщины среди восьмиклассников
16:38 Губернатор Курской области сообщил о ликвидации пожара в районе аэродрома
15:38 Парламент Беларуси принял изменения в УК о «военных фейках» и смертной казни за госизмену
14:32 В Каталонии при столкновении поездов пострадали более 150 человек
13:09 Губернатор Ростовской области сообщил о задержании стрелявшего в полицейских преступника
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK