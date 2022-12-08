Один день из жизни тьютора

Беседовал Денис ДУМЛЕР © Вечерние ведомости

Пермяки уже вовсю готовятся к Новому году. Но у кого-то впереди не только праздник, но и серьезные испытания. Речь, конечно, о студентах, которым предстоит зимняя сессия. Особенно сложной она будет для тех, у кого предстоящая сессия - первая в студенческой жизни.Чтобы облегчить первокурсникам вхождение в жизнь высшей школы, в Пермском медуниверситете действует система тьюторства. Чем она может помочь, рассказывает руководитель тьюторского центра ПГМУ имени академика Е.А. Вагнера, студентка 6 курса лечебного факультета Елизавета Соколова.- Тьютор - это наставник старших курсов, который помогает первокурсникам адаптироваться в университете.- Ребят в первые два месяца интересует практически всё. Ведь они попадают в новую, совершенно незнакомую им среду. Ежегодно мы получаем вопросы, начиная с таких: «Какие виды стипендий есть в университете?» - и заканчивая такими: «В какой тетради лучше писать лекции?»Но нам приятно получать даже самые банальные вопросы - ведь они отражают желание первокурсников учиться и стремление включиться в активную жизнь университета.- Я думаю, что нет. Потому что, сравнивая со своим первым курсом, знаю, что преподаватели, чьи кафедры расположены на клинических базах, стараются встречать свои группы в холле, чтобы не было таких инцидентов. Также преподаватели по теоретическим предметам проводят мини- экскурсии на своих кафедрах.Кроме того, тьюторы всегда объясняют в начале года, по какому адресу и на каком этаже расположены все кафедры, на которых ребятам придется учиться в течение года.- Как я уже сказала, задача тьютора - обеспечить успешную адаптацию первокурсников, а именно организовать досуг, информировать о различных мероприятиях и событиях университета, рассказывать об организационных моментах, а также об особенностях обучения.- У меня тоже был тьютор, который отвечал абсолютно на все вопросы в любое время. Так же проводил с нами встречи с вполне успешными интенсивами и упражнениями на сплочение группы, что помогло нам за короткий промежуток времени преодолеть стеснение.Также мне повезло с первого курса попасть в актив профсоюзной организации ПГМУ, где я всегда знала, что в случае чего мне есть к кому обратиться за советом и поддержкой. Именно поэтому я хотела бы выразить благодарность руководителям профсоюза - Андрею Черемных и Маше Сухоевой, а так же профоргам своего факультета за то, что 6 лет назад началась моя очень яркая, активная внеучебная студенческая жизнь.