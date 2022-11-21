На площадке правительства Москвы проходит VI медиафорум этнических и региональных СМИ

15.50 Вторник, 29 ноября 2022
Пермь: общество


29 ноября в Конгресс-центре правительства Москвы открылся VI Медиафорум этнических и региональных СМИ. Основной темой форума стала «Новая реальность медиапространства России».

Вот уже седьмой год подряд Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы и Гильдия межэтнической журналистики с успехом организуют площадку для диалога и поиска новых эффективных форматов взаимодействия СМИ, этнокультурных организаций и органов власти.

На форум съезжаются более 200 профессионалов из почти 60 регионов России. Это не только журналисты, но и ученые, представители органов законодательной и исполнительной власти, НКО и блогеры. Аудитория форума увеличивается в разы, так как выступления участников можно посмотреть онлайн из любой точки мира.

Руководитель Департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы Виталий Сучков подчеркнул: «Форум за шесть лет стал значимым событием в жизни всех, кто сообща ведет системную, комплексную работу по реализации государственной национальной политики. Наши совместные усилия нацелены на укрепление межнационального мира и согласия. Хочу отметить особую роль средств массовой информации в этом важнейшем деле. Тема межнациональных и этноконфессиональных отношений должна освещаться в СМИ профессионально, качественно, созвучно сегодняшнему дню».

Безусловно, как на любом форуме, для единомышленников важно обменяться идеями и лучшими практиками взаимодействия гражданского общества, медиа и власти. «Преодолеть проблемы, которые мешают развиваться нашей стране, – наша задача. На форуме мы всегда поднимаем актуальные вопросы и предлагаем эффективные, порой неожиданные решения. Уверена, что коллеги расскажут много любопытного о новых медиапроектах текущего года, какие образовательные программы заработали, какие новые кейсы появились у НКО», – подчеркнула президент Гильдии межэтнической журналистики, член Общественной палаты России и Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Маргарита Лянге.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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