Пермь – город славных медицинских традиций

Денис ДУМЛЕР © Вечерние ведомости

Под таким лозунгом на базе ПГМУ имени академика Е.А. Вагнера открыт историко-просветительский клуб «Корни».По словам организаторов клуба, его деятельность будет направлена на популяризацию истории Перми и Пермского края, ознакомление студентов с историей медицинского образования на Урале, экскурсии и даже выезды в другие города региона.Торжественное открытие состоялось 22 ноября в актовом зале ПГМУ в присутствии и.о. ректора ПГМУ, доктора медицинских наук, профессора Натальи Минаевой, проректора по внеучебной работе Дмитрия Токмакова, руководителя клуба «Корни», студента лечебного факультета Николая Хоботова, сотрудников вуза и учащихся.Присутствовали и приглашенные общественные деятели: председатель РВИО Пермского края Игорь Гладнев, председатель Городского совета старшеклассников Перми Иван Угольников, рекордсмен книги рекордов Гиннесса Александр Куляпин, волонтеры-медики и бойцы студенческих медицинских отрядов «Салюс» и «Древо жизни». Посетил мероприятие и заместитель председателя Молодежного парламента при Пермской городской Думе Антон Поносов.Символично, что исторический клуб открыли в самом сердце старой Перми, на Петропавловской, в здании, где некогда располагалась гимназия, которая ведет свою родословную с конца XVIII века.Участие в кружке будет добровольное, для всех желающих студентов ПГМУ с первого по шестой курсы. В основном планируются экскурсии во внеучебное время по исторической части Перми: улицам Сибирской и Монастырской с Соборной площадью, Разгуляю, где в конце XVIII века находилась первая медицинская школа штаб-лекаря М.Л. Гамалеи, посещение этнографических музеев и выставок, связанных с историей медицины, парламентские уроки. В плане предусмотрено даже проведение олимпиады по истории Отечества.Запланированы встречи с интересными людьми, которые будут читать лекции по истории России и Пермского края, проводить мастер-классы, причем встречи будут проводиться как для студентов, так и для сотрудников ПГМУ - три раза в месяц, по четвергам, во второй половине дня, в главном корпусе ПГМУ на Петропавловской 26.Истории развития науки и медицины в Прикамье будет уделяться более половины времени. На базе клуба будет действовать проект «Пермь – город медицинских традиций» с включением в него отдельного проекта «Пространство Гамалеи». Здесь планируется рассказать о традициях пермской медицины с момента образования города, провести параллели от М.Л. Гамалеи, первых лечебных учреждений и первого опыта медицинского образования до наших дней. Кроме того, планируются экскурсии по местам размещения эвакогоспиталей во время Великой Отечественной войны, на завод Шпагина.