Медведи Вишерского заповедника залегли в берлоги

Они проспят 5-6 месяцев, сообщили специалисты

11.38 Среда, 23 ноября 2022
Пермь: общество
Заповедник «Вишерский»


На исходе теплого сезона медведь тщательно готовится к зимованию, пояснил Зимин. Таежный зверь готовит несколько берлог, верховых и/или грунтовых. Главное в выборе места для берлоги - безопасность.

«Берлога может находиться далеко от места летнего обитания медведя. Бывает, что многие медведи строят берлоги по соседству, в безопасном, на их взгляд, месте, а весной снова разбредаются в разные стороны. Где-то медведь под выворотнем просто заляжет, где то выкопает углубление, заляжет поглубже. Иногда строят несколько берлог, а перед спячкой выбирают самую безопасную. Для удобства берлог используют подстилку из листьев и веток, устилают место ночевки, как птица гнездо. Строительный материал стараются брать возле берлоги, буквально в нескольких метрах, чтобы лишних следов не оставлять и не рассекречивать место берлоги», - поделился научный сотрудник заповедника.

Также он рассказал, что невозможно подсчитать точное количество медведей на территории заповедника из-за их постоянной миграции. К тому же медведь может проживать на территории «Вишерского» в течение теплого периода, но уйти зимовать в соседний регион.

Время спячки медведей на каждой территории индивидуально. В заповеднике «Брянский лес», к примеру, медведи находятся в спячке полтора месяца. В «Вишерском» из-за сурового климата они засыпают на 5-6 месяцев.

Зимняя спячка - период замедления жизненных процессов и метаболизма у медведя в период малодоступности пищи. Температура тела медведя в этот период снижается, замедляется дыхание и сердцебиение, затормаживается деятельность нервной системы и физиологических процессов. У бурого медведя при зимнем сне температура тела снижается приблизительно до 31°C, при этом легко и быстро повышается при пробуждении весной. Медведи не замерзают. Температура их тела во время спячки остается достаточно высокой, что позволяет им очнуться в случае какой-либо опасности, выйдя из берлоги.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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