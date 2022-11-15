Парламент Прикамья готовится к ноябрьской пленарке

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В четверг пройдет очередное заседание Законодательного собрания Пермского края. Депутатский корпус примет окончательное решение по проекту регионального бюджета на следующие три года, рассмотрит изменения в Устав Пермского края. Об этих и других темах повестки рассказал в своем блоге председатель краевого парламента Валерий Сухих.«После рассмотрения проекта бюджета Прикамья на 2023 год и плановый период 2024-25 гг. профильная рабочая группа провела заседание по его доработке ко второму, окончательному чтению. Депутаты совместно с представителями регионального правительства рассмотрели более 40 поправок. Большинство из них было внесено губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Принятые поправки уточнили объемы доходов региональной казны, позволили увеличить резервный фонд, перераспределить часть расходов, также учли редакционные замечания», - напоминает спикер ЗС.После подготовки законопроекта ко второму чтению основные параметры бюджета на следующий год составили: доходы – 206,4 млрд рублей, расходы – 233,4 млрд рублей, дефицит – 27 млрд. Проект бюджета сохраняет социальную направленность: «Помимо индексации мер социальной поддержки и увеличения фонда оплаты труда работников бюджетной сферы, о которых уже не раз говорилось, будет профинансировано строительство важных объектов социальной инфраструктуры. Так, в рамках госпрограммы «Качественное здравоохранение» до 2025 года с учетом федеральных средств запланировано порядка 14,7 млрд рублей на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения по всему краю. В Адресной инвестиционной программе предусмотрены средства на строительство краевой инфекционной больницы в Перми, лечебных корпусов в Чердыни и Юрле, хирургического корпуса в Кудымкаре, поликлиник в Осе, Сиве, Фролах и Чусовом, ряда других объектов».Всего на строительство объектов здравоохранения в трехлетнем бюджете предусмотрено почти 15 млрд рублей. Масштабные планы и в сфере образования - 38 объектов объемом 20 млрд рублей. «В том числе запланировано строительство 8 новых школ в рамках концессионных соглашений. Всего с участием средств краевого бюджета будет профинансировано строительство 28 школ, предусмотрены средства на строительство общежитий, современного межвузовского студенческого кампуса», - комментирует Валерий Сухих.Более 17 млрд рублей планируется направить на развитие дорожной инфраструктуры. В числе ключевых объектов - строительство Северного обхода, переход ул. Строителей – площадь Гайдара и магистраль Пермь – Березники, дополнительный выезд с промузла «Осенцы», ремонт ряда межмуниципальных трасс. «К слову сказать, на предстоящем заседании депутатам предстоит рассмотреть информацию об эффективности освоения средств дорожного фонда, - отмечает спикер. - Уверен, парламентарии не упустят возможности поднять вопрос о содержании и ремонте дорог местного уровня».В целом Валерий Сухих оценивает бюджетную политику края как «сдержанно- оптимистичную»: «Регион продолжает развивать инфраструктуру, улучшать инвестиционную привлекательность. Безусловно, правительство и депутатский корпус держат руку на пульсе и пристально следят за финансовой устойчивостью бюджета, основной приоритет которого остается неизменным – жители края и их социально-экономическое благополучие».Также одним из заметных вопросов ноябрьской повестки станет изменение регионального Устава. В первом чтении депутатский корпус одобрил изменения, которые приводят главный региональный закон в соответствие с федеральным. В рамках доработки проект закона был дополнен. В случае его принятия краевой Молодежный парламент получит право законодательной инициативы. «Это решение может стать логичным шагом в развитии молодежной политики региона, - считает Валерий Сухих. - Статус субъекта законодательной инициативы возлагает большую ответственность. Уверен, в новом статусе молодые парламентарии повысят интенсивность и качество нормотворческой работы, свои компетенции, уровень взаимодействия со старшими коллегами и с молодежью, чьи интересы они представляют».В отчетной части заседания парламентарии заслушают информацию о деятельности «Пермьстата». Кроме того, они рассмотрят предложения о присвоении звания «Почётный гражданин Пермского края» генеральному директору ПАО «ПНППК» Алексею Андрееву, а также митрополиту Пермскому и Кунгурскому Мефодию (Николаю Немцову) за особо выдающиеся заслуги в сохранении духовно-нравственных ценностей, активную просветительскую и благотворительную деятельность.