ВИЧ-инфекция - не приговор

Беседа с главным врачом Пермского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями

11.47 Среда, 16 ноября 2022
Пермь: общество


Разговор на эту сложную и актуальную тему мы решили начать с терминологии. Главный врач Пермского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Кирилл Овчинников пояснил, что в настоящее время используется понятие «ВИЧ-инфекция», - то есть инфекция, вызванная вирусом иммунодефицита человека.

- СПИД - это так называемый синдром приобретенного иммунодефицита, он эквивалентен пятой, терминальной стадии течения ВИЧ-инфекции, - пояснил эксперт.

- А верно ли утверждение, что ВИЧ-инфекция стала старше? Раньше эта страшная болезнь поражала в основном молодых людей, а сейчас то и дело слышишь, что заболевают и вполне взрослые люди.

- К сожалению, это так. В Пермском крае, как и в России в целом, наблюдается такой феномен, как «повзросление» ВИЧ-инфекции. И если раньше, лет 10-15 назад, средний возраст вновь выявленных был в районе 20 лет, то сейчас 37-38 лет. Связанно это с тем, что поменялся путь инфицирования. Дело в том, что раньше преобладал наркотический путь инфицирования, а наркомания распространялась именно в молодежной среде. А сейчас главенствует половой путь инфицирования - порядка 80% случаев связанны именно с ним. В данной ситуации «все возрасты покорны», поэтому любой человек не застрахован от заражения ВИЧ.

Хотелось бы отметить: если раньше ВИЧ-инфекция считалась абсолютно смертельным заболеванием, то сейчас эта инфекция относится к вялотекущим хроническим заболеваниям. То есть мы научились ее контролировать, хотя пока не можем излечить полностью.

- А что насчет профилактики этого заболевания?

- Если раньше профилактика крутилась только вокруг профилактических мероприятий, направленных на информирование населения о путях передачи ВИЧ-инфекции, то сейчас на первый план вышла профилактика путем лечения. С чем это связанно? Если мы своевременно выявим это заболевание и вовремя начнем его лечить, то, во-первых, мы сумеем добиться, чтобы заболевание не прогрессировало, и у пациента не изменялось качество жизни. А второй, самый важный момент, – он станет не опасным для окружающих. Он станет тупиком в эпидемическом процессе и не будет распространять инфекцию.

Поэтому основное направление профилактики сейчас переориентировано, прежде всего, на своевременное выявление заболевания, диспансеризацию, раннее начало антиретровирусной терапии. И, соответственно, на охват - чем больше, тем лучше, на то, чтобы охватить лечением по возможности всех больных. И тогда можно будет нейтрализовать источники передачи ВИЧ-инфекции и приостановить распространение заболевания.

- А как же поведенческая профилактика?

- Подобную профилактику, конечно же, никто не отменял. Мы продолжаем работать с группами риска, у нас в Пермском крае есть целый ряд проектов, которые по нашему заказу реализуют некоммерческие организации. Они работают с группами риска. Например, фонд «Зеркало» работает с наркопотребителями, с коммерческими секс-работницами, реализуют «Аутрич-проект». Они знают места, где собираются представители данных групп, выстраивают с ними доверительные отношения, у них есть передвижной пункт, они могут сесть на автомобиль и приехать и протестировать своего подопечного экспресс-тестом. Они могут также и сориентировать его на получение медицинской помощи - то есть это один из качественных оценочных индикаторов, благодаря которым можно привлечь человека в центр СПИДа.

Ну, и параллельно с этим они проводят информирование о том, что такое ВИЧ-инфекция, как уберечься от нее, именно среди тех групп, которые больше всего подвержены заболеванию.

Кроме этого, мы также реализуем общие профилактические мероприятия, к ним относятся работа со СМИ, мы выпускаем ролики, передачи, печатаем раздаточные буклеты, брошюры, которые распространяем при проведении акций. Например, к 1 декабря планируется провидение акции у ТЦ «Колизей» в Перми, мы выйдем с волонтерами, с НКО. Выйдут и наши специалисты - и в течение дня мы будем проводить тестирование для всех желающих абсолютно бесплатно. То есть любой человек сможет подойти и узнать свой ВИЧ-статус в течение 15 минут.

Ну, и одновременно проводится беседа с людьми, дается ответ на вопросы, что такое ВИЧ- инфекция и как от нее уберечься.

- Давайте напомним об этом и нашим читателям.

- На самом деле уберечься от ВИЧ-инфекции несложно. Если мы отметаем употребление наркотиков и не говорим пока о передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку, то остается только передача половым путем. Здесь первое, что мы пропагандируем, - это традиционные отношения, это брак, это верность. Ну, а тем, у кого бывают случайные половые контакты, мы говорим, что в таких случаях обязательно нужно использовать презерватив. Также мы говорим о том, что периодически необходимо обследоваться на ВИЧ-инфекцию.

Если гражданин проходит ежегодную диспансеризацию, то никто ему не мешает бесплатно сдать кровь на ВИЧ-инфекцию. И если уж такая беда случилась у человека, в организме присутствует инфекция - если мы своевременно выявим ВИЧ-инфекцию, то начнем вовремя лечить пациента. Тогда заболевание не будет прогрессировать, а человек будет безопасен для окружающих.

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Беседовал Денис ДУМЛЕР © Вечерние ведомости


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