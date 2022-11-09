В музее природы заповедника «Вишерский» бережно сохраняют культуру манси

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Заповедник «Вишерский» принял на работу еще одного манси. Новый сотрудник работает на горном кордоне Мойва.Новый сотрудник Евгений Анямов - представитель рода лозьвинских манси Анямовых. Он родился и вырос в мансийском пауле в Свердловской области. После учебы и службы в армии Евгений вернулся в родные места. Сейчас устроился на работу в заповедник, где в полной мере пригодятся его навыки полевика и знания культуры и быта манси.В музее природы заповедника «Вишерский» есть экспозиция, посвященная манси Урала. Сотрудники музея всегда обращают внимание посетителей, что мансийские вещи, выставленные в музее, не являются лишь экзотическими экспонатами. Эти вещи до сих пор в обиходе представителей коренного населения Урала. При посещении музея заповедника Евгений Анямов с видимым удовольствием узнавал знакомые с детства предметы и делился с музейными сотрудниками интересными фактами об их изготовлении и применении в быту.Мансийское полотенце осси - этот экспонат традиционно привлекает внимание посетителей музея. Для современного человека струганное дерево не выглядит удобным в использовании, но Евгений подтвердил, что осси, которое может использоваться как мочалка и полотенце, удобно и практично.Осси готовят из сосны и осины. Деревянную заготовку варят, потом стругают в мокром виде. Оно отлично удерживает влагу. Осси можно использовать и как мочалку, и как полотенце», - поделился Евгений. Он добавил, что современные манси уже не пользуются осси, но оно есть в каждом доме.А мансийская колыбель для детей называется апа.«Раньше дно апы выкладывали ягелем для мягкости. Сейчас пользуются пеленкой. Ребенка укладывают, закрепляют в люльке для безопасности и подвязывают люльку к потолку, чтобы удобно было качать», - рассказал Евгений о другом экспонате музея. Эта апа попала в музей природы из мансийского поселка Тресколье, откуда родом и сам Евгений. Он также поделился, что нашел игрушечную апу на своем рабочем месте, на горном кордоне Мойва, и обещал передать её в музей природы заповедника.Еще один интересный экспонат музея - мужские унты. Мансийское название - нярки.«Нярки делаются специально для охоты. В них можно и пешком по лесу ходить, и на лыжах. Они сшиты из шкуры лося или оленя. Сначала шкуру коптят в течение суток. Она покрывается дегтем и становится непромокаемой. Вместо стельки используют солому. В обуви можно совершенно бесшумно передвигаться в лесу, она идеальна для охоты», - рассказал Анямов. Он отметил, что музейная пара нярки изготовлена отлично, можно надеть и идти в музейных нярках в лес.Эти и другие экспонаты можно увидеть в музее природы заповедника «Вишерский». Он расположен по адресу: г. Красновишерск, ул. Речная, 6.