В Кунгуре открыт монумент в честь героев Великой Отечественной

Денис ДУМЛЕР © Вечерние ведомости

В рамках проекта «Уральские дивизии двух войн: продолжение истории», поддержанного Фондом президентских грантов, открыт монумент. Он посвящен воинам сформированной в Кунгуре 379-й стрелковой дивизии, многие из которых погибли в 1941-1942 годах в Лотошинском районе Московской области.- В Кунгур приехала большая делегация из Лотошино – руководитель поискового отряда «Отечество» Валерий Ананьев вместе со своими учениками - членами поискового отряда. Для Валерия Ананьева это не первая поездка в Кунгур – в последний раз он был здесь в конце 70-х годов, когда встречался с ветеранами 379-й стрелковой дивизии, – рассказывает секретарь правления Пермского землячества историк Виталий Призюк. - За последние годы Пермским землячеством обновлено немало памятников, посвященных воинам-уральцам в Лотошинском районе, и сейчас состоялось открытие памятного знака в Кунгуре.Этот день в Кунгуре начался с урока памяти, который провели исполнительный директор РОО «Пермское землячество» Светлана Левченко, начальник отдела Института военной истории Военной академии Генерального штаба ВС РФ полковник Александр Гуляев, заместитель председателя правления РОО «Пермское землячество» Владислав Мещангин и потомок погибшего при освобождении Лотошино воина Владимир Конев. Все они отметили важность сохранения исторической памяти и выразили надежду на создание в Кунгуре музея 379-й дивизии.Торжественное открытие памятного знака началось с выступления команды барабанщиков Комсомольской школы, на протяжении всего мероприятия Вахту Памяти несли кадеты 17-й школы. Значимость события отметили в приветственном слове глава Кунгурского муниципального округа Вадим Лысанов и директор департамента общественных проектов администрации губернатора Пермского края Евгений Хузин.На церемонии были награждены победители конкурса сочинений проекта «Уральские дивизии двух войн: продолжение истории» - учащиеся школ Кунгура. Их работы были посвящены истории 379-й стрелковой дивизии, семейной истории, вкладу воинов-уральцев и тружеников тыла в победу. Школьники, педагоги и местные жители возложили цветы и почтили память погибших минутой молчания.Для делегации из Лотошино была подготовлена насыщенная программа: они знакомились с Пермью, университетом, музеями и набережной, посетили исторический музей в Кунгуре и Кунгурскую ледяную пещеру. Школьники очень хотят вернуться в Пермь, которая за эти дни стала им близкой и родной, поделился Виталий Призюк.